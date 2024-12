Las 10 mejores ciudades navideñas en los Estados Unidos, con una ciudad sorpresa como la ganadora.

Un nuevo estudio reveló cuáles son las mejores ciudades de Estados Unidos para celebrar la Navidad, y el primer lugar puede (o no) sorprenderte.

WalletHub publicó su lista de 2024 de las ciudades más festivas y asequibles en los Estados Unidos después de realizar investigaciones en los 50 estados en dimensiones clave: tradiciones y diversión, observancia, generosidad, compras y costos.

Chip Lupo, un analista de WalletHub, dijo en un comunicado de prensa que hay ciertas ciudades que son “mucho mejores para tu bolsillo” en esta temporada navideña.

“In addition to being affordable, the best cities have a large number of people celebrating, plenty of places for Christians to worship, populations who give generously to charity, and plenty of fun activities to enjoy with family and friends,” dijo Lupo.

¡Ve si tu ciudad está en la lista!

WalletHub publicó un reporte de 2025 sobre las mejores ciudades de Estados Unidos para celebrar la Navidad.

Aquí tienes el conteo.

10. New York, New York

9. Chicago, Illinois

8. Miami, Florida

WalletHub clasificó las ciudades basadas en sus tradiciones y diversión, observancia, generosidad, compras y costos.

7. St. Louis, Missouri

6. San Francisco, California

5. Orlando, Florida

4. Las Vegas, Nevada

WalletHub clasificó Las Vegas, Nevada, como la cuarta mejor ciudad para pasar la Navidad.

3. Seattle, Washington

2. Pittsburgh, Pennsylvania

1. Atlanta, Georgia

Así es: WalletHub encontró que Atlanta es la mejor ciudad para la Navidad con muchas panaderías, tiendas de decoración navideña y restaurantes asequibles.

Atlanta tiene la novena mayor cantidad de granjas de árboles de Navidad y la mayoría de tiendas de tarjetas por habitante.

“Además, los residentes de Atlanta se emocionan mucho por la Navidad, buscando términos relacionados con las vacaciones en Google con más frecuencia que las personas en la mayoría de otras ciudades,” dijo el comunicado.

La segunda mejor ciudad para celebrar, Pittsburgh, tiene la quinta mayor cantidad de iglesias por habitante, lo que hace fácil encontrar un lugar para ir a los servicios de Nochebuena o Navidad.

Pittsburgh también estaba entre las principales ciudades con una alta cantidad de tiendas de dulces y chocolates por habitante.

Para diversión en familia, Pittsburgh tiene la quinta mayor cantidad de pistas de patinaje sobre hielo por habitante.

Seattle quedó en tercer lugar, clasificándose entre las 10 ciudades con la mayor cantidad de centros comerciales y tiendas de regalos.

Conservando el espíritu de dar, Seattle tiene la quinta mayor cantidad de donaciones en línea por habitante y muchos bancos de alimentos.

WalletHub también encontró que Seattle tiene muchos restaurantes asequibles con una calificación de 4.5 estrellas o más.

Fox News Digital se puso en contacto con WalletHub para obtener comentarios adicionales.