Las 10 Mejores Juegos para Mac con Soporte de Control [2024]

Mac ha ganado una enorme reconocimiento y popularidad en la comunidad de jugadores a lo largo de los años. Recientemente introdujo el Modo Juego en los MacBooks de Silicon, permitiendo que títulos AAA se ejecuten de manera fluida. Aunque no podemos compararlo con los sistemas Windows o PC, sigue siendo algo emocionante para los fanáticos de Apple de toda la vida. Para empezar, he hecho una recopilación de los mejores juegos de Mac que se juegan mejor con soporte de controlador. Vamos a sumergirnos.

1. Borderlands 2

El primero en esta lista tiene que ser Borderlands. La versión más reciente de la serie, Borderlands 3, lamentablemente no está disponible en Mac, pero aun así tenemos Borderlands 2. En mi opinión, es igual de bueno aunque haya sido lanzado hace más de una década.

Se trata de un juego de disparos en primera persona RPG que tiene lugar en el mundo de Pandora. Tiene una construcción de personajes excepcional, una trama atractiva y también una opción multijugador.

Personajes y Personalización

El juego comienza permitiéndote elegir un personaje. Mis tres selecciones principales, con las que juego más, son Salvador the Gunzerker, Zer0 the Assassin y, por supuesto, Maya the Siren.

Salvador es un completo caos con su habilidad de doble pistola, Zer0 agrega un borde táctico con sus habilidades de sigilo y francotirador, y Maya con su habilidad de fase ofrece control de multitudes.

Jugabilidad y Botín

La jugabilidad en este juego es tanto errática como emocionante. Hay un sinfín de armas entre las que elegir, cada una con sus propias estadísticas, efectos y apariencias.

Cada batalla que libres y cada enemigo que elimines te otorga botín que puedes usar para mejorar tus armas. Encontrarás mejoras, escudos, armas, granadas y mucho más para mantenerte jugando una y otra vez.

2. Hades

Si te gustan los juegos rogue-like, Hades te mantendrá enganchado durante horas. Jugué este juego durante los bloqueos globales de la pandemia, y debo decir, qué aventura fue.

El juego gira en torno a que juegas como Zagreus, hijo de Hades. Está decidido a escapar de la oscuridad del inframundo y llegar al Monte Olimpo. Toda la historia está inspirada en la mitología griega, donde interactúas con los dioses y otros personajes del inframundo.

Combate y Bendiciones

Las escenas de combate aquí son bastante aceleradas, tanto ofensivas como defensivas. Obtienes armas como la Stygian Blade, Heart-Seeking Bow, Shield of Chaos, Eternal Spear, Twin Fists of Malphon y Adamant Rail.

Otra parte interesante del juego son las bendiciones que puedes adquirir de diferentes dioses. Aunque temporales, pueden modificar tus ataques, habilidades especiales, esquivas y lanzamientos, proporcionando bonificaciones únicas.

Salas y Encuentros

Una vez que entras en el inframundo, te dividen en regiones, cada una compuesta por salas de combate, tiendas, tesoros, una fuente y un jefe. La sala comienza con un enfrentamiento que te da gradualmente pequeñas recompensas y termina con una pelea de jefe, tras la cual avanzas a la siguiente región.

3. Hollow Knight

Hablemos de uno de mis juegos favoritos: Hollow Knight. Es un juego de acción y aventuras conocido por su ambiente misterioso, gráficos y efectos de sonido que lo hacen un poco espeluznante. A menudo lo he analizado en mis otros artículos sobre juegos de Mac.

Exploración

El personaje se llama Hollow Knight y deambula por Hallownest, un mundo masivo con enemigos y desafíos ambientales. Comenzarás desde el Central Hub y visitarás áreas como lush Greenpath y las cavernas fungales de Fungal Wastes.

Mientras exploras, te encontrarás con los Bancos para guardar la partida, Mapas de Cornifer el cartógrafo y desbloquear habilidades como Mothwing Cloak (dash), Monarch Wings (doble salto) y el Crystal Heart (super dash).

Combate

Tu personaje tiene un arma principal: Old Nail. Para ganar combates, necesitas pensamiento rápido, reflejos rápidos y algunas estrategias básicas.

Uno de los aspectos más destacados del juego es la pelea de jefes. Algunos de los líderes con los que te encontrarás son Hornet, False Knight y Radiance.

Actualizaciones y Monedas

A medida que progresas, puedes mejorar tu arma principal y recolectar objetos que te otorguen bonificaciones. Además, puedes usar Geo, la moneda, para comprar diferentes objetos y mapas. Al matar insectos y otros enemigos, obtendrás una moneda que podrás gastar más adelante.

4. Vampire Survivors

Vampire Survivors es otro juego de acción rogue-like altamente adictivo. Aunque los gráficos pueden no ser lo que ames inicialmente, te cautivarán una vez que empieces a jugar.

El objetivo final es sobrevivir al montón de enemigos que seguirán atacándote a lo largo del juego. Se vuelve muy caótico al final, y todo lo que puedes hacer es matarlos a todos.

Personajes

Comienzas el juego seleccionando un personaje de las opciones disponibles. Bueno, al principio, solo puedes jugar con Antonio, pero a medida que avances en el juego, finalmente desbloquearás a los demás. Él utiliza su látigo para atacar a los enemigos. Otros personajes iniciales son Imelda, Pasqualina y Gennaro.

Armas

Tus armas son tus mejores amigos aquí. Antonio usa su látigo, Imelda usa una Varita Mágica, Pasqualina crea caos con Runetracer y Gennaro es un tipo de cuchillo.

Cada arma tiene sus habilidades y patrones especiales. El látigo ataca en una línea horizontal, mientras que la varita mágica dispara proyectiles al enemigo más cercano.

Enemigos y Recompensas

Con cada enemigo que eliminas, obtienes gemas como recompensa. Estas gemas se utilizan para mejorar el nivel de tu personaje. Cada nivel te permite elegir entre una selección aleatoria de mejoras o nuevas habilidades.

5. Slay the Spire

Hay muchos juegos de construcción de mazos como este en Steam u cualquier otra plataforma, pero Slay the Spire realmente se destaca en el género rogue-like de juegos.

El juego gira en torno a construir un mazo de cartas que te ayuda a atacar, defender y mejorar tus habilidades.

Personajes

Como cualquier otro juego rogue, comienzas con un personaje principal. Aquí, tienes cuatro personajes y comienzas con The Ironclad. El juego tiene un equilibrio completo entre estrategias ofensivas y defensivas. Las cartas clave aquí son Bash para vulnerabilidad y Heavy Blade para daño escalonado.

Del mismo modo, tenemos otros personajes, a saber, The Silent, The Defect y The Watcher, cada uno con un conjunto diferente de habilidades y cartas.

Construcción de mazos

Esta es la parte más crucial del juego. Necesitas idear estrategias para cada carta que juegues y construir tu mazo en consecuencia.

El mejor enfoque es crear un equilibrio entre jugar cartas ofensivas, defensivas y de utilidad según el enemigo. Si exageras con alguna carta, perderás.

Combate y Enemigos

Como se mencionó, este es un juego por turnos. Una vez que hayas terminado de jugar tus cartas, el enemigo hará lo mismo. Debes idear estrategias en función del tipo de enemigo anticipando sus acciones.

Al final de cada pelea, te encontrarás con una pelea de jefes que puede ser un poco difícil de abordar. Sin embargo, una vez que hayas aprendido los patrones y movimientos enemigos, estás destinado a ganar.

6. Pillars of Eternity

Pillars of Eternity es un juego RPG excepcional que es ampliamente conocido por su narrativa y por estar ampliamente inspirado en Baldur’s Gate. Después de jugar este juego durante cientos de horas, no hay duda de que definitivamente lo disfrutarás.

Este juego también tiene algunos aspectos aburridos, ya que la historia detrás de cada PNJ es increíblemente larga. Cualquiera que haya jugado este juego estaría de acuerdo conmigo.

Creación de Personajes

Crear un personaje es el primer paso antes de jugar el juego. Esto puede llevar un tiempo ya que el juego tiene un extenso sistema de creación de personajes.

Comienzas eligiendo tu género, raza, clase, atributos, cultura, apariencia y voz. Cada aspecto ofrece habilidades únicas y estilos de juego, así que asegúrate de que tus características se complementen entre sí.

Jugabilidad

La parte más interesante del juego es la capacidad de pausar durante los combates en tiempo real. Esto ayuda a idear estrategias y comprender al enemigo al que te enfrentas antes de poder hacer tu próxima jugada.

Exploración

Otra parte brillante aquí es que tienes toneladas de misterios por resolver, además de poder explorar diferentes partes del mundo de Eora. Como se mencionó anteriormente, si te encanta la narrativa inmersiva y la historia, te encantará el desarrollo de personajes de sus PNJ.

7. Stardew Valley

Soy un gran fan de los juegos basados en la agricultura, y Stardew Valley destaca entre todos ellos. La historia inicial del juego y cómo tu personaje llega a una granja es conmovedora.

Heredas una granja en mal estado de tu abuelo. Tu misión es restaurar la granja y establecer nuevas conexiones con la naturaleza y otras personas del pueblo.

Creación de Personajes

Este juego también comienza con la creación de tu personaje. Aunque no tiene esa profundidad, es bastante simple: puedes elegir el color de tu piel, el nombre, el sexo, el color del atuendo y el tipo de granja con el que quieres comenzar.

Agricultura y Otras Actividades

El juego gira en torno a todos los aspectos de la agricultura, como sembrar cultivos, criar animales, mejorar tus herramientas y más. Del mismo modo, puedes pescar en los lagos. Cada temporada tiene diferentes tipos de peces, mariscos, cangrejos y más.

La elaboración es otro elemento importante del juego. En la elaboración, construyes y mejoras tus herramientas para todas las actividades. Recolectar madera, construir espantapájaros, etc., son parte de expandir tu granja.

Interacción Social

Como se mencionó anteriormente, debes restaurar la granja y construir relaciones. Puedes hablar con la gente de Pelican Town, ofrecerles regalos y hacer amigos.

Además, existe la posibilidad de que encuentres el amor de tu vida y comiences una familia en la granja. Hay todo un mundo nuevo por descubrir.

8. Rise of the Tomb Raider

¿Cómo puedo dejar fuera de cualquier lista de mis juegos favoritos a Tomb Raider? Cuando se trata de aventura y acción, siempre termino jugándolo en mi Mac.

Rise of the Tomb Raider tiene mucho que ofrecer, desde una trama envolvente hasta un entorno impresionante que te permite explorar tesoros ocultos. Los gráficos casi hacen que parezca que estás viendo una película, y los efectos de sonido son igualmente envolventes en todo momento.

Exploración y Trama

La exploración es el elemento central de Tomb Raider. Puedes escalar acantilados, balancearte en cuerdas usando ganchos de agarre y usar hachas de escalada para llegar a áreas inaccesibles mientras exploras diferentes partes de Siberia.

Además, encontrarás diferentes objetos con contexto histórico, como reliquias y documentos. Cada uno de estos elementos tiene una historia que agrega más profundidad al juego.

Combate

Tu personaje, Lara Croft, tiene acceso a varias armas, incluyendo arcos, pistolas, escopetas, flechas explosivas, dobles de hachas de escalada, granadas y cócteles molotov. Todas estas desempeñan roles cruciales en las batallas.

Además, puedes optar por evitar tal confrontación directa y en su lugar usar el modo sigilo. Usa el entorno como distracción o para esconderte mientras te acercas al enemigo.

9. Resident Evil Village

Si eres fanático de los títulos con tintes de horror, Resident Evil Village podría ser lo tuyo. Esta es la octava entrega de esta serie de juegos, y presenta una inmensa perspectiva en primera persona que es a la vez escalofriante y adictiva.

Juegas como Ethan Winters, un mutante estadounidense cuya esposa perdió a su esposa e hija. La buena noticia es que tu hija está viva, y ahora estás en una misión para recuperarla.

Exploración

Explorarás la aldea, que es el centro neurálgico del juego, a través de los ojos de Ethan Winters. Hay un montón de objetos, lugares e historias por descubrir con cada casa que visites. El mapa del juego te ayuda a navegar y localizar objetivos clave, elementos ocultos y soluciones de rompecabezas.

Combate

Puedes adquirir diferentes armas, como pistolas y escopetas, mientras exploras y te encuentras con diferentes personajes desde el principio. La secuencia de combate con varios enemigos puede ser difícil ya que requiere pensamiento rápido y respuesta.

Los enemigos van desde Lycans hasta mutantes grotescos y jefes. A medida que progresas en la historia, debes buscar puntos débiles y usar tu entorno a tu favor para derrotar a estos enemigos.

10. Divinity Original Sin 2

Si estás considerando Divinity Original Sin 2 como tu primer juego RPG, confía en mí, no te decepcionarás. Pasé más de 200 horas en este juego durante su lanzamiento inicial, y qué viaje fue.

Este juego cubre todo, desde la narrativa hasta la extensa creación de personajes. Tiene un mundo abierto para explorar, ofrece combate por turnos y puedes optar por misiones secundarias también.

Creación de Personajes

Cada juego de rol te ofrece un sistema de creación de personajes inmersivo y profundo que en sí mismo lleva mucho tiempo. Puedes elegir entre diferentes razas como Human, Elf, Dwarf, Lizard, etc. Luego, tienes Atributos, Habilidades, Talentos y Etiquetas.

Exploración

Como se mencionó, este juego ofrece un mundo abierto donde puedes explorar varias partes, como exuberantes bosques verdes, mazmorras y masas de agua.

Puedes interactuar con los NPC durante tu viaje para agregar profundidad a tu personaje. Además, tienes tesoros ocultos, secretos y otros elementos por descubrir en el camino.

Combate

Otro aspecto clave del juego es todo el sistema de combate. Es por turnos y cada personaje tiene Puntos de Acción para movimientos, ataques y habilidades. Puedes combinar diferentes elementos para crear efectos poderosos. Por ejemplo, podrías intentar usar electricidad sobre un charco de agua para electrocutar a tu enemigo y obtener la ventaja.

¡Siéntete libre