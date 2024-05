Las acciones de Nvidia suben un 4% impulsadas por el auge de la inteligencia artificial, otro trimestre exitoso y un pronóstico mejor de lo esperado.

“

Nvidia Corp., la empresa de chips en el centro de un auge de la inteligencia artificial, entregó otro pronóstico de ventas optimista, mostrando que el gasto en computación de IA sigue siendo fuerte.

Los ingresos del segundo trimestre serán de aproximadamente $28 mil millones, dijo la compañía el miércoles. Los analistas, en promedio, habían predicho $26.8 mil millones, según datos compilados por Bloomberg. Los resultados en el primer trimestre fiscal, que finalizó en abril, también superaron las proyecciones.

“La próxima revolución industrial ha comenzado,” dijo el Director Ejecutivo Jensen Huang en un comunicado, reiterando uno de sus temas favoritos. “La IA traerá importantes ganancias de productividad a casi todas las industrias y ayudará a las empresas a ser más eficientes en costos y energía, al tiempo que expande las oportunidades de ingresos.”

El optimista panorama refuerza la posición de Nvidia como el mayor beneficiario del gasto en IA. Los llamados aceleradores de IA de la compañía, chips que ayudan a los centros de datos a desarrollar chatbots y otras herramientas de vanguardia, se han convertido en un artículo muy demandado en los últimos dos años, elevando sus ventas. La capitalización de mercado de Nvidia también ha aumentado considerablemente, superando los $2.3 billones.

Las acciones subieron cerca de un 4% en la negociación extendida del miércoles. Ya habían aumentado un 92% este año hasta la fecha de cierre, alimentadas por las esperanzas de los inversores de que la compañía seguiría superando las expectativas.

La empresa con sede en Santa Clara, California, también anunció un split de acciones de 10 a 1 y aumentó su dividendo trimestral en un 150%, a 10 centavos por acción.

Nvidia, co-fundada por Huang en 1993, comenzó como proveedor de tarjetas gráficas para jugadores de computadora. Su reconocimiento de que los chips de la compañía eran adecuados para desarrollar software de inteligencia artificial ayudó a abrir un nuevo mercado, dándole una ventaja sobre la competencia.

El lanzamiento de ChatGPT de OpenAI en 2022 desencadenó entonces una carrera entre las principales compañías tecnológicas para construir su propia infraestructura de IA. La urgencia hizo que los aceleradores H100 de Nvidia fueran un producto indispensable. Se venden por decenas de miles de dólares por chip y a menudo son escasos.

Pero gran parte de estos nuevos ingresos han venido de un pequeño grupo de clientes. Un grupo de cuatro compañías – Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. y Google de Alphabet Inc. – son los mayores compradores de Nvidia y representan aproximadamente el 40% de las ventas. Huang, de 61 años, está tratando de diversificar sus apuestas produciendo computadoras completas, software y servicios – con el objetivo de ayudar a más empresas y agencias gubernamentales a implementar sus propios sistemas de IA.

En el primer trimestre fiscal, los ingresos de Nvidia se triplicaron a $26 mil millones. Excluyendo ciertos ítems, la ganancia fue de $6.12 por acción. Los analistas habían predicho unas ventas de alrededor de $24.7 mil millones y ganancias de $5.65 por acción.

La división de centros de datos de Nvidia – ahora de lejos su mayor fuente de ventas – generó $22.6 mil millones de ingresos. Los chips de juegos aportaron $2.6 mil millones. Los analistas habían dado metas de $21 mil millones para la unidad de centros de datos y $2.6 mil millones para juegos.

Nvidia enfatizó el miércoles que quiere vender su tecnología a un mercado más amplio – yendo más allá de los gigantes proveedores de computación en la nube conocidos como hipercaleres. Huang dijo que la IA se está trasladando a empresas de internet al consumidor, fabricantes de automóviles y clientes de atención médica. Los países también están desarrollando sus propios sistemas – una tendencia conocida como IA soberana.

Estas oportunidades están “creando múltiples mercados verticales multimillonarios” más allá de los proveedores de servicios en la nube, dijo Huang.

Sin embargo, los hipercaleres siguen siendo un impulsor crítico del crecimiento de Nvidia el último trimestre. Generaron aproximadamente el 45% de los ingresos de centros de datos de la compañía. Esto sugiere que Nvidia está en las primeras etapas de diversificación del negocio.

La nueva plataforma de chips de la compañía, llamada Blackwell, ahora está en plena producción, dijo Huang. Y establece las bases para una IA generativa que puede manejar trillones de parámetros. “Estamos listos para nuestra próxima ola de crecimiento,” dijo él.

