Las 3 Mejores Acciones para Comprar y Mantener en la Próxima Etapa de la Revolución de la Inteligencia Artificial (IA)

La revolución de la inteligencia artificial (IA) comenzó hace más de dos años con el debut de ChatGPT en noviembre de 2022. Desde entonces, el índice compuesto Nasdaq ha subido más del 74%, mientras que las acciones de Nvidia han avanzado un asombroso 685%.

Sin embargo, como todas las revoluciones, la revolución de la IA tendrá etapas. Claramente, Nvidia, el líder mundial en unidades de procesamiento de gráficos (GPUs), dominó la primera ola de IA. Pero ¿qué vendrá después? ¿Qué acciones podrían llegar a dominar la segunda etapa de la IA?

Quizás la segunda fase de la revolución de la IA verá plataformas basadas en IA tomar el protagonismo. Aquí, tres colaboradores de Motley Fool revelan las acciones a tener en cuenta: CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), Alphabet (NASDAQ: GOOG) y Apple (NASDAQ: AAPL).

Jake Lerch (CrowdStrike Holdings): Mi elección es CrowdStrike Holdings.

A medida que los sistemas de IA continúan mejorando, una cosa está quedando clara: las herramientas impulsadas por IA serán mucho más poderosas que los sistemas actuales. Además, esas herramientas se utilizarán para propósitos tanto éticos como no éticos.

En particular, la ciberdelincuencia ya es un problema enorme. Según el FBI, los costos de la ciberdelincuencia alcanzaron los $12.3 mil millones solo en Estados Unidos en 2023. A medida que los modelos impulsados por IA proliferen y se vuelvan más poderosos, es lamentablemente cierto que los criminales intentarán usarlos.

Así, las organizaciones necesitarán combatir fuego con fuego. Ahí es donde entra en juego CrowdStrike. Las herramientas de ciberseguridad impulsadas por IA de la empresa son dinámicas, diseñadas para aprender sobre la marcha y adaptarse a las amenazas según surjan.

Al igual que la era de la computadora personal necesitaba firewalls y software antivirus, la era de la IA necesitará cibserseguridad dinámica y potenciada por IA para mantener seguras las redes, los puntos finales y los datos.

Por lo tanto, los inversores que busquen capturar la próxima fase del crecimiento de la IA deberían considerar la acción de CrowdStrike.

Will Healy (Alphabet): En la carrera por el liderazgo en IA, los inversores parecen haber pasado por alto al pionero de la industria Alphabet.

De hecho, muchos analistas e inversores cuestionaron el liderazgo de mercado de Google, empresa matriz, después de conocerse la funcionalidad de OpenAI’s GPT-4o al público. Algunos parecieron dudar sobre el futuro de la Búsqueda de Google frente a los avances en IA, y el lanzamiento de la plataforma de IA generativa Google Gemini no necesariamente disipó esas preocupaciones.

No obstante, el avance de DeepSeek podría finalmente servir como la oportunidad que Alphabet necesita para construir una ventaja competitiva, preparándola para prosperar en esta próxima etapa del desarrollo de la IA. Un IA de menor costo debería aumentar el uso de los servicios y productos de IA de la compañía, lo que debería ser beneficioso para la empresa a medida que busca tener éxito en esta industria floreciente.

En ese sentido, Alphabet ahora está apostando sus vastos recursos en una recuperación. La compañía se comprometió a gastar $75 mil millones en gastos de capital (capex) en 2025, la mayoría de los cuales probablemente dedicará al gasto relacionado con la IA. Si bien algunos pueden percibirlo como una señal de desesperación, competidores como Amazon y Meta Platforms también han gastado sumas comparables en capex.

Además, Alphabet probablemente puede permitirse esto. Además de sus $96 mil millones en liquidez, la compañía generó casi $73 mil millones en flujo de efectivo libre en 2024, lo que no incluye capex. Además, los casi $53 mil millones que gastó en capex en 2024 indican que Alphabet aún puede generar flujos de efectivo masivos incluso con esa inversión adicional.

Las acciones de Alphabet han subido casi un 25% en el último año. Por lo tanto, aunque no ha tenido un desempeño tan bueno como algunas de sus competidoras, la acción sigue en modo de crecimiento.

Finalmente, con un ratio P/E de 23, es la acción de menor costo de las “Siete Magníficas”. Esto significa que podría ofrecer rendimientos de acciones de crecimiento a un precio razonable a medida que intensifica su juego competitivo en este nuevo reino de la IA.

Justin Pope (Apple): La inteligencia artificial está ingresando de manera constante en su próxima fase. Mientras los hipereescaladores de IA continúan gastando miles de millones de dólares en chips y otros hardware, el enfoque pronto podría cambiar a plataformas y aplicaciones de IA que acerquen la tecnología a los consumidores y las empresas. Creo que Apple será un gran ganador a largo plazo aquí.

La empresa es famosa por su ecosistema pegajoso, que incluye el iPhone, accesorios portátiles, tabletas y computadoras. Gracias al software que une todo de forma perfecta, la experiencia del usuario es muy fluida. A principios de este año, Apple tenía aproximadamente 2.35 mil millones de dispositivos iOS activos en todo el mundo. Su enorme presencia le da a Apple una ventaja para capturar cuota de mercado en la IA dirigida al consumidor.

Ya has visto la primera iteración de Apple Intelligence, un paquete de características de IA generativa que Apple introdujo a través de actualizaciones de software en sus dispositivos más recientes. Hasta ahora, se informa que Apple Intelligence no causó una gran impresión con los usuarios de iOS. Sin embargo, es solo el principio. Una implementación completa llevará varios años a medida que los usuarios de iOS actualizan a dispositivos con capacidad de IA, permitiendo a Apple experimentar y mejorar Apple Intelligence.

Las acciones se negocian con un ratio precio/ganancias de más de 31, que algunos pueden argumentar que es caro para una empresa que intenta reactivar el crecimiento. Sin embargo, asumiendo que Apple tiene éxito en la IA, las acciones deberían estar bien a largo plazo. Los analistas estiman que Apple aumentará sus ganancias en un promedio de casi el 14% anual en los próximos tres a cinco años.

A menos que aparezca un competidor y afecte la vasta base de usuarios de Apple, parece apropiado darle a la empresa el beneficio de la duda. Apple sigue siendo una empresa de clase mundial que generó casi $100 mil millones en flujo de efectivo libre en los últimos cuatro trimestres por sí sola. Hasta que se demuestre lo contrario, Apple está en la cima de la montaña del consumidor, lo que la convierte en posiblemente la acción de IA orientada al consumidor más obvia que puedes comprar y mantener cómodamente durante los próximos cinco a diez años.

