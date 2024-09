Las acciones de bancos de EE. UU. suben a medida que la rebaja de tasas de jumbos reduce el riesgo de incumplimiento y las preocupaciones de costos. Por ReutersLas acciones de los bancos estadounidenses aumentan a medida que la reducción de las tasas de jumbo alivia el riesgo de incumplimiento y las preocupaciones de costos. Por Reuters

Los bancos de Estados Unidos subieron en la negociación previa a la apertura del mercado el jueves, un día después de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés en 50 puntos básicos, lo que se espera que reduzca los costos de depósito y alivie la presión sobre los prestatarios.

Las tasas de interés elevadas han afectado el crecimiento de los préstamos y el gasto del consumidor este año, al mismo tiempo que aumentan los temores de que los prestatarios no puedan pagar sus préstamos.

Las carteras de préstamos inmobiliarios comerciales han estado bajo una presión inmensa debido a las altas tasas y la falta de demanda de espacios de oficina, lo que ha llevado a los bancos a reservar miles de millones como precaución contra los incumplimientos.

“Para los bancos, especialmente aquellos que tienen hipotecas y préstamos para automóviles, puede haber un beneficio en los márgenes a corto plazo”, dijo Charlie Wise, vicepresidente senior y jefe de investigación y consultoría global en TransUnion (NYSE:).

Citigroup lideró las ganancias en acciones bancarias de gran capitalización con un aumento del 1.8% antes de la apertura, seguido de cerca por Bank of America y Wells Fargo, que subieron un 1.6% y un 1.55% respectivamente.

JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos por activos y referente del sector, estaba operando un 1.3% más alto. Los bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley también estaban al alza en la negociación previa al inicio del mercado.

VENTANA DE REFINANCIAMIENTO

La mayoría de los préstamos para automóviles e hipotecas tienen una tasa de interés fija, lo que significa que los bancos seguirán obteniendo rendimientos más altos incluso después del recorte.

Los prestatarios que buscan un alivio inmediato también podrían refinanciar sus préstamos y negociar mejores condiciones de pago, reduciendo el riesgo de incumplimiento.

Se espera que los bancos regionales se beneficien más de los recortes de tasas, en comparación con sus rivales más grandes, a medida que los costos de depósito elevados se normalicen y la demanda de préstamos se recupere.

New York Community Bancorp (NYSE:) lideró las ganancias en bancos regionales con un aumento del 3.6% antes de la apertura del mercado. Banc of California (NYSE:), Fifth Third, Western Alliance (NYSE:) y Comerica (NYSE:) subieron entre un 2% y un 2.5%.

El Índice de Bancos, que rastrea bancos de gran capitalización, ha aumentado un 17.5% este año, en comparación con un aumento del 18% en el índice de referencia S&P 500. El Índice Bancario Regional KBW ha subido un 4.4% en el mismo período.

El sentimiento de los inversores hacia el sector había sufrido un golpe después de que tres jugadores importantes colapsaron a principios de 2023, en parte debido a las tasas más altas acumulando pérdidas no realizadas en sus libros de préstamos.

“(Los recortes) serán positivos para la calidad de los activos de los bancos porque las tasas más bajas hacen que los pagos de la deuda sean más asequibles para los prestatarios con préstamos de tasa variable”, dijo Allen Tischler, vicepresidente senior del Grupo de Instituciones Financieras en Moody’s (NYSE:) Ratings.

A pesar de todo, los prestamistas se están moviendo en un entorno económico delicado. Mientras los inversores esperan que la Reserva Federal continúe con la flexibilización en los próximos meses, algunos han cuestionado si el banco central está rezagado.