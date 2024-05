Las acciones estadounidenses extienden pérdidas antes de los nuevos datos de inflación.

Las acciones de Salesforce cayeron más del 20% el jueves después de reportar ganancias débiles y una guía tibia.

Las acciones siguieron cayendo el jueves, profundizando las pérdidas acumuladas a principios de la semana.

El índice de precios del gasto en consumo personal se publicará el viernes por la mañana.

Las acciones de Salesforce arrastraron al Dow hacia abajo después de reportar su primer error en ingresos en casi 20 años.

Las acciones estadounidenses continuaron con una dolorosa caída el jueves cuando los operadores dirigieron su atención a los próximos datos de inflación que podrían marcar el tono del mercado a medida que ingresamos a los meses de verano.

Incluso un breve problema técnico en las fuentes de datos que actualizan el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average no pudo evitar una caída en la sesión. Hacia las 10:40 a.m. ET, ambos índices se quedaron atascados en varios sitios web, aunque los precios de las acciones individuales continuaron actualizándose normalmente.

El Dow terminó el día con una caída de 330 puntos, marcando su tercera caída diaria consecutiva, y la cuarta en cinco sesiones. Las acciones de Salesforce arrastraron al Dow ya que la acción cayó un 20% después de reportar su primer error en ingresos en casi 20 años. El S&P 500 cayó alrededor del 0.6%.

La Oficina de Análisis Económico publicará el índice de precios del gasto en consumo personal el viernes, esperando que los economistas vean que la inflación favorita de la Reserva Federal aumentó un 2.7% interanual en abril.

Los rendimientos de los bonos cayeron después de que los datos del PIB del primer trimestre se revisaron a la baja y las solicitudes de desempleo aumentaron, señalando una mezcla de factores que podrían dar a la Fed la municiones que necesita para comenzar a recortar las tasas en algún momento de este año. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos a 4.554%.

“Estos números apuntan a un crecimiento más lento y a una inflación más lenta. Mantiene viva la esperanza de un recorte de tasas y brinda alivio a los inversores después de que las tasas de rendimiento aumentaran a principios de esta semana”, dijo David Russell, Jefe Global de Estrategia de Mercado en TradeStation.

Sin embargo, los economistas de Barclays señalaron que la revisión no reconoce factores más discretos que sugieren una fortaleza continuada.

“Al igual que con la estimación inicial, creemos que el crecimiento del PIB del primer trimestre subestima sustancialmente el crecimiento subyacente”, dijo el banco en una nota, agregando que la Fed probablemente se centrará en métricas como las compras finales privadas interiores, que evalúan la demanda de consumidores y empresas.

El petróleo crudo West Texas Intermediate cayó un 1.6% a $77.95 por barril. El crudo Brent, el referente internacional, cayó un 0.2% a $81.98 por barril.

El oro bajó a $2,362 la onza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos a 4.554%.

El Bitcoin subió un 1.9% a $68,712.08.

Lee el artículo original en Business Insider