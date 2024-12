Las acciones no están en una burbuja, los inversores deben seguir comprando: Wells Fargo

Para los inversores preocupados por la valuación estirada del mercado, Wells Fargo dijo que no se está formando una burbuja. El S & P 500 actualmente se está negociando a unas 25 veces las ganancias futuras después de un aumento del 27%, lo que hace que la valuación actual parezca cara a primera vista ya que el promedio de precio-ganancias de 30 años está en 19 veces, dijo Wells Fargo. Sin embargo, la firma de Wall Street argumentó que podría ser injusto comparar con el promedio histórico porque el índice es más eficiente que nunca. Wells Fargo señaló que los márgenes de beneficio de las compañías del S & P 500 casi se han duplicado en los últimos 15 años, mientras que la deuda neta con respecto a las ganancias se ha reducido a la mitad en el mismo período. “Las acciones no están en una burbuja, en nuestra opinión, y los inversores no deben permitir que un ratio P/E por encima del promedio les impida participar en la continuación del mercado alcista que vemos en 2025”, dijo Austin Pickle, analista de estrategia de inversiones de Wells Fargo, en una nota. La banca de Wall Street espera que el S & P 500 avance a 6.600 para finales de 2025, lo que equivale a un aumento del 9% el próximo año. El objetivo está en línea con el pronóstico promedio entre los principales estrategas de Wall Street, que se sitúa en 6.630 para 2025, según la Encuesta de Estrategas de Mercado de CNBC Pro. Wells Fargo cree que la desregulación bajo el presidente electo Donald Trump podría ayudar a respaldar el crecimiento de las ganancias. La firma también dijo que los inversores deberían buscar retrocesos en el mercado para encontrar puntos de entrada en el futuro. “Se deben esperar períodos de volatilidad ya que los retrocesos del 5 al 10% son comunes. En tal caso, esperamos encontrar una oportunidad de compra”, dijo Wells.