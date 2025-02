Las acciones de Nvidia aumentarán después del 26 de febrero por estas 3 razones.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) puede ser la acción más observada en el planeta en estos días. Aunque ya ha subido de manera asombrosa un 800% en los últimos dos años, muchos inversionistas y analistas creen que la acción aún tiene mucho espacio para crecer. Esto se debe a la dominancia de la compañía en una de las áreas de crecimiento más prometedoras de hoy en día: la inteligencia artificial (IA).

Este gigante tecnológico es el líder mundial en el mercado de chips de IA, y también ha construido todo un ecosistema de productos y servicios de IA relacionados. Las mayores compañías tecnológicas del mundo han acudido en masa a Nvidia para acceder a estas poderosas herramientas. Como resultado, la demanda ha aumentado y los ingresos han seguido. Nvidia ha reportado un crecimiento de ingresos de dos y tres dígitos en los últimos trimestres y niveles elevados de rentabilidad en las ventas, con un margen bruto superior al 70%.

Ahora, mientras nos acercamos al próximo catalizador de Nvidia, el informe de ganancias del cuarto trimestre y del año fiscal completo 2025 el 26 de febrero, predigo que la acción está lista para dispararse por las siguientes tres razones. Veámoslas.

El próximo informe de ganancias será particularmente importante porque, durante el trimestre, Nvidia lanzó su última innovación: la arquitectura Blackwell. Blackwell es una plataforma personalizable que incluye siete chips diferentes, muchas opciones de redes y más. Las características de la plataforma son tan emocionantes, prometiendo mayor eficiencia, rendimiento y seguridad, que la demanda ha superado a la oferta.

Y esto me lleva a la razón por la que soy optimista sobre lo que Nvidia dirá sobre el lanzamiento de Blackwell. La compañía ha hablado muchas veces en los últimos meses sobre la fuerza de la demanda, con el director Jensen Huang llamándola “insana” en una entrevista de CNBC hace unos meses. Por lo tanto, está claro que los clientes se están alineando para acceder al producto, y están dispuestos a esperar por él si es necesario.

Nvidia también dijo durante la última llamada de ganancias que su visibilidad sobre la oferta había aumentado, y por lo tanto la empresa en el cuarto trimestre está lista para superar su pronóstico anterior de varios miles de millones de dólares en ingresos de Blackwell.

Por lo tanto, considerando estas pistas, espero más actualizaciones positivas sobre el lanzamiento de Blackwell.

El mes pasado, la startup china DeepSeek anunció que había entrenado un modelo utilizando los chips de menor precio de Nvidia y había gastado solo $6 millones, lo que generó especulaciones de que las gigantes tecnológicas seguirían el ejemplo y reducirían sus presupuestos de IA. Y si estas importantes clientes de Nvidia optaran por los chips más baratos, Nvidia vería una disminución en los ingresos.

Aunque la acción de Nvidia cayó alrededor de un 16% en una sesión de operaciones, la acción desde entonces ha estado en camino de recuperación. Y diversas evidencias muestran que las noticias no están destinadas a causar un daño duradero.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que ni siquiera estamos seguros de cuánto gastó realmente DeepSeek. El consultor SemiAnalysis estima que DeepSeek invirtió más de $500 millones solo en chips. Por lo tanto, sin una imagen clara de la inversión involucrada, es poco probable que los líderes del mercado sigan a DeepSeek.

En segundo lugar, estos gigantes, como Meta Platforms y Alphabet, han reiterado recientemente sus planes de gasto en IA y continúan invirtiendo de forma agresiva. Además, Dan Ives de Wedbush recientemente verificó con los clientes de Nvidia, y ninguno había alterado sus planes de gasto o estrategias de IA.

Por lo tanto, las noticias que pesaron sobre la acción de Nvidia hace unas semanas parecen cosa del pasado, y no deberían perjudicar la demanda por la acción.

La acción de Nvidia, después de las recientes caídas, ahora se está negociando a alrededor de 31 veces las estimaciones de ganancias futuras, lo que representa una baja desde más de 50 veces hace solo unas semanas. Incluso a valuaciones más altas, Nvidia era una compra interesante a largo plazo, considerando el liderazgo de la empresa en el mercado y la expansión hacia una amplia gama de productos y servicios de IA. Por lo tanto, a la valuación actual, la empresa realmente parece una ganga.

Y en este nivel, Nvidia claramente podría atraer a una amplia gama de inversionistas, especialmente si la compañía entrega noticias positivas durante el próximo informe de ganancias. Esa es otra razón por la que predigo que la acción de Nvidia se disparará después del 26 de febrero.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adria Cimino no tiene ninguna posición en ninguno de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: La acción de Nvidia se disparará después del 26 de febrero por estas 3 razones. fue publicado originalmente por The Motley Fool