La veterana laborista Harriet Harman ‘espera’ ser nombrada par después de más de 40 años en la Cámara de los Comunes | Noticias de Política

La veterana trabajadora Harriet Harman le ha dicho a Sky News que quiere ser hecha par, después de pasar más de 40 años en la Cámara de los Comunes. Sra. Harman anunció que se iba a retirar en las elecciones actuales. Hablando con el podcast Electoral Dysfunction con Beth Rigby y Ruth Davidson, bromeaban sobre la posibilidad de que la Sra. Harman ingresara en la cámara alta. "Espero que sí," respondió. Últimas elecciones: Reacción al 'error significativo' del primer ministro. La Sra. Davidson, que también está en la Cámara de los Lores, dijo que la Sra. Harman sería "una gran adición" a la cámara alta. Pero la Sra. Harman dijo que es importante "no contar nuestros pollitos antes de que nazcan". Ella no quiso decir qué título tomaría, señalando que ya había un Lord de Peckham (donde estaba su asiento parlamentario). Y también era como "medir las cortinas para Downing Street cuando no han ganado las elecciones". "Tengo que ser, como, escondidamente, esperando modestamente ese momento si llega – los honores disueltos, como se llama", dijo. La Sra. Harman fue elegida por primera vez en la elección parcial de Peckham en 1982. Durante los años de Nueva Labor, ocupó cargos como secretaria de seguridad social, fiscal general, ministra de Justicia y ministra de Mujeres e Igualdad. Entre 2007 y 2015 fue la vicepresidenta del partido, actuando como líder en dos ocasiones durante las elecciones para encontrar un nuevo candidato permanente. Fue brevemente líder del Partido Laborista en 2015 después de que Ed Miliband renunciara y antes de que Jeremy Corbyn fuera seleccionado como su reemplazo a tiempo completo. Harman: 'Puede gustar como una hermana' Mientras hablaba con Beth y la Sra. Davidson, la Sra. Harman reveló cómo la ex primera ministra Theresa May – que también se está retirando de los Comunes ahora que se ha convocado una elección – se ha "convertido en casi una hermana". La Sra. Harman dijo: "Ella solía ser completamente diferente." La Sra. Harman agregó que cuando estaba presionando por listas cortas de mujeres en el Partido Laborista, la Sra. May sería "enviada por el partido Tory" para oponerse. La Sra. Harman agregó que la futura primera ministra "decía que lo que yo estaba diciendo era una terrible ingeniería social, y en realidad todo debería ser por mérito". "Siempre estaba del otro lado del argumento," dijo. "Pero realmente cambió. Y el trabajo que hizo en la violencia doméstica y la trata de personas ha sido muy importante. Diría que es una experta en experiencia en la opresión masculina y ahora no se está conteniendo."