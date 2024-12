Las acciones de AMD se dispararán en los próximos 8 años. Aquí está 1 razón por la que.

Las acciones de Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) se han vendido en las últimas semanas. Las débiles ventas de PC y las preocupaciones sobre la competencia en el mercado de aceleradores de inteligencia artificial (IA) parecen haber pesado en la acción.

A simple vista, se puede ver por qué AMD ha tenido problemas. Sus $18 mil millones en ingresos durante los primeros nueve meses de 2024 aumentaron un 10%, muy por debajo de los aumentos de ingresos de triple dígito de su principal rival, Nvidia. Además, los ingresos en los segmentos de juegos e integrados de AMD han bajado un 58% y un 38%, respectivamente, en los primeros tres trimestres de 2024.

No obstante, una tendencia secular en el mercado de chips debería detener la caída y enviar la acción disparada en los próximos años. Aquí está por qué.

A pesar de las preocupaciones competitivas, los inversores no deberían descartar el negocio de aceleradores de IA y su capacidad para cambiar fundamentalmente a AMD. Allied Market Research pronostica una tasa de crecimiento anual compuesta del 38% para el mercado de chips de IA hasta 2032, lo que indica una fuerte probabilidad de experimentar un crecimiento masivo en ese período de ocho años.

Con la escasez de aceleradores de Nvidia, clientes como Microsoft y Meta Platforms también se han vuelto hacia AMD. En consecuencia, los ingresos de los centros de datos (que incluyen aceleradores de IA) crecieron un 107% en los primeros nueve meses de 2023.

Más importante aún, el segmento de centros de datos fue el 48% de los ingresos de AMD hasta ahora este año. Por el momento, el segmento de centros de datos representa el 87% de los ingresos en los primeros nueve meses del ejercicio 2025 de Nvidia (finalizado el 27 de octubre). Con el tiempo, es probable que el segmento de centros de datos represente una mayor parte de los ingresos de AMD, quizás incluso igualando eventualmente el 87% de Nvidia.

De hecho, una recuperación en otros segmentos también podría reducir el porcentaje de ingresos procedentes del segmento de centros de datos. Sin embargo, independientemente de la fuente de ingresos, el crecimiento en mejora probablemente signifique que las acciones de AMD prosperarán en los próximos ocho años.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Will Healy tiene posiciones en Advanced Micro Devices. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 a $395 en Microsoft y cortas llamadas de enero de 2026 a $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Las acciones de AMD se dispararán en los próximos 8 años. Aquí hay 1 razón por la que. fue publicado originalmente por The Motley Fool