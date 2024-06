Las acciones de Nvidia tienen un 24% más para subir, ya que parece estar preparada para dominar el mercado informático durante la próxima década, según el Banco de América.

¡El CEO de Nvidia, Jensen Huang, presentará los resultados del segundo trimestre el miércoles, ya que la demanda de procesadores que impulsan la era de la IA generativa está en auge! Kim Kulish/Corbis/Getty Images. La sorprendente racha alcista de las acciones de Nvidia no ha terminado, según el Bank of America. El banco reiteró su objetivo de precio de $1.500 esta semana, lo que implica otro 24% de aumento para las acciones. Según el banco, Nvidia seguirá dominando el mercado informático en el próximo ciclo de actualización. Las acciones de Nvidia tienen margen para seguir subiendo incluso después de su última racha de máximos históricos, ya que el fabricante de chips parece estar en camino de dominar el mercado informático durante los próximos años, según el Bank of America. El banco reafirmó su calificación de “compra” en las acciones en una nota el miércoles, añadiendo que la firma liderada por Jensen Huang sigue siendo una de las principales opciones en el sector de tecnología de la información. Los estrategas del Bank of America tienen un objetivo de precio a 12 meses de $1.500 por acción, lo que implica otro 24% de aumento desde donde se cotizaban las acciones el jueves por la mañana. “NVDA está mejor posicionado para permitir que la industria de la TI de $3 billones entregue servicios de IA. A pesar de las afirmaciones de los competidores (AMD, Intel, chips personalizados o ASIC), creemos que NVDA tiene una ventaja de varios años en cuanto a rendimiento, pipeline, incumbencia, escala y apoyo de desarrolladores”, dijeron los estrategas en la nota. Vivek Arya, un analista senior de semiconductores para el banco, añadió que creía que las acciones dominarían el mercado informático durante la próxima década. Esto se debe a que el sector de la tecnología de la información atraviesa “ciclos de actualización de infraestructura de varias décadas”, y los mercados están presenciando el inicio del próximo ciclo de una década, dijo Arya. “Creemos que el gasto podría estar entre $250 mil millones y $500 mil millones al año, y Nvidia está liderando la carga”, dijo esta semana a Yahoo Finance. Las acciones de Nvidia han sido imparables en los últimos 18 meses, desde que OpenAI lanzó ChatGPT y desató una carrera armamentista de inteligencia artificial. Los chips de Nvidia han sido efectivamente los únicos disponibles cuando se trata de alimentar los modelos de IA que han captado la atención de los consumidores y los inversores de Wall Street. El miércoles, las acciones alcanzaron nuevos máximos, con la capitalización de mercado total de la compañía superando la de Apple para convertirse en la segunda empresa más valiosa del mundo. Las acciones de Nvidia se dividirán en una proporción de 10 a 1 el viernes, un movimiento que podría ser un catalizador para mayores ganancias, ya que un precio de acción más bajo ayuda a atraer más atención de los inversores minoristas. Las llamadas bajistas sobre Nvidia son raras, aunque algunos pronosticadores dudan de si la compañía puede mantener su salvaje crecimiento. Los analistas han advertido que las acciones podrían eventualmente ver un declive pronunciado a medida que enfrentan una demanda decreciente y una competencia creciente en el mercado de GPU. ¡Lea el artículo original en Business Insider!