Las acciones asiáticas suben a medida que el sentimiento de riesgo se recupera: Resumen de mercados.

(Bloomberg) — Las acciones asiáticas siguieron las ganancias de sus pares estadounidenses ya que un alivio en las expectativas de inflación al consumidor de EE. UU. refuerzan el caso para que la Reserva Federal recorte las tasas este año.

Los mercados de Australia, Corea del Sur y Japón registraron modestas ganancias el lunes, mientras que los futuros de acciones de Hong Kong también subieron. Los contratos de acciones de EE. UU. se mantuvieron prácticamente sin cambios en las primeras operaciones asiáticas.

El optimismo renovado llegó después de que un índice de acciones asiáticas sufrió su peor semana en más de un mes. Los movimientos se produjeron a medida que aumentaban las preocupaciones sobre si la Fed recortará las tasas este año, junto con dudas sobre la implementación y efectividad de un paquete de rescate de propiedades en China.

“Dado el rebote en los mercados estadounidenses, veremos cómo abren razonablemente bien las bolsas asiáticas”, dijo Tony Sycamore, analista de IG Markets en Sídney. “El sentimiento de riesgo parece razonablemente bueno hoy”.

En Japón, el yen se negoció ligeramente más fuerte frente al dólar, ya que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el lunes que el desafío del banco central es determinar la tasa de interés neutral. El yen fluctuó alrededor de 157 por dólar, mientras los mercados cotizaban la posibilidad de otra subida de tasas por parte del BOJ este año.

Wall Street tuvo un cierto alivio cuando datos de la Universidad de Michigan mostraron que los consumidores esperan que los precios suban a una tasa anual del 3.3% en el próximo año, frente al 3.5% esperado a principios de mes. Más adelante esta semana, se espera que el primer indicador de inflación de la Reserva Federal, que se publicará el viernes, muestre cierto alivio en las persistentes presiones de los precios.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas han subrayado la necesidad de más pruebas de que la inflación está en un camino sostenido hacia su objetivo del 2% antes de recortar la tasa de interés de referencia, que ha estado en su nivel más alto en dos décadas desde julio.

El dólar cayó ligeramente en Asia el lunes, mientras que el comercio de bonos del Tesoro estaba cerrado. Con los mercados estadounidenses cerrados el lunes, la regla “T+1” entrará en vigencia cuando los traders regresen del fin de semana festivo, haciendo que las acciones estadounidenses se liquiden en un día en lugar de dos.

Leer más: Sobre la regla ‘T+1’ que hace que las acciones de EE. UU. se liquiden en un día: QuickTake

Entre los banqueros centrales estadounidenses que hablarán durante la semana acortada por días festivos se encuentran John Williams, Lisa Cook, Neel Kashkari y Lorie Logan.

En otras partes de Asia, los inversores prestarán mucha atención a las ganancias industriales y los datos de PMI de China para evaluar la salud de la segunda economía más grande del mundo. También se esperan una serie de datos de inflación, desde Australia hasta Japón y la Eurozona, a medida que los traders ajustan sus apuestas sobre las perspectivas de la política monetaria.

La semana pasada, el petróleo se mantuvo estable tras una pérdida semanal, con el foco puesto en una reunión de suministros de la OPEP+ el domingo y en la demanda de EE. UU. al comienzo de la temporada de conducir en verano. En otros lugares, el oro se mantuvo estable el lunes después de su peor semana desde septiembre.

Algunos de los movimientos principales en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 se mantuvieron sin cambios a la 9:19 a.m. hora de Tokio

Los futuros del Hang Seng subieron un 0.4%

El Topix de Japón subió un 0.2%

El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.6%

Los futuros del Euro Stoxx 50 se mantuvieron sin cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo sin cambios

El euro se mantuvo sin cambios en $1.0847

El yen japonés subió un 0.1% a 156.83 por dólar

El yuan offshore se mantuvo sin cambios en 7.2611 por dólar

El dólar australiano se mantuvo sin cambios en $0.6627

Criptomonedas

El Bitcoin cayó un 0.1% a $68,580.35

El Ether cayó un 0.5% a $3,839.12

Bonos

Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron

