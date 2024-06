Lápiz de manzana Pro baja a $119 en Amazon junto con precios récord para M4 iPad Pro.

El Apple Pencil Pro ha bajado a un nuevo precio récord hoy en Amazon, y también estamos siguiendo una colección de descuentos en el iPad Pro M4.

Apple Pencil Pro

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Amazon. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Hoy en día, Amazon tiene el Apple Pencil Pro por $119.00, bajando del precio regular de $129.00. Aunque este es solo un descuento de $10, ahora es el precio más bajo que hemos rastreado en el nuevo Apple Pencil Pro entre los principales minoristas en línea. El Apple Pencil 2 también tiene un precio mínimo histórico de $79.00 en este momento en Amazon.

El Apple Pencil Pro se lanzó el mes pasado junto con la nueva línea de iPad de 2024, introduciendo nuevos gestos y capacidades en el lápiz óptico. El Apple Pencil Pro es compatible con el iPad Pro M4 y el iPad Air M2, y marca la primera actualización al Apple Pencil desde el Apple Pencil 2 en 2018.

iPad Pro M4

11 pulgadas

Moviendo a los iPads, Amazon tiene precios mínimos históricos en algunos modelos del iPad Pro M4 de 11 pulgadas. Los precios comienzan en $944.00 para el modelo de Wi-Fi de 256GB, e incluyen también una tableta celular.

13 pulgadas

Similar a los modelos de 11 pulgadas, hay tres versiones del iPad Pro M4 de 13 pulgadas en venta hoy en Amazon. Los precios para estos comienzan en $1,219.00 para la tableta de Wi-Fi de 256GB, pero esta vez no hay modelos celulares en venta.

Asegúrate de visitar nuestra Recopilación completa de ofertas para comprar aún más productos y accesorios relacionados con Apple.

