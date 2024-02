La visita de Putin a Turquía se pospuso, según un informe.

La visita planeada del dictador ruso Vladimir Putin a Turquía para reunirse con el líder del país, Recep Tayyip Erdogan, ha sido pospuesta, informó el periódico ucraniano ZN.ua el 7 de febrero, citando a los medios turcos.

La agencia de noticias estatal rusa TASS afirma que la visita, que originalmente estaba programada para el 12 de febrero, ha sido pospuesta para una fecha posterior. El motivo del aplazamiento no se ha especificado.

Sin embargo, el portavoz de prensa de Putin, Dmitry Peskov, insiste en que nunca se han anunciado fechas específicas y que los preparativos para el viaje están en marcha.

En enero, los medios de comunicación informaron que Putin visitaría Turquía el 12 de febrero.

El 6 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que Putin discutiría Ucrania y el acuerdo de granos del Mar Negro con Erdogan.

Turquía, un estado miembro de la OTAN con fronteras marítimas con Ucrania y Rusia en el Mar Negro, busca mantener buenas relaciones con ambos países. Ha proporcionado ayuda militar a Kiev y respaldado su integridad territorial, al tiempo que se niega a respaldar sanciones contra Rusia.

El posible viaje de Putin a Turquía podría convertirse en una de sus varias visitas internacionales desde que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra en marzo de 2023. Desde entonces, Putin ha logrado visitar seis países: Kirguistán, China, Kazajstán, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

