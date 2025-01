La verdadera historia detrás del despido de Mike Turner.

Cuando el presidente de la Cámara Mike Johnson despidió sumariamente al presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, Mike Turner, esta semana, todos asumieron que se trataba de Donald Trump.

De hecho, se trataba de poder, no del presidente entrante, sino de Johnson.

Después de pasar más de un año evitando pisar fuerte en una Conferencia Republicana donde intervenir incluso en disputas faccionales minúsculas podía arriesgar su maza, las maquinaciones de inteligencia del orador esta semana representaron una muestra de músculo político inusual y desordenada.

Salieron Turner (R-Ohio), un halcón de defensa atrevido y arisco que había sido elevado por el ex presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, y que se había convertido en un dolor de cabeza interno para Johnson debido a lo que muchos consideraban su manejo torpe de un debate intrapartidista divisivo sobre poderes de vigilancia.

Entró el Representante Rick Crawford (R-Ark.), un tipo más amigable con MAGA, America First, quien, crucialmente, tenía mejores relaciones con la derecha dura de la Cámara GOP, el bloque fracturado que Johnson necesita mantener contento mientras trata de aprobar la agenda de Trump con una mayoría mínima en los próximos meses.

También llegó un nuevo grupo de miembros de la Inteligencia de rango y archivo, cada uno de los cuales ayudó a Johnson con problemas políticos parroquiales en la Cámara. Recompensó al Representante Pat Fallon (R-Texas), quien ayudó a dirigir su operación de votación para orador, y encontró un premio de consolación para la Representante Ann Wagner (R-Mo.), quien perdió la maza del Comité de Asuntos Exteriores.

Problemas resueltos. Pero también problemas creados.

El siempre sonriente y tranquilo Johnson está aprendiendo rápidamente que ejercer el poder significa hacer enemigos, especialmente cuando se falla en la ejecución.

Johnson ingresó a su reunión privada con Turner armado con una serie de razones internas de la conferencia para despedirlo, pero la decisión del orador de citar brevemente “preocupaciones desde Mar-a-Lago” como justificación para su decisión molesto al círculo íntimo de Trump, quienes dijeron que el presidente electo no tenía nada que ver con el asunto y acusaron a Johnson de tratar de enmascarar sus propias consideraciones políticas.

Quizás lo más importante, ha hecho un nuevo enemigo en Turner, quien se negó a hacer comentarios.

El ex presidente no es precisamente una figura muy querida en el Capitolio. Puede ser brusco, incluso condescendiente, dicen algunos. Pero tiene un grupo cercano de aliados en temas de seguridad nacional que ahora están consternados por el movimiento de Johnson, especialmente, dicen, después de que el presidente de Inteligencia hubiera desempeñado un papel clave en el cierre de un trato con los demócratas para rechazar un intento de derecha radical contra Johnson.

Muchos republicanos de la Cámara piensan que Johnson podría arrepentirse de la elección dada su escaso margen.

“Mik…