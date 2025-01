La venta de DeepSeek revela los riesgos de un mercado de valores concentrado en los Estados Unidos.

“

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

El escritor es un editor colaborador del FT

La actual venta en el sector tecnológico desencadenada por el progreso de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek es un recordatorio de los riesgos de un mercado de valores concentrado. Las 10 acciones más grandes representan casi dos quintos del S&P 500. Esta concentración es sin precedentes en los tiempos modernos. Cada vez más, se promocionan productos de índices igualmente ponderados, que invierten la misma cantidad de dinero en cada acción de un benchmark, como una forma de evitar los riesgos de una cartera cada vez más concentrada. ¿Deberían los inversores hacer caso a estos llamamientos?

Los mercados de valores más concentrados generan carteras pasivas menos diversificadas. Pero esto no tiene por qué ser un problema ni para los rendimientos ni incluso para los rendimientos ajustados por riesgo. El tener un tercio de su cartera en un puñado de acciones que compuesta altas tasas de rendimiento de dos dígitos ha sido fabuloso para los inversores pasivos en los últimos años, si no tanto para los gestores activos que infraponderaron a Big Tech.

Y hay buenas razones por las que las empresas más grandes están tan bien valoradas. Las corporaciones superestrella de hoy capturan economías de escala globales. Fabrican y controlan propiedad intelectual valiosa y han demostrado la capacidad de comercializarla. Sus ganancias han crecido rápido y persistentemente. Los precios de mercado nos dicen que los inversores creen que esta tendencia puede mantenerse.

Pero las empresas más valiosas de hoy rara vez son las más valiosas dentro de 10 años. Una investigación de Bridgewater Associates el año pasado examinó el rendimiento de las empresas más valoradas de Estados Unidos desde 1900. Al armar una nueva cohorte al comienzo de cada década y seguir sus rendimientos relativos, los autores encontraron que una cesta ponderada por el mercado de las 10 acciones más grandes subperformó al mercado en promedio un 22 por ciento en la próxima década. Avancemos tres décadas y este subrendimiento se extendió al 53 por ciento.

Alguno contenido no pudo cargarse. Verifique su conexión a Internet o la configuración de su navegador.

Esa dinámica es saludable. Las superestrellas tecnológicas de antaño como Eastman Kodak, Xerox y Lucent han sido reemplazadas hoy por Apple, Amazon y Alphabet. Algún tipo de competencia en el mercado y una maquinaria antimonopolio efectiva son clave para el crecimiento económico.

Es posible que las megacapitales tecnológicas de hoy sean más exitosas que sus predecesoras en reinventarse y perturbarse a sí mismas para frenar a los competidores, o en sofocar la competencia y capturar al gobierno. Pero creerlo es creer que esta vez será diferente. Y para los inversores a largo plazo que consideran productos de índices igualmente ponderados, esta es la gran decisión. La reversión a un mercado menos concentrado requiere un bajo rendimiento por parte de las empresas más grandes. Sería esto lo que probablemente propulsaría un rendimiento superior por parte de los rastreadores de índices igualmente ponderados.

Nadie puede saber si los titanes tecnológicos megacaps de hoy mantendrán o quizás incluso aumentarán su presencia en el mercado. Hace un año, la banda elástica parecía estar estirada. Desde entonces, los llamados Siete Magníficos han entregado un rendimiento promedio de más del 60 por ciento en 2024. Ciertamente no hay un modelo cuantitativo infalible que prediga el futuro. Y, por lo tanto, al igual que con gran parte de la inversión, se trata de un juicio.

Goldman Sachs publicó su pronóstico en octubre. En su juicio, la concentración actual de los índices se deshará, y el impacto que esto tiene en las estimaciones de rendimiento a largo plazo es profundo. El equipo de pronóstico del banco, liderado por David Kostin, estima que el S&P 500 solo devolverá un 3 por ciento al año en los próximos 10 años. Sin cambios en la concentración del índice, su pronóstico habría sido un retorno del 7 por ciento al año. Como tal, su expectativa base es que las acciones suban a los Tesoros de EE.UU. – una rareza histórica.

Recomendado

Una de las atracciones de la inversión pasiva sobre la base de capitalización de mercado es que ofrece un viaje gratuito en mercados que han sido eficientes a través del trabajo analítico de los inversores activos. Los inversores pasivos no necesitan tener una opinión sobre las perspectivas de ninguna empresa en particular. Por el contrario, invertir en un fondo de índice de igual ponderación es rechazar implícitamente la noción de que el mercado de valores es eficiente.

Los productos de índices de igual peso son una forma de exponerse a las acciones estadounidenses sin apostar a que esta vez será diferente. Ofrecen a los inversores diversificación, pero corren el riesgo de perderse si los Siete Magníficos continúan su ascenso. Como observó una vez el fallecido Charlie Munger, “la diversificación es para el inversor que no sabe nada”. Su punto no era que la diversificación fuera estúpida, sino que diluiría cualquier perspicacia que los inversores profesionales pudieran tener. La teoría dicta que el inversor que no sabe nada de Munger sería mejor servido por la inversión en un índice ponderado por capitalización de mercado. Para aquellos que deseen capitalizar una visión de que la extrema concentración actual volverá a la media, los productos de índices de igual ponderación pueden resultar más atractivos.

“