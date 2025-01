Las acciones de Cava han bajado un 25% en el último mes. ¿Es el momento de comprar?

Los inversores se han vuelto locos por las acciones de Cava Group (NYSE: CAVA) desde que debutó en el mercado en 2023. Quiero decir que casi literalmente: ha subido un 174% en el último año, y su valoración está por las nubes.

A pesar de que Cava tiene mucho a su favor, algunos inversores pueden estar esperando en la línea lateral un mejor punto de entrada. ¿Está finalmente aquí? Las acciones de Cava han caído un 25% en el último mes. Veamos por qué está sucediendo esto y si este es el atractivo punto de entrada que has estado esperando ver.

Cava está siendo promocionada como la próxima Chipotle Mexican Grill. Los inversores que se perdieron las enormes ganancias de Chipotle están probando suerte con Cava en su lugar. Tiene un concepto muy similar: ingredientes frescos, saludables y premium que se pueden personalizar en todo tipo de ensaladas, cuencos y platos principales. Cava sirve comida mediterránea en un entorno de comida rápida casual, y su modelo de tener todos los ingredientes preparados y listos para personalizar, en lugar de cocinar fresco para cada pedido de cliente, se presta a una preparación rápida de la comida. Eso a su vez conduce a clientes satisfechos, mayores ventas y márgenes en expansión.

De hecho, así es como ha estado sucediendo. Las ventas aumentaron un 39% interanual en el tercer trimestre, y las ganancias netas aumentaron de $6.8 millones a $18 millones. También se está beneficiando de altas ventas comparables, que aumentaron un 18.1% respecto al año pasado en el trimestre. Eso es una gran señal de lealtad de los clientes e implica que Cava puede replicar su éxito con nuevos restaurantes durante muchos años.

Cava tiene solo 352 restaurantes en este momento, pero cada uno está generando muchas ventas, y el volumen medio por unidad aumentó de $2.7 millones en el segundo trimestre a $2.8 millones en el tercer trimestre. A medida que las ventas comparables aumentan, los costos fijos de cada tienda cubren más ventas y aumentan el margen operativo a nivel de restaurante. El beneficio operativo a nivel de restaurante aumentó un 42% en el trimestre, y el margen operativo a nivel de restaurante fue del 25.6%, frente al 25.1% del año pasado.

Cava está creciendo a un ritmo bastante lento pero constante, con 43 tiendas abiertas en los primeros nueve meses de 2024. Dado que cada una de sus tiendas genera fuertes ventas, puede aumentar ampliamente su ingreso total a este ritmo de apertura de tiendas, y tiene una larga trayectoria de crecimiento futuro por delante.

Esas son las cosas buenas. Ahora, prepárate para el otro lado de la moneda.

Cava es una empresa joven que enfrenta una buena cantidad de competencia. No solo se enfrenta a Chipotle, sino que han surgido muchas cadenas en este espacio, incluyendo Sweetgreen y Brassica, una pequeña cadena en la que Chipotle está invirtiendo y compite directamente con Cava en comida mediterránea rápida casual. 352 es un número pequeño de restaurantes, y podría haber muchos desafíos para hacer crecer ese número y convertirse en una verdadera competidora en la industria de restaurantes.

Ya es una acción muy cara, con un ratio precio-ganancias (P/E) de 245. Eso significa que gran parte del crecimiento futuro ya podría estar incluido en el precio.

CAVA PE Ratio datos de YCharts. PS = precio-ventas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ratio precio/ganancias futuro respecto al crecimiento (PEG) es de 0.8. Un ratio PEG de menos de 1 podría sugerir que el precio todavía es barato en relación con su futuro crecimiento de ganancias, por eso el mercado todavía ve potencial para que las acciones de Cava sigan subiendo.

Wall Street está dividida en esta acción. Solo el 44% de los analistas la consideran una compra, aunque eso no habla muy bien de la confianza. El precio objetivo medio es de $150, lo que es un 33% más alto que el de hoy, aunque eso podría estar sesgado por el precio objetivo de $195 de un analista.

La caída en el precio parece haber comenzado después de una serie de ventas internas, lo que podría indicar que la propia dirección lo ve como un máximo. Pero no es tan simple, ya que las acciones de Sweetgreen y Chipotle también han estado cayendo en el mismo período. Las acciones de restaurantes a menudo se mueven juntas, como en cualquier industria. Sin embargo, tiene sentido que el precio de Cava esté comenzando a caer. Es difícil para cualquier acción, incluso una acción de crecimiento joven, llevar este tipo de prima.

Entonces, ¿dónde deja esto a los inversores? Cava está haciendo un buen trabajo escalando de manera rentable, y es posible que el mercado no deje que caiga demasiado antes de que los inversores vean una oportunidad y la vuelvan a subir. Es demasiado cara para mi gusto comprarla incluso a este precio, pero los inversionistas tolerantes al riesgo con un horizonte a largo plazo podrían hacer un caso razonable para comprar en la caída.

