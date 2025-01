La vida extraordinaria de Andrée Blouin

Andrée Blouin nació de un padre francés y una madre de la República Centroafricana [Eve Blouin]. Sé que puedes morir dos veces. Primero viene la muerte física… ser olvidado es una segunda muerte”, señala la guionista Eve Blouin, en un epílogo al final de la autobiografía de su madre. Eve comprende este sentimiento más que la mayoría. En la década de 1950 y 1960, su madre, la fallecida Andrée Blouin, se entregó a la lucha por una África libre, movilizando a las mujeres de la República Democrática del Congo contra el colonialismo y llegando a convertirse en una asesora clave de Patrice Lumumba, el primer ministro de la RD Congo y un héroe reverenciado de la independencia. Intercambiaba ideas con famosos revolucionarios como Kwame Nkrumah de Ghana, Sékou Touré de Guinea y Ahmed Ben Bella de Argelia, sin embargo, su historia es apenas conocida. Haciendo algo para remediar esta injusticia, el viaje de Blouin fue protagonizado en el documental nominado a los Oscar del año pasado, Soundtrack to a Coup d’Etat. Además, la memoria de Blouin, titulada Mi País, África: Autobiografía de la Pasionaria Negra, está siendo reeditada, después de pasar décadas agotada. En el libro, Blouin explicaba que su anhelo de descolonización fue desencadenado por una tragedia personal. Creció entre la República Centroafricana (RCA) y el Congo-Brazzaville, que en ese momento eran colonias francesas llamadas Ubangi-Shari y el Congo francés respectivamente. En la década de 1940, su hijo de dos años, René, estaba siendo tratado en el hospital por malaria en la RCA. René era mestizo como su madre, y porque era un cuarto africano, se le negó la medicación. Semanas después, René estaba muerto. “La muerte de mi hijo me politizó como nada más podría”, escribió Blouin en su autobiografía. Agregó que el colonialismo “ya no era una cuestión de mi propio destino malogrado sino un sistema de mal cuyos tentáculos llegaban a cada fase de la vida africana.” Blouin nació en 1921, de un padre blanco francés de 40 años y una madre negra de la RCA de 14 años. Los dos se conocieron cuando el padre de Blouin pasó por el pueblo de su madre para vender mercancías. “Incluso hoy, la historia de mi padre y mi madre, aunque me causa mucho dolor, me asombra todavía”, dijo Blouin. Cuando tenía solo tres años, el padre de Blouin la colocó en un convento para niñas mestizas, que era dirigido por monjas francesas en el vecino Congo-Brazzaville. Esta era una práctica común en las colonias africanas de Francia y Bélgica – se piensa que miles de niños nacidos de colonos y mujeres africanas fueron enviados a orfanatos y separados del resto de la sociedad. Blouin escribió: “El orfanato servía como una especie de basurero para los productos de desperdicio de esta sociedad en blanco y negro: los niños de sangre mixta que no encajaban en ningún lugar.” Durante 12 años, Andrée Blouin (segunda desde abajo a la derecha) vivió en el convento de la Orden de Santa Josefina Cluny en Brazzaville [Eve Blouin]. La experiencia de Blouin en el orfanato fue extremadamente negativa – escribió que los niños en la institución eran azotados, mal alimentados y verbalmente abusados. Pero tenía un carácter fuerte – escapó del orfanato a los 15 años después de que las monjas intentaran casarla por la fuerza. Blouin finalmente se casó por su propia voluntad, dos veces. Después de la muerte de René, se mudó con su segundo esposo a Guinea, un país de África Occidental que también estaba gobernado por los franceses. En ese momento, Guinea estaba en medio de una “tempestad política”, escribió. Francia había prometido al país independencia, pero también requería que los guineanos votaran en un referéndum sobre si el país debía mantener lazos económicos, diplomáticos y militares con Francia. La rama guineana del movimiento panafricano Rassemblement Démocratique Africain (RDA) quería que el país votara “No”, argumentando que el país necesitaba una liberación total. En 1960, Blouin se unió a la campaña, recorriendo el país para hablar en mítines. Un año después, Guinea se aseguró su independencia votando “No” y Sékou Touré, líder del RDA de Guinea, se convirtió en el primer presidente de la nación. Para ese entonces, Blouin ya había comenzado a desarrollar una considerable influencia en círculos panafricanos postcoloniales. Escribió que después de que Guinea se independizara, utilizó esta influencia para aconsejar al nuevo Presidente de la RCA, Barthélemy Boganda, persuadiéndolo de retirarse en una disputa diplomática con el líder postindependencia del Congo-Brazzaville, Fulbert Youlou. Pero asesorar no era lo único que Blouin tenía que ofrecer a este África en rápida transformación. En un restaurante de la capital de Guinea, Conakry, conoció a un grupo de activistas de liberación de lo que más tarde se convertiría en la RD Congo. Le pidieron que los ayudara a movilizar a las mujeres congoleñas en la lucha contra el gobierno colonial belga. Blouin estaba dividida en dos direcciones. Por un lado, tenía tres hijos pequeños -incluyendo a Eve- que criar. Por otro lado, “tenía la inquietud de una idealista con cierta rabia contra el mundo tal como era”, dijo Eve, ahora de 67 años, a la BBC. En 1960, con el estímulo de Nkrumah, Andrée Blouin voló sola a la RD Congo. Se unió a prominentes activistas masculinos de liberación, como Pierre Mulele y Antoine Gizenga, en la carretera, haciendo campaña en los 2,4 millones de km cuadrados de extensión del país. Cortaba una figura llamativa, viajando por el bosque con su pelo peinado, vestidos entallados y elegantes gafas translúcidas. Andrée Blouin (a la izquierda), su esposo André (segundo desde la izquierda) y su hija Rita (tercera desde la izquierda) aparecen en Argel con el primer Presidente de Argelia, Ahmed Ben Bella (a la derecha), y el primer Presidente de Guinea, Sékou Touré. [Eve Blouin]. En Kahemba, cerca de la frontera con Angola, Blouin y su equipo pausaron su campaña para ayudar a construir una base para luchadores por la independencia de Angola que habían huido de las autoridades coloniales portuguesas. Se dirigió a multitudes de mujeres, animándolas a luchar por la igualdad de género y también por la independencia del Congo. También era hábil en organizar y estrategia. Pronto, las potencias coloniales y la prensa internacional se enteraron del trabajo de Blouin. La acusaron de ser, entre otras cosas, amante de Nkrumah, agente de Sékou Touré y “la cortesana de todos los jefes de estado africanos”. Atrajo aún más atención cuando conoció a Lumumba. En su libro, Blouin lo describe como un hombre “ágil y elegante” cuyo “nombre estaba escrito con letras de oro en los cielos del Congo”. Cuando el país aseguró su independencia en 1960, Lumumba se convirtió en su primer ministro. Tenía solo 34 años. Lumumba seleccionó a Blouin como su “jefa de protocolo” y escritora de discursos. La pareja trabajó tan de cerca que la prensa los apodó “Lumum-Blouin”. Blouin fue descrita por la revista Time de EE.UU. como una “hermosa mujer de 41 años” cuya “firmeza y energía rápida la convierten en una valiosa asesora política”. Pero una serie de desastres golpeó al equipo Lumum-Blouin – y al gobierno recién formado – apenas unos días después de asumir el cargo. En primer lugar, el ejército se rebeló contra sus comandantes blancos belgas, desatando violencia en todo el país. Luego, Bélgica, el Reino Unido y EE.UU. apoyaron la secesión en Katanga, una región rica en minerales en la que las tres potencias occidentales tenían intereses. Paracaidistas belgas regresaron al país, supuestamente para restablecer la seguridad. Blouin describió los acontecimientos como una “guerra de nervios”, con traidores “organizándose por doquier”. Tenía talento para la oratoria [Herbert Weiss]. Escribió que Lumumba era un “verdadero héroe de los tiempos modernos”, pero también admitió que pensaba que era ingenuo y, a veces, demasiado blando. “Es cierto que aquellos que son de mejor fe a menudo son los más cruelmente decepcionados,” dijo. Dentro de los siete meses de asumir Lumumba, el jefe de personal del ejército, Joseph Mobutu, tomó el poder. El 17 de enero, Lumumba fue asesinado a tiros por un pelotón de fusilamiento, con el respaldo tácito de Bélgica. Es posible que el Reino Unido haya sido cómplice, mientras que EE.UU. había organizado complots previos para matar a Lumumba – temiendo que fuera simpático a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En su libro, Blouin dijo que el shock y la tristeza causados por la muerte de Lumumba la dejaron sin palabras. “Nunca antes me había quedado sin torrentes de cosas que decir”, escribió. Vivía en París en el momento del asesinato, después de ser forzada al exilio después del golpe de Mobutu. Para asegurarse de que Blouin no hablara con la prensa internacional, las autoridades obligaron a su familia -que se había mudado al Congo- a quedarse en el país como “rehenes.” La separación fue devastadora para Blouin, quien, como describe Eve, era “muy protectora” y “muy maternal”. Reflexionando sobre la personalidad de su madre, Eve agrega: “No se querría antagonizar con ella porque a pesar de tener un corazón grande y generoso, podía ser bastante volátil”. Mientras Blouin estaba en el exilio, soldados saquearon su casa familiar y golpearon brutalmente a su madre con un arma, dañándole permanentemente la columna vertebral. Finalmente, la familia de Blouin pudo reunirse con ella después de meses de separación. Pasaron un breve período en Argelia -donde recibieron refugio del primer Presidente de Argelia después de la independencia, Ahmed Ben Bella. Luego se establecieron en París. Blouin permaneció involucrada en el panafricanismo desde lejos “en forma de artículos y reuniones casi diarias”, escribió Eve en el epílogo de la memoria. Andrée Blouin ayudó a figuras independentistas como Pierre Mulele (centro) a preparar discursos durante las elecciones de Congo en 1960 [Herbert Weiss]. Cuando Blouin comenzó a escribir su autobiografía en la década de 1970, aún sentía gran reverencia por los movimientos de independencia a los que se había dedicado. Tenía grandes elogios para Sékou Touré, que en ese momento ya había establecido un estado de partido único y reprimía implacablemente la libertad de expresión. Sin embargo, Blouin se desesperaba profundamente de que África no se hubiera vuelto “libre”, como había esperado. “No son los forasteros los que han dañado más a África, sino la voluntad mutilada de la gente y el egoísmo de algunos de nuestros propios líderes”, escribió. Lamentaba la muerte de su sueño, tanto que se negaba a tomar medicamentos para el cáncer que estaba devastando su cuerpo. “Era terrible de ver. Yo estaba absolutamente impotente”, dijo Eve. Blouin falleció en París el 9 de abril de 1986, a la edad de 65 años. Según Eve, la muerte de su madre fue recibida por el mundo con “indiferencia sombría”. Sin embargo, sigue siendo una inspiración en algunos rincones. En la capital de la RD Congo, Kinshasa, un centro cultural que lleva el nombre de Blouin ofrece programas educativos, conferencias y proyecciones de películas – todo ello bajo una ética panafricana. A través de Mi País, África, la extraordinaria historia de Blouin se está lanzando por segunda vez, esta vez en un mundo que muestra mayor interés en las contribuciones históricas de las mujeres. Los nuevos lectores conocerán a la chica que pasó de ser ocultada por el sistema colonial, a luchar por la libertad de millones de africanos negros. Mi País, África: Autobiografía de la Pasionaria Negra, publicado por Verso Books, saldrá a la venta el 7 de enero en el Reino Unido.

