Las acciones de chips de Asia suben a medida que Nvidia presenta nuevos productos de IA en el CES.

(Bloomberg) — Las acciones relacionadas con los chips en Asia extendieron sus ganancias mientras que el director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, presentó nuevos productos con los chips Blackwell de la compañía en la feria CES en Las Vegas, renovando el optimismo sobre la demanda de inteligencia artificial.

En Japón, los proveedores de equipos de chips de Nvidia, Tokyo Electron Ltd., Advantest Corp., Disco Corp. y Lasertec Corp., aumentaron al menos un 6%. En Taiwán, el socio de ensamblaje de Nvidia, Hon Hai Precision Industry Co., subió hasta un 4.1%, mientras que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. subió hasta un 3.1%.

El CEO también anunció que el fabricante de automóviles Toyota Motor Corp. será cliente de los productos de inteligencia artificial para conducción autónoma de Nvidia. Las acciones de Toyota subieron hasta un 3.9% con el anuncio, ampliando las ganancias de la mañana. El fabricante de automóviles planea abrir su futurista Woven City cerca del Monte Fuji más tarde este año.

Huang subió al escenario del CES antes del mediodía en Tokio, poco después de que las acciones de Nvidia alcanzaran un máximo histórico. En su discurso, presentó nuevas tarjetas gráficas para PC de juegos, construidas sobre el diseño de chips Blackwell de Nvidia, y más software para ayudar a las empresas a desarrollar inteligencia artificial para la conducción autónoma y la robótica.

El discurso de Huang impulsó aún más el impulso que las acciones relacionadas con la tecnología han estado recibiendo de las recientes inversiones públicas y privadas en infraestructura de inteligencia artificial. Microsoft Corp. anunció planes la semana pasada para gastar $80 mil millones en centros de datos de inteligencia artificial este año, mientras que Hon Hai informó un crecimiento de ventas mejor de lo esperado el último trimestre.

“Ha habido algunas noticias muy positivas que respaldan la inteligencia artificial para comenzar el año,” dijo Andrew Jackson, un analista de Ortus Advisors Pte. Los fabricantes japoneses de equipos de chips son ganadores particulares en medio del rally tecnológico en curso, ya que muchos fueron vendidos en gran medida durante los ajustes de posición de fin de año que favorecieron las jugadas de impulso, dijo. “Parece que el equipo de producción de semiconductores tiene potencial aquí.”

El fabricante japonés de sustratos de chips Ibiden Co., que suministra a Nvidia, es probable que vea grandes ganancias del deseo de Huang de “lanzar Blackwell a gran escala,” agregó Jackson. Las acciones de Ibiden subieron hasta un 7.7% el martes, la mayor alza desde el 5 de noviembre.

