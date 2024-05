Lanzamiento de Job Simulator y Vacation Simulator de juegos de realidad virtual en Apple Vision Pro

Los populares juegos de VR Job Simulator y Vacation Simulator ahora están disponibles para el Apple Vision Pro.

Job Simulator es un juego de VR donde la automatización y los robots han reemplazado todos los trabajos humanos. Los jugadores pueden revivir cómo era trabajar como humano con recreaciones no tan históricamente precisas de trabajos que incluyen un trabajador de oficina, un chef gourmet y un empleado de tienda.

El juego utiliza seguimiento de manos con fines de control, lo que significa que no se requiere un controlador. Las manos se pueden usar para interactuar, lanzar y romper objetos.

Vacation Simulator es similar a Job Simulator, pero proporciona una experiencia de vacaciones simulada. Las actividades incluyen esculpir en hielo, nadar, tejer guantes, construir hombres de nieve, hacer yoga, pintar, tomar selfies y más en escenas de bosques, montañas y playas.

Vacation Simulator y Job Simulator anteriormente estaban disponibles en Steam VR, dispositivos Oculus y PlayStationVR, y fueron lanzados en 2019 y 2016, respectivamente.

Job Simulator está disponible en la tienda de aplicaciones de Vision Pro por $19.99, mientras que Vacation Simulator tiene un precio de $29.99.

Historias Populares

Reporte: Estas 10 Nuevas Funciones de IA Llegarán en iOS 18

iOS 18 y macOS 15 ofrecerán una serie de nuevas funciones de IA como emojis generados automáticamente, respuestas sugeridas a correos electrónicos y mensajes, y más, informa Mark Gurman de Bloomberg. Se espera que una parte significativa de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) se centre en las funciones de IA. Escribiendo su último boletín “Power On”, Gurman explicó que la estrategia de IA de Apple enfatiza en ofrecer…

Apple Lanza Nuevo Firmware de los AirPods Pro 2

Apple lanzó hoy una actualización de firmware para ambas versiones de los AirPods Pro 2, con conexión Lightning y con USB-C. El nuevo firmware es la versión 6F7, superior al firmware 6B34 lanzado en noviembre. Apple no proporciona detalles sobre qué características podrían estar incluidas en el firmware actualizado más allá de “corrección de errores y otras mejoras”, por lo que no está claro qué hay de nuevo en la actualización. Apple no ofrece…

La Venta del Día de los Caídos de Best Buy tiene Precios Mínimos en iPads, MacBooks y Mucho Más

Best Buy inició hoy su venta de fin de semana del Día de los Caídos, y tiene algunos de los mejores precios que hemos rastreado en semanas en iPads y MacBooks. Específicamente, encontrarás precios mínimos en el iPad Air de 5ª generación, iPad mini 6, MacBook Air con M2 y MacBook Pro con M3. Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago,…

Gurman: iOS 18 Permitirá a los Usuarios Recolorear Íconos de Aplicaciones y Colocarlos en Cualquier Lugar

La actualización de iOS 18 de Apple introducirá nuevas funciones para personalizar aún más la pantalla de inicio del iPhone, según Mark Gurman de Bloomberg. En la última edición de su boletín “Power On”, Gurman afirmó que Apple permitirá a los usuarios cambiar el color de los íconos de aplicaciones en iOS 18. Por ejemplo, “puedes hacer que todos tus íconos sociales sean azules o los relacionados con finanzas verdes”. Este tipo de pantalla de inicio…

Apple Dice que Futuros iPads Podrían Tener el Logo de Apple en Horizontal

El sitio web francés Numerama entrevistó a tres altos ejecutivos de Apple sobre los nuevos modelos de iPad Pro que se lanzaron a principios de este mes. Si bien la discusión no reveló muchos detalles nuevos, mencionó un cambio potencial para futuros iPads. Mientras que el logo de Apple en la parte posterior de los iPads está posicionado para que aparezca en posición vertical en orientación vertical, los dispositivos a menudo se utilizan en orientación horizontal…