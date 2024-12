Lanzamiento de Apple Vision Pro en Taiwán el 17 de diciembre

“

Apple anunció hoy que su visor Vision Pro se lanzará en Taiwán el martes 17 de diciembre, con preventas que comenzarán este jueves 5 de diciembre a las 9:00 a.m.

La página localizada de Vision Pro de Apple para Taiwán destaca las fechas de preventa y lanzamiento y proporciona todos los detalles habituales sobre el visor de alta gama. La tienda online de Apple para Taiwán ya tiene una página de compra activa donde los posibles clientes pueden consultar precios y opciones como capacidades de almacenamiento e inserciones ópticas ZEISS.

Apple tiene dos tiendas minoristas en la capital taiwanesa de Taiwán, y las tiendas ofrecerán sesiones de demostración de 30 minutos del visor Vision Pro. Se anunciarán más detalles sobre las sesiones de demostración una vez que comiencen las preventas.

Taiwán marcará el décimotercer país o región con disponibilidad de Vision Pro. Tras su lanzamiento en los Estados Unidos en febrero, la disponibilidad se amplió a Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, China, Hong Kong, Japón y Singapur en junio y julio. Las adiciones más recientes antes del anuncio de hoy fueron Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos hace unas semanas.

