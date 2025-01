Las acciones de defensa siguen siendo demasiado caras en 2025.

El año 2024 fue bueno para las acciones de defensa. Desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre de 2024, el S&P Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT: XAR) logró una impresionante ganancia del 30%, superando incluso al S&P 500 más amplio y su impresionante rendimiento del 26,5%. Esa es la buena noticia.

La mala noticia es que cuando las acciones suben mucho, se vuelven más caras y es posible que ya no sean tan buenas gangas. Hace tres meses, llegué a la conclusión de que esto había sucedido con las acciones de defensa. Advertí a los inversores de que las acciones de defensa costaban demasiado y no creerás lo que sucedió después.

Tres meses después, ocho de las 10 grandes acciones de defensa que revisé en ese artículo han visto reducidos sus índices precio-venta. Las dos excepciones, las dos acciones de defensa que se han vuelto más caras en los últimos tres meses, son Kratos Defense and Security (NASDAQ: KTOS), que ganó un gran contrato del Pentágono a principios de este mes, y, aunque no lo creas, Boeing (NYSE: BA).

¿Por qué cayeron las valoraciones de las acciones de defensa?

Dudo seriamente que haya sido solo porque señalé las valoraciones astronómicamente altas en el sector. En parte, sospecho que las acciones de defensa cayeron porque la mayoría de las acciones cayeron. En los últimos tres meses, el S&P en sí mismo ha bajado una fracción de un punto porcentual. En parte, probablemente tuvo algo que ver con las elecciones, y los inversores anticipando que la administración entrante de Trump podría reducir el gasto en defensa (por ejemplo, recortando el apoyo militar a Ucrania).

Pero en parte, creo que las acciones de defensa pueden haber caído precisamente porque cuestan tanto. Y aquí está la cuestión:

Todavía cuestan demasiado.

Permitamos recapitular el argumento que hice en octubre. Para decidir si las acciones de defensa actualmente cuestan “demasiado”, comparé la valoración promedio de 10 acciones de defensa populares durante el periodo de 10 años de 2004 a 2013, durante los 10 años de 2014 a 2023, y también durante todo el período de 20 años. Para hacer esto, obtuve datos sobre el promedio de la relación valor-empresa-ventas de las acciones de mi proveedor de datos financieros favorito, S&P Global Market Intelligence.

(La relación valor-empresa-ventas, por cierto, es simplemente una forma elegante de calcular relaciones precio-ventas y ajustarlos por si una acción tiene más efectivo que deuda en su balance.) Así es como se ven esos números:

Empresa

2004-2013

2014-2023

2004-2023

Boeing

0,89

1,83

1,36

General Dynamics (NYSE: GD)

1,04

1,68

1,36

Huntington Ingalls (NYSE: HII)

0,51*

1,14

0,64*

Kratos Defense & Security Solutions

0,97

2,21

1,59

Leidos Holdings (NYSE: LDOS)

1,5**

2,21

1,34**

L3Harris Technologies (NYSE: LHX)

1,44

2,84

2,14

Lockheed Martin (NYSE: LMT)

0,81

1,78

1,3

Northrop Grumman (NYSE: NOC)

0,74

1,94

1,34

RTX (NYSE: RTX)

1,42

2,07

1,74

Textron (NYSE: TXT)

1,31

1,17

1,24

Promedio

1,06

1,89

1,4

Fuente de datos: S&P Global Market Intelligence. *Los datos de Huntington Ingalls comienzan en 2011, el año en que Northrop Grumman escindió a Huntington Ingalls como una empresa separada. **Los datos de Leidos comienzan en 2006, el año de su OPI. Faltan datos sobre su relación promedio valor empresa-ventas para 2014 porque la empresa cambió su año fiscal en 2015, lo que distorsiona un poco los datos.

Historia Continúa

A continuación, comparé las valoraciones actuales de estas acciones, una vez más calculando las razones valor empresa-ventas (para mantener la comparación homogénea), pero también proporcionando valoraciones precio-ventas (porque son más fáciles de encontrar y verificar para la mayoría de los inversores):

Empresa

EV/S hoy

Ratio precio-ventas hoy

Boeing

2,38

1,43

General Dynamics

1,77

1,57

Huntington Ingalls

0,89

0,66

Kratos Defense & Security Solutions

4,07

3,95

Leidos Holdings

1,49

1,29

L3Harris Technologies

2,50

1,93

Lockheed Martin

1,83

1,64

Northrop Grumman

2,00

1,71

RTX

2,45

2,00

Textron

1,18

1,06

Promedio

2,06

1,72

Fuente de datos: Yahoo! Finance.

Entonces, ¿qué se puede concluir de lo anterior? Bueno, el primer y más sorprendente hecho es que una de las 10 acciones mencionadas anteriormente ahora cuesta menos que su valoración promedio de los últimos 20 años: las acciones de Textron que tuvieron un valor empresa promedio de 1,24 veces las ventas durante los últimos 20 años ahora cuestan solo 1,18 veces las ventas hoy. Eso difícilmente es una ganga, pero en un mundo de acciones de defensa sobrevaloradas, aún parece relativamente barato.

En cuanto al resto de estas acciones, sin embargo, es posible que no estén tan sobrevaloradas como hace tres meses, pero aún cuestan demasiado, ciertamente más de lo que han costado históricamente. Así que mi predicción hoy, al igual que hace tres meses, es que en promedio, las acciones de defensa seguirán subdesarrollando el mercado de valores en general.

Siéntete libre de volver dentro de otros tres meses y házmelo saber si me equivoqué.

Rich Smith no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda L3Harris Technologies. The Motley Fool recomienda Lockheed Martin, RTX y Textron. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las Acciones de Defensa Todavía Cuestan Demasiado en 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool