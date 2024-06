La votación francesa determinará el destino del muro de Europa contra la extrema derecha.

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Las elecciones al parlamento europeo son una colección de competencias nacionales. A menudo importan más a nivel nacional que en Bruselas o Estrasburgo, dada la naturaleza difusa del poder y la toma de decisiones en la UE.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, demostró el punto de manera espectacular el domingo por la noche, dejando atónita a su país y al resto de Europa cuando anunció elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional en solo tres semanas, con una segunda vuelta el 7 de julio.

Macron estaba respondiendo a la victoria contundente del partido de extrema derecha Rassemblement National de Marine Le Pen en la votación del parlamento europeo del domingo. El RN obtuvo el 31.5 por ciento de los votos, más del doble de la alianza centrista de Macron. Al convocar elecciones nacionales, Macron parece querer bloquear el camino de Le Pen a la presidencia en 2027, obligando al pueblo francés a decidir si realmente quieren que el RN esté en el poder.

El resultado de esa votación francesa podría ser más importante para la dirección futura de la UE que los resultados de la votación del parlamento europeo del domingo.

Este último cambió ligeramente la política de la UE hacia la derecha, pero no de forma decisiva. Los eurodiputados populistas y de extrema derecha probablemente representen algo menos de un cuarto del parlamento. Esto representa un salto considerable desde el 5 por ciento que obtuvieron hace 15 años. Pero no están tomando el control de la asamblea, ni mucho menos de la UE. Están divididos entre dos grupos principales y varios partidos no adscritos.

El sueño de un supergrupo euroescéptico que pudiera rivalizar con los bloques de centro-derecha y centro-izquierda, los principales líderes de poder del parlamento, sigue siendo eso. De hecho, la extrema derecha podría dividirse en tres grupos: radicales intransigentes como Alternative for Germany, pragmáticos gobernantes liderados por Giorgia Meloni de Italia y euroescépticos de extrema derecha como Le Pen.

Durante décadas, el parlamento europeo operó a través de una gran coalición de centro-izquierda y centro-derecha. En 2024, una mayoría que se extiende desde el centro-derecha hasta la extrema derecha podría ser teóricamente posible por primera vez. Pero es poco probable que se formalice. El centro-derecha ha descartado trabajar con políticos como Le Pen, y mucho menos con AfD. Sin embargo, ha ampliado su denominado cordón sanitario para permitir la cooperación con Meloni, quien ha trabajado con Bruselas en lugar de enfrentarse a ella. Esto podría significar un parlamento más conservador en cuestiones como el cambio climático y la inmigración.

El cordón sanitario lleva años desmoronándose en toda Europa. Para finales de este año, 10 de los 27 países miembros de la UE, incluida Francia, podrían estar gobernados por coaliciones que incluyen o son apoyadas por partidos populistas o de extrema derecha. En su mayoría, se trata de conservadores encontrando algún punto en común con la extrema derecha.

Por otro lado, Macron no está tanto ampliando el cordón sanitario como posiblemente rompiéndolo por completo, lo cual resulta irónico para un líder que encauzó su identidad política como el político proeuropeo que podría detener el ascenso de la extrema derecha.

Las elecciones anticipadas podrían llevar a Le Pen, una euroescéptica radical con una agenda proteccionista y nacionalista en desacuerdo con la membresía en la UE, a la oficina del primer ministro en cuestión de semanas. El presidente se vería obligado a compartir el poder en una cohabitación humillante y probablemente tumultuosa con su némesis.

El RN ya es el principal partido de oposición en la Asamblea Nacional. Tiene una formidable maquinaria de campaña y ahora impulso electoral después de la contundente victoria del domingo.

Macron puede estar calculando que las cosas solo pueden empeorar para su alianza centrista. Su sorprendente derrota este fin de semana —un electorado central hasta entonces resiliente del 20-25 por ciento se está desintegrando— probablemente provocará una lucha por la sucesión entre sus seguidores con ambiciones presidenciales. Su partido Renaissance no ha tenido mayoría parlamentaria durante dos años y tiene pocas perspectivas de formar una coalición en las condiciones actuales. La perspectiva de una victoria inminente del RN podría, en cambio, animar a otros partidos a formar alianzas electorales.

Macron puede esperar que, como en las dos últimas elecciones presidenciales, cuando se les presenta la opción de instalar al RN en el gobierno, los votantes franceses vuelvan a retroceder. Puede estar calculando que si el RN ganara una elección anticipada, sería un gobierno tan caótico que desinflaría el aura de inevitabilidad en torno a una victoria de Le Pen en 2027.

Macron podría argumentar que en el sistema político vertical de Francia, donde el presidente tiene la mayor parte del poder, un gobierno del RN no haría mucho daño al país o a la UE. Para muchas personas en Francia y en otros lugares de la UE, parece ser un lanzamiento desesperado de los dados.

