¿Las acciones de The Trade Desk se desploman. ¿Es AppLovin el culpable?

Los inversores en The Trade Desk (NASDAQ: TTD) estaban viendo rojo el jueves mientras la acción caía en picada, pero también estaban verdes de envidia.

Mientras las acciones de The Trade Desk caían más de un 30%, el titan de adtech compañero AppLovin (NASDAQ: APP) se disparaba en su informe de ganancias, subiendo más de un 20% en sus resultados del cuarto trimestre al superar nuevamente las estimaciones.

Para los accionistas de The Trade Desk, fue claramente un giro decepcionante de los eventos, y ver las acciones de AppLovin dispararse solo añadía insulto a la lesión, ya que AppLovin ha superado a The Trade Desk como la compañía de adtech más grande por capitalización de mercado.

El cuarto trimestre fue una rara decepción para The Trade Desk. Los ingresos aumentaron un 22% a $741 millones, lo cual estuvo muy por debajo del consenso en $759.6 millones, y también se perdió la guía de la administración.

El CEO de The Trade Desk, Jeff Green, fue directo sobre los resultados decepcionantes. En la llamada de ganancias, dijo: “Quiero reconocer de antemano que por primera vez en 33 trimestres como compañía pública, no cumplimos con nuestras propias expectativas.” Green dijo que no le importaba perder las estimaciones de Wall Street, pero consideraba que perder la guía de la compañía era una violación de la confianza con los inversores.

En el tercer trimestre, la gerencia había estimado ingresos de al menos $756 millones en el cuarto trimestre y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de $363 millones.

The Trade Desk también no alcanzó ese objetivo con $350 millones en EBITDA ajustado. Sus ganancias ajustadas por acción aumentaron de $0.41 a $0.59, lo que superó el consenso de Wall Street en $0.57.

Las empresas no cumplen con las estimaciones por varias razones. Típicamente, una ejecución deficiente, una débil demanda de clientes, vientos macroeconómicos en contra, o un cambio competitivo son algunos de los mayores factores en las caídas de ganancias.

Green atribuyó la culpa de los resultados decepcionantes exclusivamente a una ejecución deficiente, añadiendo: “Esto no sucedió porque la oportunidad no es tan grande como pensábamos. En este caso, tampoco es por nuestra competencia.” En cambio, citó una “serie de pequeños errores de ejecución, mientras se prepara simultáneamente para el futuro.”

Entre esos errores estaba que Kokai, su nueva plataforma basada en inteligencia artificial (IA) para clientes, se implementó más lentamente de lo esperado, aunque la gerencia espera actualizar al 100% de sus clientes de Solimar a Kokai este año. También tuvo su mayor reorganización en diciembre, y eso pudo haber frenado el negocio. Por último, tomó algunas decisiones deliberadas para enfocarse en la oportunidad a largo plazo en lugar de los ingresos a corto plazo.

The Trade Desk había sido durante mucho tiempo el mayor DSP independiente en el mercado, pero AppLovin ahora ha tomado esa corona. AppLovin reportó un crecimiento del 75% en los ingresos publicitarios a $3.22 mil millones para 2024, por delante de los $2.44 mil millones en ingresos de The Trade Desk en un crecimiento del 26%.

AppLovin y The Trade Desk no son competidores cercanos. AppLovin se ha enfocado históricamente en aplicaciones de juegos móviles y en ayudar a los desarrolladores a monetizar aplicaciones. The Trade Desk, por otro lado, se dirige a grandes marcas y agencias, implementando y optimizando campañas publicitarias en múltiples canales.

A medida que AppLovin ha crecido, sin embargo, se ha enfocado en nuevos mercados para impulsar su expansión. Se ha expandido a marcas de consumo directo (DTC) y tiene como objetivo agregar más empresas en la economía digital este año. En 2025, planea lanzar un panel de inteligencia artificial de autoservicio, similar a lo que ofrece The Trade Desk, y también tiene como objetivo “explorar” la publicidad en TV Conectada (CTV) este año. Eso es significativo, ya que el video, incluido CTV, ahora representa casi el 50% del negocio de The Trade Desk, y la compañía ve a CTV como una gran oportunidad de crecimiento.

El siguiente mercado más grande de The Trade Desk es el móvil, la base de AppLovin, que representa un porcentaje de gasto publicitario en el medio 30% en la plataforma de The Trade Desk.

Si Green tiene razón, la falta de la empresa puede deberse más a sus errores que a un factor externo como la competencia de AppLovin, pero los planes de AppLovin para 2025 y su crecimiento extraordinario indican que las dos plataformas de adtech están en un curso de colisión.

Las empresas a menudo usan más de un DSP, por lo que las dos compañías pueden crecer capturando cuota de mercado en otros lugares y beneficiándose de un pastel en crecimiento. Pero en última instancia, están luchando por un pedazo del mismo pastel, aunque el mercado publicitario es enorme.

Dado su historial estelar y la reputación impecable de Green, la razón de la empresa para no alcanzar la guía merece ser tomada en serio, y un trimestre de resultados no es suficiente evidencia para concluir que algo fundamental ha cambiado con The Trade Desk.

La empresa merece al menos otro trimestre para corregir las cosas, pero otro error en la guía aplastaría la acción e indicaría que podría ser la competencia la que está mermando el crecimiento de la empresa, en lugar de errores internos.

Manténgase atento a los números de retención de clientes de The Trade Desk también. La empresa ha reportado una retención de clientes de más del 95% en cada trimestre durante los últimos 11 años. Si eso cambiara, sería una gran bandera roja.

Por ahora, planeo mantener mis acciones de The Trade Desk, y creo que hay una buena oportunidad para una recuperación, especialmente con la acción cotizando a un índice precio-ganancias de solo 50 basado en las ganancias por acción ajustadas. Tenga en cuenta que un crecimiento del 22% sigue siendo una tasa de crecimiento de ingresos excelente. The Trade Desk simplemente fue castigado porque no cumplió con su guía. Los errores en la guía suelen ser una señal para el mercado de que la acción ya estaba sobrevalorada, y que las expectativas deben ajustarse en función de las ganancias y la guía actualizadas de la administración.

Sin embargo, con AppLovin en alza, existe ahora el riesgo de que el panorama competitivo pueda ser más complejo de lo que Green está admitiendo, y los inversores no deben ignorar eso. Deberíamos obtener una respuesta clara en algún momento de este año.

Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, AppLovin, Apple, Meta Platforms y The Trade Desk. Motley Fool tiene una política de divulgación.

