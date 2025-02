La verdadera amenaza para la prosperidad estadounidense

“

Incluso en medio de un presente tumultuoso, es difícil imaginar un futuro radicalmente diferente. Pero la fortuna de las naciones sí cambia, a menudo de manera dramática. La política tiene consecuencias. Por esta razón, vale la pena pensar de manera creativa en cuáles podrían ser esas consecuencias, y en cómo podríamos mirar a aquellos que viven con ellas.

Como economista acostumbrado a estudiar el crecimiento y la estancamiento a largo plazo, me veo evaluando la historia de Estados Unidos en 2050 (si es que todavía estoy vivo y no soy senil para entonces). Esta historia, por supuesto, aún está por contarse. Pero podría ser algo así.

La caída, cuando llegó, fue repentina e inesperada. El siglo XX había sido el siglo estadounidense y Estados Unidos parecía aún más imparable en las primeras décadas del siglo XXI. Mientras tomaba la delantera en inteligencia artificial, su economía parecía sólida y destinada a superar a los rivales europeos occidentales que aún sufrían los efectos de la crisis financiera de 2007-09 y la pandemia de Covid de 2020-22. China era un rival más formidable, pero muchos comentaristas habían comenzado a descartar la posibilidad de que superara a Estados Unidos. Por lo tanto, fue una sorpresa para la mayoría cuando, a principios de la década de 2030, la economía estadounidense dejó de crecer y quedó rezagada incluso en comparación con Europa.

Los historiadores y periodistas han estado debatiendo qué sucedió desde entonces. Algunos se enfocaron en las políticas económicas del segundo mandato de Donald Trump: aranceles a los aliados que, después de algunos vaivenes, iniciaron una guerra comercial global que perjudicó en lugar de ayudar a la manufactura estadounidense y causó un aumento de la inflación; y más recortes de impuestos para corporaciones y estadounidenses de altos ingresos que aumentaron la deuda federal de un ya masivo 36 billones de dólares a más de 50 billones de dólares.

Donald Trump en un mitin de campaña en Manchester, New Hampshire, en enero del año pasado © Mark Peterson/Redux/Eyevine

Otros vieron al “complejo gobierno-tecnología” que surgió en el segundo mandato de Trump como el verdadero culpable. Con todas las regulaciones sobre inteligencia artificial y criptomonedas levantadas y el Departamento de Justicia de Trump declarando que no aplicaría ninguna presión antimonopolio, la industria tecnológica se consolidó aún más y unas pocas mega-corporaciones llegaron a dominar todo el sector. Esto no solo frenó las nuevas innovaciones útiles, sino que sembró las semillas del gran colapso tecnológico de 2030, cuando se eliminaron billones de dólares de la economía al quedar claro que la gran inversión en inteligencia artificial no estaba dando resultados.

Otra corriente de pensamiento sostenía que el deterioro había comenzado con el 46º presidente, Joe Biden, bajo cuyo mandato la inflación se disparó, la deuda federal aumentó y las regulaciones se volvieron más politizadas y paralizantes para las empresas, algo que, a pesar de sus promesas, Trump nunca revirtió. En cambio, el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), dirigido por el aliado de Trump, Elon Musk, se centró en despedir e intimidar a los funcionarios civiles simpatizantes de la administración anterior. Esto no hizo mucho para mejorar el entorno empresarial o la competitividad, pero debilitó aún más la supervisión de la corrupción.

Un pilar básico del siglo estadounidense era la capacidad del país para dar forma al orden mundial de una manera ventajosa para su propia economía, incluidas sus industrias financiera y tecnológica. Pero la retirada de Estados Unidos de los Acuerdos de París y la Organización Mundial de la Salud y los aranceles onerosos impuestos a los aliados, seguidos de luchas internas dentro de la OTAN, llevaron a que más y más países se alejaran del dólar y del sistema financiero estadounidense como su ancla.

Sin embargo, ninguna de estas explicaciones fue suficiente para dar cuenta de la caída repentina e inesperada. Lo más significativo fue la descomposición de las instituciones estadounidenses. Esto ocurrió tanto por problemas estructurales que precedieron a Biden y Trump, como también, principalmente, porque las acciones de ambos presidentes debilitaron la creencia en estas instituciones.

El éxito económico estadounidense en la era posterior a la segunda guerra mundial dependía de la innovación, que a su vez se basaba en instituciones sólidas que alentaban a las personas a invertir en nuevas tecnologías, confiando en que su inventiva sería recompensada. Esto significaba un sistema judicial que funcionara, para que los frutos de sus inversiones no pudieran ser arrebatados por la expropiación, la corrupción o la trampa; un sistema financiero que les permitiera escalar sus nuevas tecnologías; y un entorno competitivo para garantizar que los incumbentes o rivales no pudieran bloquear sus ofertas superiores. Este tipo de instituciones son importantes en todas las circunstancias, pero son especialmente críticas para las economías que dependen en gran medida de la innovación.

Un manifestante frente a la Corte Suprema en 2023 © Damon Winter/New York Times/Redux/Eyevine

La estabilidad requiere que las personas confíen en las instituciones, y es más probable que las instituciones fallen cuando las personas piensan que están fallando. Esto es lo que explicó el brusco colapso del dinamismo económico de Estados Unidos.

Las grietas nunca estuvieron ausentes en las instituciones estadounidenses, que durante la mayor parte de su historia habían privado de derechos y discriminado a los afroamericanos y en ocasiones, como durante el cambio del siglo XX, habían sido capturadas por los ricos y por las grandes corporaciones. A pesar de ello, muchos ciudadanos en la década de 1950 y 1960 creían en el sueño americano y en la democracia americana.

Trump rápidamente pasó de ser un síntoma a ser una causa, rompiendo repetidamente con las normas democráticas

La apuesta de la democracia en todas partes, y especialmente en Estados Unidos, era proporcionar prosperidad compartida (crecimiento económico del que la mayoría de la gente se beneficiara), servicios públicos de alta calidad (como carreteras, educación, atención médica) y voz (para que las personas sintieran que participaban en su propio gobierno). A partir de alrededor de 1980, los tres aspectos de esta apuesta comenzaron a desvanecerse.

El crecimiento económico en Estados Unidos fue rápido durante la mayor parte de la era posterior a 1980, pero cerca de la mitad del país no se benefició mucho de ello. En un patrón sin parangón en el mundo industrializado, los estadounidenses con menos de un título universitario experimentaron un descenso real (ajustado por inflación) en sus salarios entre 1980 y 2013, mientras que aquellos con posgrados experimentaron un crecimiento sólido.

No solo era el ingreso. Los posgraduados y aquellos en ocupaciones especializadas de “conocimiento” aumentaron su estatus social en relación con los trabajadores de cuello azul y los empleados de oficina tradicionales. Muchas regiones del país fueron afectadas por recesiones duraderas al tiempo que las importaciones baratas de China y las nuevas tecnologías destruían puestos de trabajo, mientras que los principales centros metropolitanos costeros globalmente hiperconectados continuaban floreciendo. Otra dimensión de la desigualdad era igualmente impactante: un número cada vez mayor de multimillonarios, no solo exhibiendo su riqueza sino ejerciendo una influencia cada vez mayor sobre la política y la vida de las personas.

Una bandera estadounidense señala las celebraciones del Cuatro de Julio © Bridgeman Images

Muchos estadounidenses sintieron que ya no tenían mucho de una voz política. En las encuestas, más del 80 por ciento comenzaron a decir que los políticos no se preocupaban por lo que personas como ellos pensaban. También informaron niveles increíblemente bajos de confianza en todas las ramas del gobierno, en los tribunales, en la policía y en la burocracia. Parte de este descontento fue manufacturado en las redes sociales y en programas de entrevistas. Pero parte de ello fue real, ya que en muchos temas, ni los demócratas ni los republicanos se involucraron con las crecientes preocupaciones que algunos votantes tenían sobre la inmigración ilegal, creando un ambiente propicio para que demagogos y extremistas se adueñaran del escenario.

Pero quizás el determinante más importante de esta menguante confianza en las instituciones fue que Estados Unidos se había vuelto mucho más polarizado, lo que hacía cada vez más difícil satisfacer a la mayoría de los votantes. Las llamas del agravio fueron avivadas poderosamente por las redes sociales, que profundizaron la polarización. Esto luego redujo aún más la confianza en la democracia y en las instituciones públicas. Peor aún, con la desconfianza intensificándose, algo esencial para la democracia, el compromiso, se hacía cada vez más desafiante.

Para la década de 2010, algo sin precedentes estaba sucediendo. Desde que se recopilaron datos al respecto, una abrumadora mayoría de estadounidenses veían la democracia como el “único juego en la ciudad” y le brindaban un fuerte apoyo en relación con alternativas como la monarquía, la dictadura militar o el gobierno de expertos no elegidos. Eso comenzó a cambiar, especialmente entre los jóvenes, que reportaron un creciente escepticismo sobre la democracia y un apoyo mucho más tibio a estas instituciones.

Los símbolos importan, especialmente cuando se trata de instituciones. Una vez que se acepta que las instituciones no pueden ser confiadas, su declive se intensifica

Las grietas eran visibles mucho antes de que Trump fuera elegido por primera vez en noviembre de 2016. Él fue en muchos sentidos un síntoma de esos tiempos turbulentos. Los votantes pueden ser crédulos. Pero su disposición a apoyar a personas externas, a menudo con muy poca preparación o calificación para un cargo nacional, se correlaciona con un profundo malestar con el estado de las cosas existente y la creencia de que el sistema necesita ser sacudido. Un problema fundamental fue que los operadores políticos y los élites empresariales opuestos a Trump nunca lo entendieron de esta manera.

En este entorno, Trump rápidamente pasó de ser un síntoma a ser una causa, rompiendo repetidamente con las normas democráticas y negándose a cumplir con las limitaciones que las leyes y los precedentes establecían sobre el comportamiento presidencial.

Joe Biden fue elegido presidente en noviembre de 2020 en parte para restaurar la estabilidad a las instituciones estadounidenses y fortalecer la democracia. Se jactaba de que en sus primeros 100 días, su administración “actuó para restaurar la fe del pueblo en nuestra democracia para dar resultados”. Pero la polarización tuvo un costo en la presidencia de Biden.

Los activistas del partido Demócrata interpretaron los resultados de la elección de 2020 como un mandato para adoptar una agenda radical de cambio social en toda la sociedad estadounidense, parte de la cual comenzaba en los gobiernos federales o locales y parte de la cual emanaba de universidades y organizaciones no gubernamentales, aunque respaldada por el conocimiento de que el partido en el gobierno favorecía esta agenda. Biden era quizás demasiado débil o estaba demasiado obligado a las diferentes partes de su coalición para trazar un curso diferente. Para muchos, gran parte de esto se sentía como ingeniería social de arriba hacia abajo, y fue uno de los factores que llevaron a Trump de regreso al poder en 2025. Él era una vez más un síntoma de los tiempos, elegido a pesar de ser reconocido por muchos como volátil, polarizante y un delincuente convicto.

Joe Biden en Pensilvania en enero de 2024, cuando advirtió que Donald Trump representaba una amenaza para la democracia © Mark Peterson/Redux/eyevine

Por lo tanto, el segundo mandato de Trump resultó ser más perjudicial para las instituciones estadounidenses que el primero, no solo porque él mismo se había radicalizado y había llegado al poder más preparado. También fue porque los tiempos eran diferentes.

Los puntos de inflexión son útiles para ubicar porque son simbólicos de causas más profundas de cambio social. Con retrospectiva, un punto de inflexión obvio llegó justo antes de la segunda toma de posesión de Trump. Biden, que cuatro años antes había hecho de la defensa de la democracia un tema principal de su agenda, perdonó de manera preventiva a su familia y a varios políticos y funcionarios públicos, incluida la ex congresista republicana Liz Cheney y el ex asesor médico del presidente, Anthony Fauci. La óptica era clara y fea: Biden y su equipo en este punto tenían tan poca confianza en las instituciones de Estados Unidos que pensaron que solo tales perdones preventivos podrían detener la venganza de Trump (y haciendo que la realidad fuera peor que la óptica, solo contaban los enemigos de Trump que estaban cerca de Biden).

Los símbolos importan, especialmente cuando se trata de instituciones. Una vez que se acepta que las instituciones no están funcionando y no pueden ser confiadas, su declive se intensifica y las personas se desaniman aún más a defenderlas. Ya pudimos ver esta dinámica a finales de la década de 2000, entrelazada con la polarización. La confianza en las instituciones recibió un golpe severo después de la crisis financiera de 2007-09, precisamente porque la ilusión de una economía bien regulada y expertamente administrada se derrumbó. Comprender lo que estaba sucediendo, muchos estadounidenses reaccionaron negativamente cuando el gobierno se apresuró a rescatar a los bancos y banqueros al tiempo que hacía poco para ayudar a los propietarios de viviendas en quiebra o a los trabajadores que habían perdido sus empleos. Las desigualdades que se habían formado se hicieron mucho más visibles, en parte porque los estilos de vida lujosos de los banqueros rescatados por el gobierno se convirtieron en un símbolo de la brecha que se había abierto entre las personas que trabajan regularmente y los muy ricos.

De manera similar, el estado crítico de las instituciones estadounidenses se hizo mucho más evidente después de los cínicos perdones de Biden, enviando una señal a millones de personas de que la defensa de la democracia de su administración era una farsa.

El daño a la democracia por lo tanto comenzó incluso antes de que Trump ascendiera al poder por segunda vez. A partir de ahí, se deterioró tras una desconcertante serie de decretos y medidas, en su mayoría dirigidas a debilitar las instituciones democráticas (por ejemplo, nombrando leales no calificados para cargos clave y liberando a participantes violentos del ataque al Capitolio del 6 de enero) y despidiendo a personal no leal del servicio civil.

Mientras que la agenda nacional de Trump intensificó la pérdida de confianza en las instituciones estadounidenses y en la experiencia en el gobierno, sus relaciones con aliados extranjeros hicieron lo mismo con el llamado orden basado en reglas. Por supuesto, había algo de verdad en la afirmación de los críticos de que estas reglas estaban diseñadas en beneficio de América y que cuando no le servían bien, eran torcidas o rotas por políticos, diplomáticos y empresas estadounidenses. Pero el mundo no estaba preparado para los aranceles, las amenazas y el discurso militar expansionista de Trump hacia Panamá, Groenlandia e incluso Canadá.

Esto preparó el escenario para una serie de fallas gubernamentales catastróficas. Con la moral por el suelo y el personal clave despedido, el estado de Estados Unidos no estaba equipado para hacer frente a emergencias. Cuando llegaron nuevas pandemias, la respuesta fue caótica, y la falta de preparación costó decenas de miles de vidas. Los pocos medios de comunicación independientes restantes descubrieron una falta evidente y peligrosa de supervisión de