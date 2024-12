Las acusaciones de Blake Lively contra Justin Baldoni ponen en foco las tácticas ‘hostiles’ de Hollywood

Ahora, las personas contratadas para hacer relaciones públicas de crisis para Baldoni están haciendo relaciones públicas de crisis para ellos mismos.

Abel ha dicho que los abogados de Lively “seleccionaron” mensajes para incluir en su caso sin contexto crucial, y que no se implementó “difamación”.

“Nunca se facilitó prensa negativa, no hubo un plan de combate social, aunque estábamos preparados para ello, ya que es nuestro trabajo estar listos para cualquier escenario.

“Pero no tuvimos que implementar nada porque internet estaba haciendo el trabajo por nosotros”.

La reacción negativa contra Lively ocurrió de manera natural y no necesitó su ayuda, dijo Abel.

El abogado Bryan Freedman, representando a Baldoni y su estudio, así como a Abel y Nathan, ecoó eso.

Dijo que Baldoni contrató a un gestor de crisis debido a “múltiples demandas y amenazas” presuntamente hechas por Lively, incluyendo “amenazar con no presentarse en el set, amenazar con no promocionar la película, lo que finalmente llevó a su demise durante el lanzamiento, si sus demandas no se cumplían”.

Dijo que el plan elaborado por la firma de Nathan “resultó innecesario ya que el público encontró las propias acciones, entrevistas y marketing de Lively durante la gira promocional poco atractivas, y respondieron orgánicamente a eso, lo que los medios mismos recogieron”.

En general, Freedman calificó la queja de Lively de “vergonzosa” y llena de “acusaciones categóricamente falsas”.