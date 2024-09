Las acciones de Intel se disparan ante la oferta de adquisición de Qualcomm.

“

Las acciones de Intel Corp. subieron después de que el Wall Street Journal informara que Qualcomm Inc. se acercó a la compañía para una adquisición, una posible transacción récord para la industria de chips.

Según el periódico, las discusiones tuvieron lugar en los últimos días, citando a personas cercanas a la situación que prefirieron mantenerse en el anonimato. A pesar de ello, el Journal señala que una transacción está lejos de ser segura. Representantes de Intel y Qualcomm se negaron a hacer comentarios al respecto.

Las acciones subieron un 3.4% hasta los $21.87 en la negociación de Nueva York el viernes, recuperándose de una caída anterior en el día. Las acciones siguen bajando un 56% este año.

Intel, una vez el mayor fabricante de chips del mundo, ha estado luchando con ventas en declive y pérdidas en aumento, exacerbadas por la pérdida de su ventaja tecnológica. La valoración de mercado de la compañía, de $93.5 mil millones, es actualmente aproximadamente la mitad de la de Qualcomm. Aun así, una adquisición sería la mayor transacción jamás realizada en el mercado de semiconductores y potencialmente transformaría la industria.

Las acciones de Qualcomm, con sede en San Diego, cayeron un 2.9%, reflejando las preocupaciones de los inversores sobre los riesgos de una tal operación.

Intel, con sede en Santa Clara, California, anunció una serie de cambios esta semana con el objetivo de reactivar su negocio. Estos movimientos incluyeron un acuerdo multimillonario con Amazon.com Inc. para fabricar un semiconductor de IA personalizado y un plan para convertir el negocio de fabricación en problemas de Intel en una subsidiaria de propiedad exclusiva.

Qualcomm es el mayor diseñador mundial de procesadores para smartphones, pero ha estado tratando de expandirse a más áreas. Esto incluye chips que se utilizan en computadoras personales, donde Intel sigue siendo el jugador dominante.

Al igual que gran parte de la industria, Qualcomm no realiza su propia producción de chips. Subcontrata la fabricación a socios como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que también fabrica chips para Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc.

Adquirir a Intel podría potencialmente proporcionar a Qualcomm acceso a su propia producción en los Estados Unidos, además de darle la marca más importante en el mercado de PC y servidores tradicionales.

Pero los problemas de Intel no se resolverían con una adquisición por parte de Qualcomm. El potencial comprador tampoco tiene experiencia en manejar la fabricación o en la ciencia detrás de la tecnología de producción de vanguardia, un área en la que TSMC sobresale.

Qualcomm estuvo involucrado en una polémica saga de adquisiciones hace más de seis años, cuando Broadcom Inc. intentó adquirir la compañía. Broadcom se retiró de la oferta después de que el presidente Donald Trump bloqueara la operación, citando riesgos de seguridad nacional.

“