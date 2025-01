Las acciones del socio de Nvidia, Hon Hai, suben después de que la IA impulse las ventas superando las expectativas.

Hon Hai Precision Industry Co. reportó un crecimiento de ingresos del 15% más rápido de lo esperado después de que el socio de ensamblaje de servidores para Nvidia Corp. montó una demanda sostenida de infraestructura de inteligencia artificial.

Hon Hai, también el mayor fabricante de iPhones de Apple Inc. en el mundo, informó de NT$2.13 billones ($64.6 mil millones) de ingresos en los últimos tres meses. Los ingresos de diciembre aumentaron un 42%, ayudando a la compañía conocida como Foxconn a superar las expectativas de los analistas. También pronosticó un crecimiento “significativo” en las ventas para el primer trimestre, lo que hizo que sus acciones subieran hasta un 3.6% en Taipei, su mayor ganancia intradía en aproximadamente dos semanas.

La compañía y otros proveedores de hardware de inteligencia artificial de Taiwán han disfrutado de un impulso debido al masivo gasto en servidores para centros de datos por parte de las mayores firmas tecnológicas de EE. UU. como Alphabet Inc. y Microsoft Corp. Pero la falta de un caso de uso convincente para la inteligencia artificial hasta ahora ha estado haciendo que los inversores se pongan nerviosos sobre cuándo podría disminuir la expansión.

Los analistas de Goldman Sachs revisaron al alza su estimación de ganancias para 2024 en un 1% basándose en los ingresos de diciembre, que fueron más altos de lo esperado. También aumentaron las estimaciones de ingresos para este año y los dos siguientes, citando mayores ingresos de servidores de inteligencia artificial.

“El crecimiento secuencial de ingresos en la nube respalda nuestra visión positiva sobre el aumento de envíos de servidores de inteligencia artificial a nivel de bastidor de próxima generación, y la recuperación de la demanda de servidores generales y equipo de redes,” escribieron los analistas de Goldman Sachs.

Hon Hai espera que los ingresos de su negocio en la nube, que incluye servidores de inteligencia artificial, igualen las ventas de su división de fabricación de iPhone en 2025.

Sin embargo, la analista de Citi, Carrie Liu, advirtió en una nota que las acciones podrían experimentar una caída a corto plazo basada en una perspectiva del primer trimestre de la empresa que parecía inferior a las estimaciones del mercado.

El mercado de inteligencia artificial es importante para el esfuerzo de Hon Hai de diversificar su negocio lejos de Apple, cuyos iPhones están experimentando un crecimiento moderado. Apple históricamente ha representado más de la mitad de las ventas de la empresa taiwanesa.

Hon Hai también tiene como objetivo ingresar al mercado de los vehículos eléctricos, aunque esa iniciativa aún no ha tenido un efecto significativo en sus ganancias. La empresa se acercó a Renault SA sobre una posible colaboración con Nissan Motor Co., que es 36% propiedad de Renault. Por ahora, esa búsqueda está en espera mientras que Nissan y Honda Motor Co. negocian una fusión, según informó Bloomberg News.

