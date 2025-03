La vida amorosa del rey zulú Misuzulu impacta a Sudáfrica al optar por el divorcio.

Getty Imágenes

La vida amorosa del rey zulú de Sudáfrica tiene al país revuelto y ha escandalizado a sus súbditos socialmente conservadores, ya que va en contra de la tradición al buscar un divorcio.

La poligamia es parte de la cultura zulú, pero el rey Misuzulu kaZwelithini ha tomado la inusual decisión de acudir a los tribunales para divorciarse de su primera esposa, la reina Ntokozo kaMayisela.

“Todos estaban desconcertados. La gente no esperaba que el rey llegara tan lejos como para presentar una demanda de divorcio”, dijo la prof. Gugu Mazibuko, experta en cultura de la Universidad de Johannesburgo, a la BBC.

“En la cultura zulú, no hay divorcio. No se supone que deseches a tu esposa”, dijo.

Considerado el “león de la nación”, el rey zulú es el custodio de tradiciones ancestrales que colocan al matrimonio y la poligamia en el centro del éxito real.

Su papel dentro de Sudáfrica puede ser solo ceremonial, pero sigue siendo enormemente influyente, con un presupuesto anual financiado por el gobierno de varios millones de dólares.

El monarca, que creció en el vecino Eswatini, estudió en EE. UU. y llegó al trono en 2021, parece buscar la controversia.

Su coronación fue desafiada en los tribunales por su medio hermano mayor, quien ha estado tratando de arrebatarle la corona.

Su segundo matrimonio parece ser inestable, su intento de tomar una tercera esposa se estancó y también hay informes de otra aventura con una joven princesa.

Sin embargo, la problemática vida personal del hombre de 50 años solía ser discutida en voz baja, hasta que presentó los papeles de divorcio en diciembre.

La prof. Mazibuko reconoció que los registros históricos parecían sugerir que un monarca zulú en el siglo XX se había divorciado de una de sus reinas, pero había sido un “secreto real”, dado que el divorcio real no es lo habitual.

“Si un matrimonio no funciona, la esposa seguirá viviendo en el hogar del rey. Se le dará su propio espacio. No tendrá una relación con el rey, pero ella y sus hijos serán bien cuidados.”

KwaZulu-Natal gobierno/Facebook

El rey puede haber “postergado” su boda con su tercera esposa Nomzamo Myeni, pero la pareja apareció junta la semana pasada en un evento estatal

Justo antes de acceder al trono, tras la repentina muerte de su padre y madre hace cuatro años, el entonces príncipe Misuzulu se casó con Ntokozo Mayisela.

Ya eran pareja y tenían dos hijos juntos, pero según otro experto en cultura, el prof. Musa Xulu de la Universidad de Zululandia, la decisión de casarse parecía haber sido apresurada.

“Parece que sintió que no podía ser rey sin esposa”, le dijo a la BBC.

La reina kaMayisela venía de una “familia común” – como muchas de las esposas de reyes zulúes – en una pequeña ciudad minera en la provincia de KwaZulu-Natal.

Fue como cantante de cabaret en un restaurante en la ciudad costera de Durban que captó la atención real, según dijo el académico.

Su estatus superior en la familia quedó claro en la coronación estatal del rey en diciembre de 2022, cuando se sentó a su lado.

Pero ahora su posición está en peligro, ya que el monarca dijo en los papeles judiciales que no han vivido como marido y mujer durante al menos un año y que su matrimonio se ha deteriorado irreparablemente.

El palacio siguió esto enviando invitaciones para la boda del rey con una nueva novia, Nomzamo Myeni, programada para finales de enero. El precio de la novia, conocido como lobola, ya había sido pagado en ganado – un activo preciado en la cultura zulú.

La reina kaMayisela no se quedó de brazos cruzados, iniciando una acción legal separada para detener la boda, la cual se pospuso como resultado.

Su argumento fue que el rey, conocido por sus súbditos como “Ingonyama”, lo que significa León, estaría cometiendo el delito de “bigamia” sin antes “convertir” su matrimonio civil con ella en un matrimonio tradicional zulú.

Pero el juez desestimó su caso, diciendo que había tenido un “cambio radical” de actitud ya que ya había acordado que su esposo podía tener otras esposas.

Notó que el monarca ya lo había hecho – casándose con Nozizwe kaMulela, la directora gerente del Banco de Eswatini, en 2022.

Suministrado

Nozizwe kaMulela, una banquera de alto rango de Eswatini, es considerada una buena pareja política por algunos

La prof. Mazibuko explicó que la poligamia no fue inicialmente parte de la cultura zulú, de hecho, los dos primeros reyes eran solteros.

Pero fue abrazada por sus sucesores – el rey Misuzulu es el noveno monarca de la nación zulú – y se ha convertido en parte de la cultura zulú.

“Así es como construimos familias, especialmente la familia real”, dijo la prof. Mazibuko.

La reina kaMulela proviene de una familia influyente en Eswatini y al parecer, el matrimonio fue arreglado para fortalecer los lazos entre las familias reales.

Sin embargo, no está claro si la pareja sigue en una relación, ya que la poderosa banquera no ha sido vista en eventos culturales zulúes desde hace un tiempo – con especulaciones de que sus rituales matrimoniales finales no se han completado.

Los diversos problemas matrimoniales actuales del rey parecen derivarse del hecho de que la tradición no se ha seguido correctamente.

En el caso de la primera esposa, optó por un matrimonio moderno, sin una boda tradicional.

“Para que un matrimonio se perfeccione bajo la costumbre zulú, tiene que haber una reunión pública, con canto y baile”, dijo el prof. Xulu.

“Tú, como novia, debes liderar con un canto en solitario y las damas de honor bailan contigo, y llevas una lanza que le entregas al rey, y entonces no hay vuelta atrás.”

Getty Imágenes

La reina Ntokozo kaMayisela, que no tuvo una boda zulú tradicional, ahora enfrenta un divorcio en los tribunales

Esto dejó a la reina kaMayisela sin la protección de la tradición, y solo con la oferta de un mantenimiento mensual de $1,100 (£850) por un año, aunque es probable que demande más antes de regresar a la vida de una plebeya, dijo el prof. Xulu.

En el caso de la segunda esposa, el académico dijo que se había pagado lobola en enero de 2022, pero las fuentes reales sugieren que el rey sintió que “quienes fueron a pagar no tenían la autoridad para hacerlo” – además de que esta unión no ha sido marcada con una ceremonia pública.

La suerte de la futura tercera esposa, Nomzamo Myeni, sigue siendo incierta ya que el rey no logró casarse con ella en enero a pesar de que el tribunal dio luz verde.

El prof. Xulu dijo que en la cultura zulú, un matrimonio “postergado” generalmente nunca se lleva a cabo.

Aunque la Sra. Myeni todavía es vista con el rey, acompañándolo a un evento estatal la semana pasada donde fue referida como reina, lo que sugiere que su boda puede tener lugar una vez que se finalice el divorcio del rey.

Sin embargo, como plebeya, no aportaría conexiones poderosas, lo que puede ser la razón por la cual uno de los asistentes del monarca confirmó recientemente a los medios locales que hay “una nueva reina en potencia” – Sihle Mdluli, quien proviene de la familia real de un pequeño grupo étnico en Sudáfrica.

Suministrado

A diferencia de los otros intereses amorosos del rey, Sihle Mdluli es de sangre real

El asistente sugirió que podría ser nombrada “la madre de la nación” – un título que la convertiría en la reina más importante, con sus hijos probablemente herederos.

Pero el prof. Xulu dijo que no le sorprendería si esa boda tampoco llegara a realizarse, ya que todas las relaciones del rey parecen tener problemas.

“No estoy seguro de si estaba listo para ser rey, y si tiene buenos asesores”, dijo el académico.

Señaló que el monarca también ha estado actuando de manera errática en su vida pública, despidiendo a varios funcionarios principales de su séquito.

Además, se nombró a sí mismo como presidente de la junta directiva de un fideicomiso de tierras financieramente lucrativo, del cual es el único fiduciario.

El fideicomiso fue establecido controvertidamente poco antes de que Sudáfrica se convirtiera en una democracia en 1994, dándole el control de aproximadamente 2.8 millones de hectáreas (siete millones de acres) de tierra en KwaZulu-Natal.

El rey Misuzulu también suspendió a todos los miembros de la junta, excepto uno, acusándolos de ser poco cooperativos.

Hizo esto en contra del consejo del gobierno, que señaló que como presidente tendría que rendir cuentas ante el parlamento sobre las operaciones del fideicomiso, algo que no estaría en consonancia con su estatus de monarca constitucional.

La disputa sigue sin resolverse, lo que representa un gran dolor de cabeza político para el gobierno mientras intenta evitar enfrentarse al rey.

AFP

El rey Misuzulu ha estado enfrentando un desafío a su corona por parte de su medio hermano mayor

El prof. Xulu dijo que no le sorprendería si en algún momento una facción rival poderosa dentro de la familia real lanzara un nuevo intento para destronarlo pidiendo a los tribunales que dictaminen que no es “apto y adecuado” para ser rey.

El medio hermano del monarca, el príncipe Simakade Zulu, que es el hijo mayor del difunto rey, ha anhelado durante mucho tiempo la corona, pero sus seguidores fueron superados por los aliados de Misuzulu en las discusiones sucesorias.

Posteriormente, el presidente Ramaphosa le otorgó a Misuzulu un “certificado de reconocimiento”, allanando el camino para que sea financiado por el gobierno.

Pero los partidarios del príncipe Simakade no se rindieron: acudieron a la Alta Corte para declarar su coronación estatal como “ilegal” – y ganaron.

El tribunal dictaminó que el presidente Ramaphosa no había cumplido con la ley, que requería que ordenara una investigación sobre las objeciones a la accesión de Misuzulu.

El statu quo se mantiene a la espera del resultado de una apelación.

Los escándalos tienen el potencial de debilitar la posición del rey si llega a otra disputa por la corona.

Aunque la prof. Mazibuko señaló que siempre ha habido una feroz competencia por la corona zulú – excepto que en estos días tiene lugar en los tribunales en lugar de en un campo de batalla sangriento.

“Él no es el primer rey en pasar por muchas cosas”, dijo. “Espero que sobreviva y que todo se calme”.

