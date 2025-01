Las actualizaciones de iOS 18.3 y MacOS 15.3 de la próxima semana permitirán la Inteligencia de Apple durante el proceso de configuración.

Desde las notas de lanzamiento para desarrolladores de Apple para iOS 18.3, que ahora está en estado de candidato a lanzamiento (RC):

Para usuarios nuevos o que actualizan a iOS 18.3, Apple Intelligence se habilitará automáticamente durante la configuración inicial del iPhone. Los usuarios tendrán acceso a las funciones de Apple Intelligence después de configurar sus dispositivos. Para desactivar Apple Intelligence, los usuarios deberán navegar a la opción de configuración de Apple Intelligence & Siri y apagar el interruptor de Apple Intelligence. Esto desactivará las funciones de Apple Intelligence en su dispositivo.

Lo mismo ocurre con MacOS 15.3 Sequoia, que también se encuentra en estado de RC y se espera la próxima semana.

Tengo sentimientos encontrados sobre esta decisión. Es bastante obvio que Apple Intelligence tiene una serie de deficiencias. Es la naturaleza de la bestia que siempre va a tener algunas deficiencias. La inteligencia humana, que hasta la fecha sigue siendo el estándar de oro para la inteligencia en general, tiene algunas deficiencias bastante evidentes, por lo que no es sorprendente que todos los sistemas de inteligencia artificial también las tengan. (Quizás esa sea una buena métrica para definir el próximo punto de inflexión, ahora que se ha superado la Prueba de Turing: Cuando los humanos necesiten pedir a los sistemas de IA que expliquen sus propias deficiencias, porque ya no somos lo suficientemente inteligentes para detectarlas por nosotros mismos).

Por lo tanto, el criterio no debería ser “tiene deficiencias obvias”. Se trata de si Apple Intelligence es lo suficientemente bueno. En comparación con otros sistemas, como ChatGPT, no, no es lo suficientemente bueno. Pero Apple ha estado activando Siri de forma predeterminada desde 2011. Y Siri, hoy en día, es discutiblemente peor que nunca cuando se compara con el estado del arte. Un amigo acaba de enviarme esta captura de pantalla después de preguntar a Siri “¿Quién ganó el Super Bowl 13?” y recibir esta respuesta: “Philadelphia Eagles Super Bowl Lii • Ganador”. Además de escribir incorrectamente los números romanos, LII es 52, no 13. La única manera en que Siri podría haber estado más equivocado sería si los Eagles ni siquiera hubieran ganado el Super Bowl 52. Acabo de hacer la misma pregunta: “¿Quién ganó el Super Bowl 13?” en mi iPhone con iOS 18.3 RC1 y en mi Mac con MacOS 15.1.1, y Siri me dio la misma respuesta incorrecta, en ambos dispositivos, tanto cuando la pregunta se dijo en voz alta como cuando se escribió: “Philadelphia Eagles Super Bowl Lii • Ganador”. Hoy en día, Siri es una broma sin gracia.

Así que creo que es razonable preguntarse si Apple Intelligence es tan buena como Siri. Yo diría que sí, así de buena es Apple Intelligence. De hecho, diría que varias de las funciones de Apple Intelligence, como Limpiar en Fotos y los resúmenes de notificaciones, son mejores que Siri. Así que si Siri ha estado activado de forma predeterminada durante más de una década, entonces sí, Apple debería activar Apple Intelligence de forma predeterminada también.

Creo que podría haber un beneficio significativo al activarlo de forma predeterminada, como en el espíritu de comer su propia comida. Habilitar las funciones de Apple Intelligence de forma predeterminada aumentará la presión sobre Apple para seguir mejorándolo rápidamente. También es cierto que ninguna de las características de Apple Intelligence, con la posible excepción de los resúmenes de notificaciones, son demasiado intrusivas para el usuario. Debes invocarlas para usarlas. Si no las quieres, o ni siquiera sabes de su existencia, no notarás nada diferente una vez que se activen de forma predeterminada. Apple puede estar o no exagerando con respecto a Apple Intelligence, pero, afortunadamente, no lo está imponiendo a los usuarios.

Pero, como escribí hace dos semanas, activarlo de forma predeterminada para todos los usuarios realmente desmiente su afirmación de que toda la Apple Intelligence está en “beta”. Si no solo se está enviando a todos los usuarios, sino que ahora también se activa de forma predeterminada, eso no es beta. Eso es simplemente con errores.