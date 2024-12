Lara Trump dice que ‘consideraría al 100%’ reemplazar a Marco Rubio en el Senado, renuncia como presidenta de RNC.

Lara Trump dijo que “consideraría al 100%” reemplazar al senador de Florida Marco Rubio, a quien su suegro, el presidente electo Donald Trump, ha nominado como su secretario de estado, mientras anunciaba que renunciaba como copresidenta del Comité Nacional Republicano.

“Es algo que consideraría seriamente”, dijo Lara Trump, de 42 años, a The Associated Press en una entrevista publicada el domingo. “Si soy completamente transparente, no sé exactamente cómo se vería eso. Y ciertamente quiero obtener toda la información posible si eso es algo real para mí. Pero sí, lo consideraría al 100%.”

Se cree que la nuera del presidente electo es una de las principales opciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para reemplazar a Rubio, quien se espera sea confirmado fácilmente en el gabinete de Donald Trump.

Los aliados de Trump, incluido el CEO de Tesla y copresidente de “Departamento de Eficiencia Gubernamental” entrante de Trump, Elon Musk, esperan que DeSantis la nombre para el mandato del Senado de Rubio, que termina en 2026.

“El Senado es un club de hombres mayores. Desesperadamente necesitamos una mujer joven, inteligente y franca que revele sus secretos”, escribió Maye, la madre de Musk, en X.

“Lara Trump es realmente genial”, respondió Musk.

Sin embargo, se espera que Rubio permanezca en el Senado al menos hasta parte de enero y DeSantis, ex rival republicano de Donald Trump, supuestamente estaba retrasando el proceso para nombrar al sucesor de Rubio, aunque se esperaba que iniciara el proceso de selección este mes.

“El gobernador llevará a cabo un proceso de evaluación y entrevista exhaustivo en diciembre que implicará a varios candidatos”, dijo un asistente de DeSantis a NBC News el 28 de noviembre. “No tiene prisa por tomar una decisión importante.”

Mientras tanto, Lara Trump dijo que planea presentar su renuncia oficial al RNC en la próxima reunión ahora que su suegro regresará a la Casa Blanca en enero, y mientras ella busca otras oportunidades.

Ella dijo que había logrado todo lo que esperaba en el cargo, que ha ocupado desde marzo, y está lista para seguir adelante.

“El trabajo que vine a hacer ya está completo y tengo la intención de renunciar oficialmente al RNC en nuestra próxima reunión”, escribió en X.

Su copresidente, Michael Whatley, seguirá liderando el RNC mientras Lara Trump, quien está casada con el futuro primer hijo Eric Trump, se aleja.

La lista corta reportada por DeSantis de otros posibles reemplazos incluye a la vicegobernadora Jeanette Nuñez, la fiscal general de Florida Ashley Moody, el ex presidente de la Cámara de Representantes de Florida Paul Renner, el secretario de Estado de Florida Cord Byrd, el ex presidente de la Cámara de Representantes de Florida Jose Oliva y el jefe de gabinete del gobernador James Uthmeier.

