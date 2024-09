Las acciones de Nvidia van a dispararse en lo que queda de 2024

"

Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock jumped 150% in the first half of 2024, but it has been in a slump since mid-July as investors digested some potential headwinds.

There was a rumored delay with the company’s latest artificial intelligence (AI) chips for the data center, which are responsible for the majority of the company’s revenue. Analysts have also questioned how long Nvidia’s top customers will continue spending billions of dollars on their AI aspirations.

However, those concerns might have been put to rest over the last few weeks. Here’s why Nvidia stock could soar to new highs before the end of 2024.

Se centran en las nuevas GPU Blackwell

El procesador gráfico (GPU) H100 de Nvidia para el centro de datos marcó el estándar de la industria de inteligencia artificial (IA) el año pasado. Las GPUs están diseñadas para el procesamiento en paralelo, lo que significa que pueden manejar múltiples tareas al mismo tiempo manteniendo un alto rendimiento. También tienen memoria integrada, por lo que son ideales para procesar grandes volúmenes de datos, lo cual es crucial al entrenar modelos de IA y realizar inferencias de IA.

Según el CEO de Nvidia, Jensen Huang, los operadores de centros de datos podrían gastar $1 billón construyendo infraestructura de GPU en los próximos años. Esto representa una oportunidad sustancial, por lo que la empresa sigue diseñando nuevos chips con mayor potencia de procesamiento y mejor eficiencia energética para mantenerse por delante de la competencia.

Ahora Nvidia está enviando su nueva GPU H200, que puede realizar inferencias de IA a casi el doble de la velocidad del H100, consumiendo la mitad de electricidad. Pero la empresa recientemente presentó una arquitectura de GPU completamente nueva llamada Blackwell, que promete un salto aún mayor en rendimiento.

El sistema NVL72 basado en la GPU Blackwell GB200, por ejemplo, realizará inferencias de IA a un asombroso 30 veces la velocidad del sistema equivalente H100. Cada GPU individual GB200 tendrá un precio entre $30,000 y $40,000, similar a lo que muchos clientes pagaron originalmente por el H100, lo que impulsará una mejora increíble en eficiencia de costos. Como resultado, la demanda probablemente superará significativamente la oferta.

De hecho, Huang dice que las GPUs Blackwell generarán miles de millones de dólares en ingresos en el cuarto trimestre del año fiscal 2025 (que comienza en noviembre), a medida que la empresa aumenta los envíos a los clientes, aplastando los rumores anteriores de que los nuevos chips podrían retrasarse meses.

Muchos de los principales clientes de Nvidia están pidiendo más GPUs

Huang dice que los operadores de centros de datos pueden ganar $5 de ingresos en cuatro años por cada $1 que gastan en GPUs, alquilando la potencia informática a desarrolladores de IA. Por eso, los mayores proveedores de servicios en la nube del mundo, como Microsoft, Amazon y Oracle, están clamando por obtener la mayor cantidad de chips posible.

Otras empresas de tecnología también quieren más chips para desarrollar IA para sus propios fines. Tesla tiene como objetivo poner en línea un grupo de 50,000 GPUs para finales de 2024 para entrenar aún más su software de conducción autónoma basado en IA. Meta Platforms quiere tener unas asombrosas 600,000 equivalentes de H100 en funcionamiento para finales de año para entrenar la próxima iteración de sus modelos de lenguaje grande Llama (LLMs), que impulsarán nuevas funciones de IA en Facebook e Instagram.

Desafortunadamente para ellos, Nvidia no puede satisfacer la demanda. El presidente de Oracle, Larry Ellison, dijo que recientemente cenó con Huang, junto con el CEO de Tesla, Elon Musk. Al parecer, él y Musk suplicaron a Huang que aceptara más de su dinero por más GPUs.

No es sorpresa que la oferta esté ajustada. Microsoft solo gastó más de $55 mil millones en gastos de capital (capex) en el año fiscal 2024 (finalizado el 30 de junio), la mayoría de los cuales se destinaron a infraestructura de centros de datos de IA y chips. De manera similar, Amazon dice que sus gastos de capex superarán los $60 mil millones en el año calendario 2024.

Así es como Nvidia logró generar un récord de $26,3 mil millones en ingresos de centros de datos durante su segundo trimestre del año fiscal 2025 recientemente (finalizado el 28 de julio), lo que representó un aumento del 154% respecto al período del año anterior. El resultado podría haber sido aún más fuerte de no ser por las restricciones de suministro.

Image source: Nvidia.

Las acciones de Nvidia parecen baratas basadas en sus ganancias potenciales futuras

Actualmente, las acciones de Nvidia están cotizando un 15% por debajo de su máximo histórico, pero creo que recuperarán ese terreno (y más) en los próximos meses.

Basado en las ganancias por acción de los últimos 12 meses de $2.20 de la empresa, sus acciones cotizan a un ratio precio-ganancias (P/E) de 52.5. Eso es considerablemente más caro que el sector tecnológico en su conjunto, representado por el ratio P/E de 30.8 del Nasdaq-100.

Sin embargo, el mercado bursátil es una máquina que mira hacia adelante y el año fiscal 2026 de Nvidia comienza a fines de enero de 2025, ¡lo que está a solo unos meses de distancia! Creo que los inversores pronto comenzarán a valorar las acciones en función de sus ganancias potenciales en el nuevo año.

Wall Street espera que Nvidia entregue $4.02 en ganancias por acción durante el año fiscal 2026, lo que sitúa sus acciones en un ratio P/E adelantado de solo 28.7. ¡Desde esa perspectiva, en realidad parece bastante barato!

Microsoft, Oracle, y Meta Platforms son solo algunas de las empresas que han dicho explícitamente que aumentarán sus gastos de capex en IA en el próximo año. Dado que son algunos de los mayores clientes de Nvidia, reduce parte de la incertidumbre en torno a los resultados financieros potenciales de Nvidia el próximo año. Por lo tanto, predigo que las acciones de Nvidia superarán su máximo histórico de cierre de $135.58 para finales de 2024.

