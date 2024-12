Las acciones de Super Micro suben después de que el fabricante de servidores dice que la revisión no encontró evidencia de mala conducta

NUEVA YORK (AP) – A poco más de un mes de la renuncia de Ernst & Young como su firma de contabilidad pública, Super Micro Computer dice que un comité de revisión no encontró evidencia de fraude o mala conducta entre el liderazgo del fabricante de servidores.

Super Micro también está buscando un nuevo director financiero y nombrando otros ejecutivos según recomendaciones del comité, que inició su revisión hace varios meses, después de que EY comunicara preocupaciones sobre cuestiones como transparencia, control interno relacionado con la presentación de informes financieros e integridad de la gestión al realizar su primera auditoría para la empresa.

La información adicional que surgió durante esta revisión llevó finalmente a EY a renunciar como contador público de Super Micro en octubre. Super Micro, que no estuvo de acuerdo con la decisión de EY, luego nombró a BDO como su nuevo auditor independiente el mes pasado.

Super Micro anunció que el comité, formado por la junta directiva y asesores externos, completó su revisión el lunes. La empresa dijo que las conclusiones que EY estableció en su renuncia “no estaban respaldadas por los hechos” encontrados en esta investigación, manteniendo que no hubo evidencia de mala conducta.

Como resultado, Super Micro no espera que los informes financieros pasados deban ser reformulados. Las acciones de Super Micro subieron más del 20% el lunes por la mañana.

Además de los hallazgos de esta revisión, Super Micro también detalló planes para nombrar nuevos líderes, que dice que siguen las recomendaciones del comité. Super Micro reveló que ha comenzado a buscar un nuevo director financiero, con David Weigand continuando en el cargo hasta que la junta nombre un sucesor. La empresa también dijo que “acelerará su búsqueda” de un director de cumplimiento y de un abogado general.

Además, Super Micro anunció que ha nombrado a Kenneth Cheung, actual vicepresidente de finanzas y controlador corporativo, como director de contabilidad.

Ha sido un año tumultuoso para Super Micro, y la renuncia de EY no fue la primera vez que sus prácticas contables han sido cuestionadas. En agosto, la firma de venta corta Hindenburg Research publicó un informe que alegaba una manipulación contable abundante en la empresa, señalando “banderas rojas contables llamativas” y evidencia de transacciones no reveladas. También acusó a Super Micro de volver a contratar a altos ejecutivos que estuvieron directamente involucrados en un escándalo de 2018. En ese momento, Super Micro dijo que no comentaría “rumores y especulaciones”.

Tras estas acusaciones, The Wall Street Journal y otros informaron que el Departamento de Justicia estaba comenzando una investigación sobre Super Micro, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Super Micro ha sido una de las empresas tecnológicas que recientemente han estado aprovechando la ola de la inteligencia artificial. En agosto, Super Micro informó ingresos del cuarto trimestre de $5.31 mil millones, un aumento de más del 143% sobre los $2.18 mil millones que informó en el mismo trimestre de 2023.