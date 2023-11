La violencia en Dublín avergüenza a Irlanda, dice el primer ministro Varadkar.

Un violento enfrentamiento entre alborotadores y la policía en el centro de Dublín el jueves dejó varios agentes de policía heridos, uno de gravedad, y provocó el arresto de 34 personas, según la Garda Síochána, la fuerza policial irlandesa.

Los alborotadores incendiaron vehículos de la policía, destruyeron autobuses públicos y saquearon o dañaron más de una docena de tiendas, dijo la Garda. Una multitud se había reunido en el centro de la ciudad después de un ataque con cuchillo que dejó gravemente herida a una profesora y a tres niños pequeños.

El creciente malestar consternó a las autoridades, quienes culparon a una facción de extrema derecha de avivar las tensiones difundiendo información errónea sobre el ataque con cuchillo.

Especulaciones no confirmadas sobre la nacionalidad del atacante con cuchillo se difundieron en línea en las horas posteriores a las puñaladas, con un manifestante diciéndole a la Agence France-Presse que “la gente irlandesa está siendo atacada por esta escoria”.

“No hemos visto una situación de disturbios públicos como esta antes”, dijo Drew Harris, comisionado de la policía de la Garda, a los periodistas el viernes, agregando que había “un elemento de radicalización” en el malestar. Un grupo de personas había tomado “un poquito de hechos” y agregado “un bañito de suposiciones, suposiciones odiosas”, dijo.

Videos de la escena el viernes por la mañana mostraron una fuerte presencia policial y trabajadores de la ciudad limpiando escombros quemados de las carreteras y remolcando autos dañados.

El viernes, funcionarios irlandeses condenaron a los alborotadores y calificaron el desorden de “vergonzoso”. El primer ministro Leo Varadkar dijo que la Garda lucharía contra “olas de ignorancia y criminalidad”.

“Los involucrados han avergonzado a Dublín, avergonzado a Irlanda y avergonzado a sus familias y a sí mismos”, dijo el Sr. Varadkar. “Esto no es lo que somos. Esto no es lo que queremos ser, y esto no es lo que seremos nunca”.

El enfrentamiento del jueves tuvo lugar después de que una mujer de unos 30 años y tres niños pequeños resultaran heridos en un ataque con cuchillo poco después de la 1:30 p. m. del jueves.

En cuestión de horas, se había reunido una “multitud tumultuosa” en la escena del crimen e intentó irrumpir en el área acordonada, dijo el comisionado Harris. El desorden se intensificó después de las 5 p.m., dijo, y la policía desplegó más recursos.

Un hombre de unos 50 años, también herido en el ataque, fue detenido, dijo la policía el jueves, añadiendo que el motivo del incidente no estaba claro y que mantienen “una mente abierta” en esta etapa de la investigación.

El comisionado Harris dijo que la fuerza revisaría sus tácticas sobre la vigilancia de disturbios públicos. Pero rechazó las afirmaciones de que los agentes no habían logrado contener el malestar, agregando que no habrían podido anticipar su intensidad.