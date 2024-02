La viuda de Navalny acusa al Kremlin de esconder su cuerpo para encubrir su asesinato. (Spanish)

La viuda del líder de la oposición rusa Alexei Navalny acusó el lunes al Kremlin de esconder su cuerpo para encubrir su asesinato en un penal ártico.

Jurando continuar la lucha de su difunto esposo contra el presidente Vladimir Putin, Yulia Navalnaya llamó a los rusos a unirse a su alrededor en un extenso discurso en video.

Sus comentarios se produjeron después de que el equipo de Navalny dijera que se les negó a su madre y abogados el acceso a su cuerpo y se les informó que la investigación sobre la causa de su muerte se había extendido.

“Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi esposo”, dijo Navalnaya, de 47 años, en un video de nueve minutos publicado en YouTube antes de su reunión con ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. Dijo que las autoridades estaban esperando a que las huellas de “otro Novichok de Putin” abandonaran su cuerpo, refiriéndose al agente nervioso militar utilizado para envenenarlo hace años.

El Kremlin ha negado su participación en ese envenenamiento y desestimó las sugerencias de que Putin estuviera detrás de su muerte el viernes.

Yulia juró continuar los esfuerzos de su esposo para lograr una Rusia libre. “Sabemos exactamente por qué Putin mató a Alexei hace tres días. Pronto se lo diremos. También encontraremos definitivamente quién y cómo se cometió este crimen. Daremos nombres y mostraremos caras”, dijo en el video.

“Lo más importante que podemos hacer por Alexei y por nosotros mismos es seguir luchando”, agregó.

“Continuaré el trabajo de toda la vida de Alexei Navalny”, dijo Navalnaya. “Te pido que estés conmigo”.

La esposa de Navalny acusó al presidente ruso de matar a su esposo y juró continuar su trabajo, tres días después de que él muriera en una prisión ártica rusa. (Yves Herman / Pool via AFP / Getty Images)

Las autoridades penitenciarias de Rusia dijeron que Navalny murió repentinamente después de desplomarse tras dar un paseo en la prisión remota “Lobo Polar” el viernes por la tarde.

La noticia provocó indignación, con muchos líderes internacionales señalando a Putin mientras la oposición dispersa de Rusia se tambaleaba por la pérdida de uno de los adversarios más feroces del Kremlin. Moscú ha burlado la respuesta de Occidente y ha instado al mundo a esperar los resultados de una investigación oficial sobre su muerte.

Pero los seguidores de Navalny han desestimado la versión oficial de los hechos.

Y el lunes por la mañana, la portavoz Kyra Yarmysh dijo que a la madre de Navalny y a sus abogados se les negó el acceso a la morgue cercana. El grupo fue informado de que la investigación sobre su causa de muerte se había extendido y no estaba claro cuánto tiempo tomaría, dijo.

“No los dejaron pasar. A uno de los abogados lo empujaron literalmente. Cuando se les preguntó si el cuerpo de Alexey estaba allí, no respondieron”, dijo Yarmash en una serie de publicaciones en X. El drama se centró en la ciudad ártica de Salekhard, donde funcionarios de la prisión dijeron durante el fin de semana que su cuerpo fue llevado, según Yarmysh.

El principal organismo de investigación del país, el Comité de Investigación, dijo al grupo que “La causa de la muerte sigue siendo ‘desconocida'”, dijo Yarmash. “Mienten, ganan tiempo para ellos mismos y ni siquiera lo esconden”, agregó.

Alexei Navalny, el más feroz enemigo del presidente ruso Vladimir Putin, quien luchó contra la corrupción oficial y organizó masivas protestas contra el Kremlin, murió en la prisión el viernes 16 de febrero de 2024, según la agencia de prisiones de Rusia. (AP)

No hubo actualizaciones inmediatas el lunes del Comité de Investigación sobre el estado de la investigación o cuándo el cuerpo podría ser entregado.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo durante su conferencia con periodistas el lunes que la investigación estaba en marcha, pero que aún no había resultados. Reiteró que las acusaciones “francamente groseras” que culpan al Kremlin de la muerte de Navalny mientras aún no hay conclusiones eran “inaceptables”.

Dijo que no era responsabilidad del Kremlin responder a preguntas sobre cuándo el cuerpo de Navalny podría ser devuelto a su familia.

Navalny, de 47 años, cumplía una condena de 30 años cuando murió. Recientemente fue trasladado a la prisión sobre el círculo ártico, donde las condiciones eran duras y sus aliados estaban preocupados por su salud y el aislamiento frecuente en la celda de castigo.

Sin embargo, su familia dijo que aparentaba tener buena salud antes de su muerte, y las imágenes de video de una comparecencia ante el tribunal el día antes de su muerte mostraron a Navalny contando chistes y luciendo sano.

Meanwhile, people across Russia have been laying flowers, candles and photos of Navalny at their local memorials for the victims of Stalin-era repressions.

Mientras tanto, personas de toda Rusia han estado poniendo flores, velas y fotos de Navalny en sus memoriales locales para las víctimas de las represiones de la era de Stalin.

Los medios rusos han informado que las autoridades en algunas regiones han estado limpiando periódicamente conmemoraciones improvisadas y que la policía ha estado deteniendo a personas, al parecer al azar. OVD-Info, un grupo independiente de derechos que rastrea detenciones en protestas, dijo que hasta el lunes 389 personas habían sido detenidas en casi 40 ciudades de Rusia por intentar conmemorar a Navalny.

El Kremlin ha intensificado su represión a la disidencia desde la guerra en Ucrania, por lo que incluso poner flores en un memorial podría ser percibido como criminal por las fuerzas del orden y conducir a la detención o incluso al encarcelamiento.

Mientras tanto, las autoridades en algunas regiones han estado limpiando periódicamente conmemoraciones improvisadas y la policía ha estado deteniendo a personas, aparentemente de forma aleatoria. OVD-Info, un grupo independiente de derechos que rastrea detenciones en las protestas, dijo que hasta el lunes se habían detenido a 389 personas en casi 40 ciudades de Rusia por intentar conmemorar a Navalny.

En situación de las tensiones entre Rusia y Ucrania, el tema de la detención de personas inocentes por parte de la policía resulta de mucha tension.