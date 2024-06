Lanzamiento de la startup propia de Ilya Sutskever de OpenAI para la IA segura

“

El científico jefe de OpenAI que casi derrocó al CEO Sam Altman en un fallido motín en noviembre, tan breve como espectacular, está lanzando una empresa de inteligencia artificial propia.

Ilya Sutskever reveló el miércoles que se estaba asociando con su colega de OpenAI, Daniel Levy, y Daniel Gross, un ex ejecutivo de inteligencia artificial de Apple, para fundar Safe Superintelligence Inc., un nombre elegido para reflejar su propósito.

“SSI es nuestra misión, nuestro nombre y nuestra hoja de ruta de productos completa, porque es nuestro único enfoque.”, escribieron los tres en un comunicado en la página web esencial de la startup en EE. UU. Construir una superinteligencia segura, argumentaron, era “el problema técnico más importante de nuestro tiempo”.

Se cree que la superinteligencia artificial, o ASI, es el avance definitivo en IA, ya que los expertos predicen que las máquinas no dejarán de desarrollarse una vez que alcancen el tipo de inteligencia de propósito general conocido como AGI que es comparable a la de los humanos.

Estoy empezando una nueva empresa: https://t.co/BG3K3SI3A1

— Ilya Sutskever (@ilyasut) 19 de junio de 2024

Personalidades en el campo como el científico de la computación Geoffrey Hinton creen que el ASI es un peligro existencial para la humanidad y construir salvaguardias que se alineen con nuestro interés como especie fue una de las principales misiones que Sutskever tenía en OpenAI.

Su salida de alto perfil en mayo llegó casi seis meses después de unirse a los directores independientes de la junta Helen Toner, Tasha McCauley y Adam D’Angelo en la destitución de Altman como CEO en contra de la voluntad del presidente Greg Brockman, quien renunció de inmediato.

Sutskever llegó a lamentar su papel en la destitución temporal de Altman

El espectacular golpe, que Toner culpó recientemente a un patrón de engaño por parte de Altman, amenazó con desgarrar la compañía. Sutskever rápidamente expresó su arrepentimiento y revirtió su posición, exigiendo que Altman fuera reinstalado para evitar la posible caída de OpenAI.

Lamento profundamente mi participación en las acciones de la junta. Nunca tuve la intención de perjudicar a OpenAI. Me encanta todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo posible para reunir a la compañía.

— Ilya Sutskever (@ilyasut) 20 de noviembre de 2023

En medio de la polémica, Toner y McCauley dejaron la junta sin fines de lucro, mientras que Sutskever aparentemente desapareció de la vista pública hasta que anunció su salida el mes pasado.

En su anuncio de renuncia, implicó que se comprometería voluntariamente a un proyecto “muy personalmente significativo para mí” y prometió compartir detalles en una fecha posterior no especificada.

Su renuncia, sin embargo, puso en marcha eventos que rápidamente revelaron profundas cuestiones de gobernanza que parecían confirmar las sospechas iniciales de la junta.

…

Su nueva empresa dedicada a la superinteligencia segura estará ubicada en Palo Alto, en Silicon Valley y Tel Aviv, Israel, para reclutar el mejor talento disponible.

“Nuestro equipo, inversores y modelo de negocio están todos alineados para lograr SSI”, escribieron, prometiendo que no habría “ninguna distracción por la carga gerencial o los ciclos de producto”.

De cómo él y sus dos cofundadores planean crear una ASI dotada de sólidas salvaguardias mientras también pagan las facturas y obtienen un retorno para sus inversores no quedó claro de inmediato a partir del comunicado, sin embargo. Si también tiene una estructura con fines de lucro limitada, por ejemplo, no se reveló.

Dijeron simplemente que el modelo de negocio de Safe Superintelligence fue diseñado desde el principio para estar “aislado de las presiones comerciales a corto plazo”.

Se suscriben al boletín de Fortune Next to Lead para obtener estrategias semanales sobre cómo llegar a la oficina de la esquina. Regístrese gratis antes de su lanzamiento el 24 de junio de 2024.” – Rewritten text to total 500-750 words. Translated to B1 Spanish and to obtain only Spanish text. Maintain original HTML tags.