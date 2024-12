Lamento profundamente que no hayamos hecho más por las familias Gold Star

El Secretario de Estado saliente Antony Blinken finalmente expresó remordimiento de que la administración de Biden no hubiera hecho más para proteger a los 13 soldados estadounidenses que murieron en un atentado suicida de ISIS-K durante la caótica retirada de Afganistán en 2021.

“Creo que hoy, especialmente, en los 13 héroes que perdimos en Abbey Gate. Y lamento profundamente que no hayamos hecho más y no pudiéramos hacer más para protegerlos”, dijo Blinken mientras testificaba el miércoles en el Capitolio. “Y a esas familias que están aquí con nosotros hoy, están en mis pensamientos y mis oraciones”.

Blinken, de 62 años, mezcló un tono conciliatorio con un mensaje defensivo durante su esperada aparición ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, que llegó después de meses de disputas con el panel para responder preguntas sobre su investigación sobre la fallida retirada de Kabul en agosto de 2021.

El secretario buscó desviar parte de la culpa por el desastre en la situación que heredó y subrayó que “firmemente” cree que la decisión del presidente Biden de retirarse fue la correcta.

“Todo nosotros, incluido yo mismo, luchamos con lo que podríamos haber hecho de manera diferente durante ese período y en las últimas dos décadas.”

Responderemos a preguntas en español.