Las acciones caen mientras los operadores se resguardan antes de la nómina: Resumen del mercado.

Global stock markets retreated on Friday as traders adopted a cautious stance ahead of US jobs data that will offer fresh insight into the health of the economy and the outlook for interest rates.

Las bolsas de valores mundiales retrocedieron el viernes, ya que los traders adoptaron una postura cautelosa antes de los datos de empleo en EE. UU. que ofrecerán una visión actualizada sobre la salud de la economía y las perspectivas para las tasas de interés.

Nasdaq 100 cayó un 0,3% mientras que los del S&P 500 retrocedieron un 0,2%. Un índice chino se acercó a un mercado bajista. El Stoxx 600 de Europa se mantuvo sin cambios.

Los mercados de bonos reflejaron un sentimiento similar de cautela. Los gilts del Reino Unido extendieron la venta de esta semana, con el rendimiento a 10 años subiendo tres puntos básicos más al 4,84% junto con un retroceso en los bonos del gobierno en toda Europa. Los bonos del Tesoro de EE. UU. se mantuvieron estables.

Los mercados financieros han sido volátiles al inicio del año, con los rendimientos estadounidenses subiendo a medida que los inversores moderaron su visión sobre el ritmo de flexibilización de la Reserva Federal. La ansiedad surge a medida que las señales de una economía estadounidense robusta y una inflación persistente amenazan con mantener altas las tasas.

Se espera que los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. que se publicarán el viernes muestren una desaceleración en la contratación en un mercado laboral por lo demás robusto. Las estimaciones medianas de las cifras pronostican que se añadieron 165 000 empleos a la economía en diciembre. La tasa de desempleo se prevé que se mantenga estable en un 4,2% y se espera que el crecimiento de los salarios por hora promedio se enfríe ligeramente en comparación con el mes anterior.

“Dado lo rápido que los halcones de la Fed han ganado terreno en las últimas semanas, y lo mucho más emocionados que los inversores están por las señales más moderadas, la reacción del mercado a datos débiles podría superar su respuesta a cifras sólidas”, dijo Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank.

Varios funcionarios de la Fed confirmaron el jueves que es probable que el banco central mantenga las tasas de interés en los niveles actuales durante un período prolongado, solo recortándolas nuevamente cuando la inflación disminuya significativamente.

“La Fed está preocupada por la próxima administración”, dijo Skyler Weinand, director de inversiones de Regan Capital, en Bloomberg Television. La combinación del creciente déficit fiscal de EE. UU. y un consumidor fuerte podría resultar en “tasas de interés más altas durante los próximos cinco a diez años”, agregó.

Un índice del dólar se mantuvo sin cambios. El yen subió un 0,2% frente al dólar en base a un informe que indica que es probable que los funcionarios del Banco de Japón discutan elevar sus expectativas de inflación. La libra se mantuvo bajo presión, cayendo un 0,2% después de retroceder a un mínimo de más de un año en la sesión anterior.

El petróleo se encaminó hacia su tercer aumento semanal, con la mejor racha desde julio, a medida que las señales de tensión en el mercado, incluida la caída de las reservas estadounidenses, compensaron las preocupaciones sobre la debilidad de la demanda en el principal importador, China.

Acciones

El Stoxx Europe 600 se mantuvo sin cambios a las 9:01 a.m. hora de Londres

Futuros del S&P 500 cayeron un 0,2%

Futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%

Futuros del Dow Jones Industrial Average se mantuvieron sin cambios

El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,8%

El índice MSCI de Mercados Emergentes cayó un 0,6%

Monedas

El Índice Bloomberg del dólar se mantuvo sin cambios

El euro se mantuvo sin cambios en $1,0300

El yen japonés subió un 0,2% a 157,85 por dólar

El yuan offshore se mantuvo sin cambios en 7,3501 por dólar

La libra esterlina cayó un 0,2% a $1,2286

Criptomonedas

El Bitcoin subió un 2,7% a $94,609.86

El Ether subió un 2,6% a $3,292.01

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios en 4,69%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó dos puntos básicos a 2,59%

El rendimiento de los bonos a 10 años del Reino Unido avanzó tres puntos básicos a 4,84%

Materias primas

El crudo Brent subió un 1,3% a $77,94 por barril

El oro al contado subió un 0,5% a $2,679.85 por onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Richard Henderson.

