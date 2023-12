La viceprimera ministra de Ucrania dice que el país cumplirá con los requisitos de membresía de la UE para el 2025.

Ucrania estará lista para unirse a la Unión Europea dentro de dos años, dijo Olga Stefanishyna, Viceprimera Ministra de Integración Europea y Euroatlántica, en una entrevista con NV el 26 de diciembre.

Durante su visita a Kyiv en noviembre, Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo, dijo que Ucrania probablemente estaría lista para unirse antes de 2030, y la UE, en consecuencia, estaría lista para aceptarla.

Stefanishyna explicó que esto significa que todos los procesos relacionados con la ampliación deberían completarse para 2030.

“Este es un proceso bastante ambicioso”, dijo Stefanishyna.

“Ucrania ya ha realizado una autoevaluación, por lo que comprendemos más o menos el alcance de nuestras obligaciones.”

Una transformación mental y política ha tenido lugar en la política ucraniana, lo que hace que el país esté listo para la UE, dijo Stefanishyna.

“Como resultado, estoy segura de que podremos cumplir con nuestras obligaciones en dos años”, afirmó Stefanishyna.

“Somos capaces de cumplir con nuestras obligaciones en dos años. Ya estamos al 60% listos para esto. Ahora tenemos que analizar el marco de negociación, formular una posición y luego estaremos al 100% listos.”

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine