Las acciones de Novo Nordisk caen tras decepcionar los datos del ensayo clínico de la droga para la pérdida de peso.

Las acciones de Novo Nordisk cayeron bruscamente el viernes tras los resultados decepcionantes de las pruebas de su último medicamento para la obesidad, lo que hizo que se redujera aproximadamente €90 mil millones del valor de la empresa más grande de Europa por capitalización de mercado.

CagriSema ayudó a los pacientes a perder un promedio del 22,7 por ciento de su peso corporal en un ensayo de fase avanzada, dijo Novo Nordisk el viernes, superando solo marginalmente los resultados de Mounjaro, un tratamiento rival de Eli Lilly.

Novo Nordisk tenía como objetivo un promedio de pérdida de peso del 25 por ciento con su nuevo medicamento.

Martin Holst Lange, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de la compañía, dijo que solo el 57 por ciento de los pacientes había recibido la dosis más alta del medicamento. “Estamos alentados por el perfil de pérdida de peso de CagriSema”, afirmó.

Las acciones del fabricante de medicamentos cayeron hasta un 27 por ciento en la negociación de media mañana en Dinamarca antes de recuperarse parcialmente para cotizar un 20 por ciento más bajo.

La analista de Barclays Emily Field dijo que el mercado estaba teniendo una “reacción emocional” al hecho de que Novo Nordisk no alcanzara la barra del 25 por ciento de pérdida de peso que había establecido.



“Podría haber un problema de credibilidad de la gerencia, de alguna manera, al no alcanzar esta barra”, dijo.



Field agregó que la compañía le había dicho que estaba decepcionada y estaba tratando de averiguar por qué tantos pacientes no habían tomado la dosis más alta del medicamento. Podría ser debido a efectos secundarios o simplemente porque estaban satisfechos con la cantidad de peso que estaban perdiendo, dijo.

Novo Nordisk planea un nuevo ensayo en la primera mitad de 2025 para explorar cómo aumentar las dosis y crear el potencial para una pérdida de peso adicional.

Novo Nordisk y Eli Lilly están compitiendo por la dominancia en un mercado que creció siete veces en solo tres años hasta los $24 mil millones en 2023, según la firma de análisis de datos Iqvia.

Los medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes Wegovy y Ozempic han transformado la fortuna de Novo Nordisk, llevándola a más que triplicar su valor en los últimos cinco años. Barclays había pronosticado previamente ventas máximas de $49 mil millones para CagriSema, en 2038, casi el doble de su pronóstico de ventas para Ozempic y Wegovy en 2025, su año pico.

Pero antes de que se publicaran los datos del ensayo, algunos inversores se preocupaban de que la valoración de Novo Nordisk fuera insosteniblemente alta y de que el mercado más amplio de medicamentos para la obesidad no fuera tan valioso como se esperaba.

Algunos han cuestionado si la administración del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, hará que el mercado sea más difícil para los medicamentos para la pérdida de peso.

Robert F Kennedy Jr, nominado de Trump para secretario de salud, ha sido crítico del uso de medicamentos, en lugar de cambiar la dieta, para controlar la obesidad.

Novo Nordisk había esperado que su medicamento para la pérdida de peso de “próxima generación” pudiera liderar el campo, después de que sus acciones habían tenido dificultades para mantenerse al día con Eli Lilly y sufrieran un revés por resultados decepcionantes para una píldora experimental para la pérdida de peso en septiembre.

“CagriSema es realmente importante para nosotros”, dijo el director ejecutivo Lars Fruergaard Jørgensen al Financial Times en noviembre. “Es un producto de próxima generación y tiene el potencial de ser el mejor de su clase.”

Los pacientes que recibieron Mounjaro, también llamado Zepbound en los EE. UU., perdieron un promedio del 22,5 por ciento de su peso en los ensayos de fase 3 cuando se tomó como parte de un régimen de dieta y ejercicio mejorados. Aquellos que tomaron Wegovy, también fabricado por Novo Nordisk, perdieron un promedio de aproximadamente el 15 por ciento en condiciones similares.

Aproximadamente el 40 por ciento de los pacientes en el ensayo de CagriSema lograron una pérdida de peso del 25 por ciento durante las 68 semanas.

CagriSema combina semaglutida, el ingrediente activo en Wegovy y Ozempic, con cagrilintida, otra hormona que hace que las personas se sientan más llenas durante más tiempo.

El ensayo de 3,417 personas que recibieron una inyección semanal encontró que los efectos secundarios más comunes eran gastrointestinales, la gran mayoría de los cuales eran leves y moderados y disminuyeron con el tiempo.

Novo Nordisk espera solicitar la aprobación regulatoria para el medicamento hacia finales del próximo año.

Las acciones de los competidores aumentaron, con Eli Lilly subiendo hasta un 10 por ciento en la negociación previa a la apertura del mercado, y las empresas biotecnológicas con posibles medicamentos para la obesidad en desarrollo, como Viking Therapeutics, también subieron.

Reporte adicional de George Steer en Londres

