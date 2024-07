Las acciones de Tesla borran pérdidas para el año con un alza del 27% esta semana.

Elon Musk asiste a la sesión ‘Exploring the New Frontiers of Innovation: Mark Read in Conversation with Elon Musk’ durante el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2024 – Día Tres el 19 de junio de 2024 en Cannes, Francia.

El precio de las acciones de Tesla subió lo suficiente el viernes como para borrar su pérdida del año y llevar su ganancia semanal al 27%.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos cerraron el viernes en $251.55. Terminaron el año pasado en $248.48, y llegaron a caer hasta $138.80 en abril.

El último repunte fue provocado por un informe de entregas mejor de lo esperado para el segundo trimestre el martes. Aunque las entregas aún cayeron un 4.8% respecto al año anterior, la caída fue menos pronunciada que la del primer trimestre, y dio motivos de optimismo a los inversionistas de cara a la segunda mitad del año.

En abril, las acciones de Tesla alcanzaron un mínimo de 52 semanas después de una serie de acontecimientos alarmantes. Las ventas en el negocio automotriz principal cayeron en el primer trimestre, la compañía redujo su personal a través de despidos masivos, y hubo informes de que Tesla había descartado planes para producir pronto un coche familiar de bajo costo en su fábrica de Texas.

Tesla tiene previsto presentar sus resultados financieros del segundo trimestre después del cierre del mercado el 23 de julio. Los márgenes brutos de la división automotriz probablemente estarán en el punto de mira.

Desde el año pasado, Tesla ha estado ofreciendo descuentos e incentivos extensos para atraer a clientes a su antigua línea de vehículos eléctricos, incluyendo sus populares sedanes Model 3 de nivel de entrada, vehículos utilitarios crossover Model Y, y sus sedanes de lujo más caros, el Model S y los SUV Model X de gama alta.

A finales de 2023, Tesla comenzó a vender su angular Cybertruck. Una cuenta de Tesla Cybertruck en la red social X publicó el jueves que la camioneta se convirtió en la camioneta totalmente eléctrica más vendida en Estados Unidos en el segundo trimestre.

Ford informó de ventas de su modelo totalmente eléctrico, el F-150 Lightning, totalizando 7,902 en el segundo trimestre y 15,645 hasta junio de este año.

Tesla no respondió a una solicitud de más información.

Más allá del próximo informe de ganancias, analistas de Cantor Fitzgerald escribieron en una nota el martes que esperan que un evento de marketing – el Día de Robotaxi de Tesla – a principios del mes que viene, sea un catalizador para las acciones.

“TSLA ha revelado previamente planes para un Robotaxi (o Cybercab), que la compañía planea presentar el 8 de agosto,” escribieron. “Aunque no esperamos que este segmento se lance antes de 2027, sí esperamos que sea un segmento de negocio significativo para la empresa a largo plazo.”

Sin embargo, Cantor Fitzgerald espera que Tesla entregue menos coches este año que el año pasado. La firma tiene un precio objetivo de $230 para Tesla y recomienda comprar acciones.

Aunque Tesla ha recuperado terreno, se está quedando rezagado frente al mercado en general este año. El Nasdaq subió un 22% en 2024, y el S&P 500 ha ganado un 17%. Tesla ahora ha subido un 1.2%.

Una encuesta reciente de Axios-Harris encontró que la compañía está experimentando una deterioro de la marca que se debe al menos en parte a los “juegos” de Musk y a sus “diatribas políticas.” Una encuesta del New York Times publicada esta semana también dijo que las “declaraciones polarizantes” de Musk y su “actividad política” están alejando a algunos consumidores “de tendencia izquierdista.”

Y Tesla aún está años retrasada en entregar software que pueda convertir sus vehículos existentes en coches autónomos. Musk anunció el 19 de octubre de 2016, que todos los coches de Tesla que se estaban produciendo en ese momento tenían el hardware necesario para hacerlos autónomos. Pero a finales de junio, dijo que otro hardware y configuración de sensores está en camino para habilitar esa capacidad.

