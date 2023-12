La votación del Día elige a ANKA como la 11a finalista para la selección nacional de Eurovisión 2024 de Ucrania.

En Ucrania, la empresa de Radiodifusión Pública, Suspilne Ukraine, presentó la alineación completa para Eurovisión 2024 el 21 de diciembre, después de anunciar el último artista seleccionado por los ucranianos a través de votación en la aplicación móvil Diia.

ANKA, con la canción “Palala,” aseguró el 11º puesto en la final de la Selección Nacional para Eurovisión 2024, recibiendo 80,944 votos (26.78%), según Suspilne. Más de 300,000 ucranianos participaron en la votación del 15 al 21 de diciembre.

La lista completa de finalistas para Eurovisión 2024 incluye:

● alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

● ANKA — Palala (On fire)

● Drevo — Endless chain

● INGRET — Keeper

● MÉLOVIN — DREAMER

● NAHABA — GLASSS

● NAZVA — Slavic English

● SKYLERR — Time is running out

● YAGODY — Tsunami

● YAKTAK — Lalala

● Ziferblat — Place I Call Home

Las canciones de los finalistas se presentarán en enero, y la final de la Selección Nacional para Eurovisión 2024 está programada para el 3 de febrero en Kyiv.

El Festival de la Canción de Eurovisión 2024 será organizado por la ciudad sueca de Malmö, gracias a la victoria el año pasado de la cantante sueca Loreen. Un total de 37 países participarán, con las semifinales el 7 y 9 de mayo, y la gran final que se llevará a cabo en el estadio Malmö Arena el 11 de mayo.

