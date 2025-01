Las 10 palabras del CEO de Palantir sobre AI que deberían ayudarte a invertir mejor en 2025 y más allá

A principios de noviembre, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) lanzó un informe sólido del tercer trimestre de 2024. Alex Karp, CEO de la empresa de análisis de datos impulsada por inteligencia artificial (IA), incluyó una declaración en el comunicado de prensa. Tiene una frase que creo que los inversores deberían tener en cuenta al tomar decisiones de inversión en 2025 y más allá.

En el contexto de su declaración completa, significa que los que tienen IA serán ganadores y los que no tengan serán perdedores. Está hablando en un sentido muy amplio, desde empresas hasta países. Esta declaración en blanco y negro es mucho más fuerte que los comentarios habituales sobre la importancia de la IA.

¿Por qué los inversores deberían darle poder a la palabra de Karp? Más allá de parecer extremadamente brillante, incluso en términos del Valle del Silicio, aquí hay una gran razón: la ganancia de las acciones de Palantir del 341%, que aplastó el rendimiento del 25% del S&P 500, la convirtió en la mejor acción de 2024 en el índice S&P 500. Este rendimiento se debe a los sólidos resultados trimestrales de la empresa y a unas perspectivas que superaron fácilmente las expectativas de Wall Street y al entusiasmo de los inversores sobre sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Encabezar la lista de los mejores intérpretes del índice S&P 500 sería un gran logro para cualquier empresa en cualquier momento. Pero hacerlo poco después de salir a bolsa (la oferta pública inicial de Palantir fue en septiembre de 2020) es extremadamente raro, tal vez incluso sin precedentes.

Entonces, ¿qué acciones, más allá de Palantir, que es una de las mejores acciones de IA, creo que los inversores deberían favorecer si mantienen en mente la declaración de Karp al elegir acciones para comprar?

Si aceptamos que la IA es tan crítica que “el mundo se dividirá entre quienes tienen IA y quienes no la tengan”, naturalmente se sigue que cualquier empresa líder en el suministro de tecnología de IA será un gran ganador, asumiendo que el mercado no se fragmente demasiado y se convierta en un producto básico.

Actualmente, esa empresa es Nvidia (NASDAQ: NVDA), cuyas acciones ya han sido un gran ganador. Sin embargo, junto con el mercado de IA, todavía tiene mucho margen para crecer significativamente a largo plazo. Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de la empresa dominan el mercado avanzado de chips de IA.

Pero Nvidia es mucho más que un simple proveedor de chips o hardware. Suministra soluciones completas o plataformas que comprenden hardware, software y otras herramientas para sus mercados objetivo (centro de datos, visualización profesional, videojuegos y auto/robótica). Esta estrategia de pila completa, junto con su asociación con numerosas empresas líderes, le otorga a Nvidia una ventaja competitiva.

Otro pensamiento que fluye naturalmente a mi mente a partir de la declaración de Karp se relaciona con la importancia del tamaño de la empresa. En muchas industrias, las empresas más grandes han tenido durante mucho tiempo una ventaja competitiva sobre las más pequeñas, ya que se benefician de las economías de escala. También suelen tener más recursos para realizar adquisiciones y financiar iniciativas de investigación y desarrollo.

Si aceptamos que la IA será tan crítica que separará a los ganadores de los perdedores en toda la economía, la ventaja que muchas empresas grandes ya disfrutan debería potenciarse. Las empresas más grandes generalmente tendrán más recursos para gastar en obtener las mejores capacidades de IA, y las GPU de Nvidia son muy caras, al igual que contratar a los mejores talentos en IA.

Este punto sugiere que podría ser sabio para los inversores favorecer aún más a las grandes empresas tecnológicas que en el pasado reciente. Junto con Nvidia, esas empresas incluyen Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta Platforms. El pionero de vehículos eléctricos (VE) Tesla también suele incluirse como una gran empresa tecnológica porque está muy involucrado en IA.

