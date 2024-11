La victoria de Trump podría complicar la vida para Hong Kong—y eso podría ser una buena noticia para los bancos de Singapur.

Pocos minutos después de que Associated Press declarara la elección presidencial de EE. UU. a favor de Donald Trump, el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, se dirigió a la plataforma de redes sociales X para ofrecer sus felicitaciones.

“Espero llevar nuestra asociación a mayores alturas”, publicó la cuenta oficial de Wong. “¡Esperamos darle la bienvenida a Singapur pronto!”

Los últimos años han sido buenos para Singapur, y las cosas prometen mejorar. La nación insular ocupa una posición clave en la región, manteniendo estrechos lazos con China y EE. UU. incluso cuando las dos potencias desvinculan sus economías en medio de crecientes tensiones.

El crecimiento reciente de Singapur como centro financiero muchas veces se ha producido a expensas de Hong Kong, su antiguo par y rival que ha sido arrastrado más cerca de Pekín en los últimos años. El regreso de Trump a la Casa Blanca podría inclinar aún más la balanza hacia Singapur, ya que el presidente entrante amenaza con apretar el tornillo a China.

La elección de Trump es un “neto positivo para Singapur, neto negativo para Hong Kong”, dice Devadas Krishnadas, ex funcionario del gobierno de Singapur y CEO de Future-Moves Group, una firma de consultoría. Pronostica que los fondos estadounidenses se alejarán de Hong Kong y sus estrechos vínculos con China, y en cambio continuarán su marcha hacia Singapur: “Singapur será visto como el único lugar seguro en Asia para el capital estadounidense y europeo”.

El capital extranjero de todo el mundo se está precipitando hacia las instituciones financieras de Singapur, atraído por la estabilidad política, un régimen fiscal laxo y relativa neutralidad. Los activos bajo gestión en Singapur aumentaron a $4.1 billones en 2023, por delante de los $3.9 billones gestionados en Hong Kong.

La carrera de Singapur con Hong Kong para ser el principal centro financiero de Asia está liderada por sus tres grandes bancos: DBS Bank, United Overseas Bank (UOB) y Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC).

Liderado por la directora ejecutiva Helen Wong, OCBC—el más antiguo de los tres grandes—quizás mejor caracteriza el sector bancario del país y mejor revela cómo Singapur navega este nuevo futuro.

“OCBC es quizás el más representativo del sector bancario de Singapur”, dice Michael Makdad, analista senior de valores de Morningstar. “DBS es más grande en Gran China, pero menos fuera de Singapur, mientras que UOB tiene una presencia más grande fuera de Singapur pero menos en Gran China. OCBC tiene ambos.”

El capital chino sigue siendo una parte importante del negocio de OCBC. El sudeste asiático es el mayor socio comercial de China, habiendo reemplazado a la UE en 2020. El comercio bilateral entre China y los países del sudeste asiático alcanzó los $912 mil millones en 2023.

“Singapur será visto como el único lugar seguro en Asia para el capital estadounidense y europeo.”—DEVADAS KRISHNADAS, CEO, Future-Moves Group – Singapur

Pero la inversión china en el sudeste asiático está cambiando, dice Tommy Xie, economista jefe de China de OCBC. “La minería solía ser el mayor sector que recibía inversión de China hace unos 10 años”, dice Xie. “Pero ahora la participación ha disminuido significativamente. La manufactura es uno de los sectores más grandes en la actualidad.” Y gran parte del dinero está en Singapur, que Xie dice que representa un poco más de la mitad del dinero chino que fluye hacia la región.

Singapur también se ha convertido en un refugio seguro para las empresas chinas que navegan en un mundo cada vez más hostil. El país del sudeste asiático es un buen punto de partida para las empresas chinas que intentan diversificar sus cadenas de suministro en toda la región con una estrategia de “China Plus Uno”. Y algunas startups, como la plataforma de moda rápida Shein, han establecido discretamente sus sedes en Singapur debido, al menos en parte, a la esperanza de que una base no china sea más aceptable para los inversores occidentales.

Si Singapur va a superar a Hong Kong como un centro financiero, la gestión de patrimonios es fundamental para su estrategia. El gobierno ofrece incentivos fiscales a las oficinas familiares unifamiliares que se establecen en la ciudad. A partir de agosto, ahora hay 1,650 de esas oficinas que reciben estos beneficios fiscales, frente a las 400 al final de 2020.

La gestión de patrimonios generó $2.9 mil millones para OCBC en los primeros nueve meses del año. La compañía ha designado “patrimonio asiático” como una de sus cuatro áreas comerciales; un poco más de un tercio de los ingresos del banco proviene de la gestión de patrimonios. A principios de este año, Wong se comprometió a invertir $192 millones adicionales en las ciudades de Hong Kong y Macao, y su banco privado presentó un objetivo de hacer crecer los activos bajo gestión de Hong Kong en un 50% para fines de 2026.

Eso podría ser desafiado por la nueva administración de Trump. Tanto la primera administración de Trump como la administración de Biden impusieron sanciones y controles financieros a China, primero a empresas individuales, luego a sectores enteros. Controles ampliados bajo un nuevo gobierno de Trump obligarán a los bancos de Singapur a dejar de trabajar con ciertos clientes y sectores.

OCBC ve la retirada de los bancos estadounidenses de Hong Kong como una oportunidad para ganar nuevos clientes. Durante un viaje a la ciudad china a principios de este año, Wong señaló que “cada vez más clientes de Hong Kong eligen hablar con nosotros en lugar de hablar con sus contrapartes occidentales”.

La fundación oficial de OCBC data de 1932, cuando tres bancos locales se fusionaron en medio de la Gran Depresión. El banco predecesor más antiguo data de 1912, dando a OCBC más de un siglo de historia en la ciudad del sudeste asiático.

Ese mismo banco, el Banco Comercial Chino, abrió una sucursal bancaria en Xiamen—entonces conocida como Amoy—en la provincia china de Fujian en 1925. Esa sucursal sobrevivió a través de la guerra civil y la toma del poder por los comunistas, dando a OCBC casi un siglo de operaciones ininterrumpidas en China, algo raro para un banco extranjero.

Durante décadas, OCBC fue el banco más grande de Singapur, pero desde entonces ha sido eclipsado por DBS Bank; hoy en día DBS tiene alrededor de $587 mil millones en activos totales, en comparación con $448 mil millones para OCBC.

Con $18.4 mil millones en ingresos en 2023, OCBC ocupa el puesto No. 12 en la lista inaugural de Fortune de las 500 principales empresas del sudeste asiático por ingresos. (DBS, con $25.6 mil millones en ingresos en 2023, se encuentra en el No. 10, mientras que UOB está en el No. 11 con $19.7 mil millones).

OCBC también tiene una participación mayoritaria en Great Eastern, la mayor aseguradora de vida de la ciudad, y ofrece banca privada a través del Bank of Singapore, adquirido de ING en 2009. En 2014, OCBC también compró el Banco Wing Hang, un banco de Hong Kong, dándole un punto de apoyo tanto en la ciudad china como en la Gran Área de la Bahía, un proyecto chino para unir las ciudades del Delta del Río Perla.

El 62% de los ingresos de OCBC se generan en su base de Singapur. Gran parte de sus ingresos no singapurenses provienen de dos fuentes principales. Los mercados del sudeste asiático, principalmente Malasia e Indonesia, contribuyen con el 19% de los ingresos del banco; Gran China, un término general que abarca la China continental, Hong Kong y la isla de Taiwán, genera un 13% adicional.

Helen Wong asumió como CEO de OCBC en 2021, la primera directora ejecutiva mujer en la historia del banco y la primera mujer en liderar un banco de Singapur. Ocupa el puesto No. 17 en la lista de las Mujeres Más Poderosas de Fortune para 2024: la ejecutiva asiática de mayor rango, después de la fundadora de Luxshare Precision Industry, Grace Wang. Wong también está en la lista inaugural de las Personas Más Poderosas de Fortune, en el puesto No. 71.

Sin embargo, las raíces de Wong se encuentran en Hong Kong. Nacida allí en 1961, se graduó en el Colegio St. Paul, una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad, y luego en la Universidad de Hong Kong.

El primer trabajo bancario de Wong fue en OCBC, como trainee de gestión, en 1981; rápidamente se convirtió en la primera gerente de la oficina de China del banco. Eventualmente se trasladó a HSBC, comenzando una carrera de décadas que culminó en convertirse en la directora ejecutiva del banco para Gran China en 2015.

Regresó a OCBC cinco años después, uniéndose como su vicepresidenta y jefa de banca mayorista global en 2020. Un año después, el directorio le dio el visto bueno para convertirse en la próxima directora ejecutiva, señalando específicamente su experiencia en China.

Hong Kong sigue siendo la competencia más cercana de Singapur. La ciudad china ha tenido dificultades en los últimos años debido a los efectos posteriores de su estricta política COVID-cero, las preocupaciones sobre la jurisdicción creciente de Pekín y una economía china lenta.

Pero los funcionarios de Hong Kong ahora creen que han dado un giro y ofrecen nuevos incentivos para atraer a los ricos del mundo, con el objetivo de atraer 200 oficinas familiares más para fines de 2025. UBS pronostica que Hong Kong podría superar a Suiza como el principal centro mundial de finanzas transfronterizas tan pronto como en 2026.

El pipeline de OPI de Hong Kong, si bien está lejos de los máximos de hace apenas unos años, también está mostrando signos de revival a medida que empresas chinas como el fabricante de electrodomésticos Midea lanzan cotizaciones de alto perfil en la ciudad.

En comparación, los mercados de capitales de Singapur son “una broma completa,” dice Devadas, el consultor. Singapur “ni siquiera está en la misma liga que Hong Kong,” incluso después de que la bolsa de valores de este último recibiera un golpe tras la pandemia. En los primeros tres trimestres del año, Singapur atrajo solo una OPI; Hong Kong atrajo 45. El gobierno de Singapur ha establecido ahora un grupo de trabajo oficial para abordar el problema.

El mercado de valores en recuperación de Hong Kong ayudó a la ciudad a superar a Singapur como el principal centro financiero de Asia en una clasificación del Instituto de Desarrollo de China, un grupo de reflexión con sede en China.

Sin embargo, el gobierno de Singapur está “sin preocupaciones” sobre la competencia potencial de Hong Kong, dice Devadas. “No lo ven como un juego de suma cero.”

“Lo que es bueno para Hong Kong es bueno para Singapur,” dice Devadas, señalando que las cosas que apoyan una economía de Hong Kong saludable—como una economía china saludable—benefician también a Singapur.

“Pero el reverse no es necesariamente cierto,” dice él. Singapur puede acceder a otras regiones mucho más fácilmente que Hong Kong, sin la carga de estar atado a China.

OCBC, por su parte, no está eligiendo entre los dos. “Ambas son centros financieros internacionales resistentes y atractivos para inversores y negocios internacionales,” escribe Wong a Fortune. Hong Kong es clave para los planes de China del banco; Singapur para su expansión en la ASEAN.

De todas formas, la geopolítica podría dificultarle las cosas a Singapur, incluso si Washington no presiona directamente al país del sudeste asiático. La promesa de Trump de imponer aranceles amplios a todas las importaciones que ingresan a EE. UU. podría trastornar el sistema de comercio global, golpeando a una economía centrada en el comercio como la de Singapur.

Pero la elección de Trump también trae oportunidades. Una mayor presión sobre China alentará a más empresas chinas a invertir en el sudeste asiático y proporcionará aún más oportunidades para que los bancos de Singapur, como OCBC, se beneficien de esos flujos. “Con más manufacturas chinas llegando [a la región], debe beneficiar a un banco como nosotros,” dijo Wong a analistas durante la llamada de ganancias de OCBC el 8 de noviembre, cuando el banco presentó ganancias netas récord hasta el momento en el año.

“Todos vienen a Singapur primero para iniciar una empresa”, dijo ella.

Este artículo aparece en la edición de diciembre 2024/enero 2025: Asia de Fortune con el titular “Shifting fortunes.”