La violencia sexual contra niños se dispara en el Congo, según grupo de la ONU.

La violencia sexual contra niños en el oriente de la República Democrática del Congo ha aumentado enormemente en las últimas semanas, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia el jueves, debido a disputas por tierras y recursos minerales que alimentan los enfrentamientos en el país. La organización, conocida como UNICEF, informó que los centros de salud en la ciudad de Goma y sus alrededores habían documentado 170 casos de niños violados en una sola semana, entre el 27 de enero y el 2 de febrero. Los centros de salud informaron 572 casos de violación esa semana, en comparación con un promedio de 95 casos en semanas anteriores, dijo Lianne Gutcher, jefa de comunicación de UNICEF para el Congo. Ella agregó que la violencia estaba siendo perpetrada por “hombres armados” pertenecientes a todas las partes en el conflicto. El grupo de ayuda Save the Children informó de tendencias similares de niños víctimas en todo el este del Congo. El New York Times no pudo verificar de forma independiente los números proporcionados por UNICEF. Los rebeldes, supuestamente respaldados por Ruanda, han estado tomando enormes extensiones de la República Democrática del Congo a gran velocidad. En un mes, han derrotado varias veces al ejército mal equipado del Congo y han provocado que más de medio millón de personas huyan. A finales de enero, los rebeldes capturaron Goma, una ciudad congoleña de tres millones de habitantes en la frontera con Ruanda. El presidente de Ruanda ha dado respuestas diversas a preguntas sobre si su país está armando a los rebeldes o si sus tropas están en el Congo. A menudo lo ha negado, a veces parecía reconocerlo, y recientemente dijo que no sabía si las tropas de su país estaban allí. Los rebeldes, conocidos como M23, dicen que están protegiendo a los tutsis étnicos, la minoría masacrada en un genocidio de 1994, algunos de los cuales también viven en el Congo. Sin embargo, expertos dicen que el grupo está detrás de los minerales raros del Congo. “En las provincias de Kivu del Norte y del Sur, estamos recibiendo informes horrorosos de graves violaciones contra niños por parte de las partes en conflicto, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual a niveles que superan todo lo que hemos visto en años recientes”, dijo en una declaración Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. Agregó que los trabajadores médicos estaban quedándose sin medicamentos utilizados para reducir el riesgo de infección por VIH después de un asalto. La pausa del presidente Trump en la ayuda, y el desmantelamiento de la principal agencia de asistencia extranjera del gobierno de los EE. UU., USAID, ha dejado en riesgo la salud de millones de personas en todo el mundo. Save the Children dijo que tenía pruebas de que 18 niñas fueron violadas sexualmente en la provincia de Kivu del Sur, y que una niña de 16 años fue asesinada resistiendo a hombres armados. “Una madre contó a nuestro personal cómo seis hijas suyas, la más joven de solo 12 años, fueron sistemáticamente violadas por hombres armados mientras buscaban comida”, dijo. Los líderes del grupo rebelde han prometido llevar orden y seguridad a las áreas que controlan. Elian Peltier y Ruth Maclean contribuyeron a la cobertura.