Las acciones del alfabeto son más baratas que el índice S&P 500. Aquí te explico por qué es el momento de cargar.

El titular de este artículo lo dice todo: la acción de Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) es más barata que el índice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Puede parecer un poco extraño que una empresa tecnológica dominante quede detrás de la valoración de un índice de mercado amplio, pero eso es exactamente lo que sucedió.

Esto brinda a los inversores una rara oportunidad de adquirir un negocio de primera categoría a bajo precio y disipa los temores de comprar una acción potencialmente sobrevalorada. Creo que es hora de cargar acciones (si aún no lo has hecho), ya que la acción de Alphabet está lista para ofrecer retornos superiores al mercado.

El negocio principal de Alphabet es uno de los más dominantes del mundo: Google. Muchas personas navegan por Internet utilizando el motor de búsqueda de Google, y Alphabet ha construido un negocio publicitario increíble sobre eso. En el cuarto trimestre, la búsqueda de Google generó más de $48 mil millones en ingresos. Aunque su crecimiento no fue super rápido en ningún sentido, aún subió un 12.5% interanual, un ritmo sólido para una unidad de negocio madura.

Alphabet obtiene su crecimiento de otras divisiones, principalmente Google Cloud, su segmento de computación en la nube que ha visto un fuerte crecimiento gracias a la carrera armamentística de la inteligencia artificial (IA). La computación en la nube está lista para beneficiarse de la construcción general de la IA porque proporciona potencia informática a sus usuarios que de otra manera sería demasiado costosa de adquirir.

La mayoría de las empresas no pueden justificar gastar decenas de millones de dólares en un potente servidor de computación dedicado al desarrollo de IA. En cambio, pueden alquilar esa potencia informática a un proveedor de computación en la nube como Google Cloud y usarla cuando sea necesario. Esto les permite escalar fácilmente el uso hacia arriba o hacia abajo.

Este es un negocio rentable para Alphabet porque Google Cloud puede cobrar un precio premium por utilizar el ancho de banda de potencia informática en comparación con comprar el equipo directamente. En el cuarto trimestre, los ingresos de Google Cloud aumentaron un 30% a $12 mil millones, que aún es aproximadamente una cuarta parte del tamaño del motor de búsqueda de Google. Aún así, este es un progreso sólido, y es un área que continuará creciendo a medida que la carrera armamentística de la IA continúe.

Con los ingresos de Alphabet creciendo en toda la empresa un 13% interanual, está claro que tiene la capacidad de superar al mercado basándose solo en el crecimiento. Sin embargo, también mejoró su margen operativo (aumentando cinco puntos porcentuales del 27% al 32% interanual) y recompró acciones por $15.6 mil millones en el trimestre, lo que hizo que sus ganancias por acción (EPS) aumentaran un impresionante 31% interanual.

Eso no suena como una acción que debería valorarse con descuento frente al mercado; debería tener un premium. Sin embargo, ese no es el caso. Pero si puedes encontrar estas ofertas en el mercado, comprarlas es una idea inteligente, ya que el mercado eventualmente se corregirá a sí mismo.

En este momento, la acción de Alphabet se cotiza a 23 veces las ganancias acumuladas y 20.6 veces las estimaciones de ganancias futuras.

Para comparación, el S&P 500 se cotiza a 25.7 veces las ganancias acumuladas y a 22.5 veces las estimaciones de ganancias futuras, por lo que la acción de Alphabet tiene descuentos en ambos de estos importantes métricos.

Se espera que el optimismo de Alphabet continúe, ya que los analistas de Wall Street proyectan un crecimiento del 11% en los ingresos en 2025 y 2026, junto con un crecimiento del EPS del 12% y 14%, respectivamente. Considerando que la tasa de crecimiento promedio a largo plazo del mercado de valores es del 10% anualmente – unos años es más; otros años es menos, incluso una gran pérdida – y que los retornos de acciones están altamente correlacionados con el crecimiento del EPS a largo plazo, Alphabet parece ser una acción que puede crecer más rápido que el mercado por algún tiempo.

Como resultado, es una excelente compra hoy para inversores de todos los tipos, ya que se puede considerar tanto como una jugada de valor (más barato que el mercado), así como una historia de crecimiento (Google Cloud e IA).

