La Universidad Howard revoca título honorario a Diddy

La junta directiva de la Universidad Howard, una universidad históricamente negra en Washington DC, ha decidido quitar a Sean “Diddy” Combs su título honorífico. El anuncio llega después de que CNN publicara un video de CCTV del productor de hip-hop golpeando a una exnovia en un pasillo de hotel. En una declaración el viernes, la universidad dijo que su “comportamiento, como se capturó en un video recientemente publicado, es tan fundamentalmente incompatible con los valores y creencias centrales de la Universidad Howard que ya no se considera digno de mantener el honor más alto de la institución”. El rapero se disculpó después de que se publicara el video el mes pasado por el ataque a la cantante Cassandra “Cassie” Ventura. “Estaba disgustado cuando lo hice. Estoy disgustado ahora”, dijo el Sr. Combs en su declaración. “Busqué ayuda profesional. Empecé a ir a terapia, a rehabilitación. Tuve que pedirle a Dios su misericordia y gracia. Lo siento mucho”. La Universidad Howard otorgó el título al Sr. Combs en 2014. Dijo en su declaración que también terminará una beca en su nombre y terminará un “acuerdo de donación” de 2016 con el rapero. Ese acuerdo fue una donación de $1 millón (£ 785,000) que hizo a través de su fundación. La Fundación Sean Combs no respondió a una solicitud de comentario. La declaración de la universidad dijo que el nombre del Sr. Combs será eliminado de todos los documentos que enumeran a los receptores de títulos honoríficos. “La Universidad es inquebrantable en su oposición a todos los actos de violencia interpersonal”, dijo la declaración. Cuatro mujeres, incluida su ex pareja de hace mucho tiempo, la Sra. Ventura, han presentado demandas contra el músico, acusándolo de abuso sexual y físico. La demanda de la Sra. Ventura se resolvió en noviembre, y el Sr. Combs ha negado todas las acusaciones de agresión sexual. En una declaración emitida en diciembre pasado, el Sr. Combs se defendió de lo que describió como “acusaciones repugnantes” hechas por “individuos que buscan dinero rápido”. “Permítanme ser absolutamente claro: no hice nada de las cosas horribles que se me están acusando”, dijo, agregando que lucharía para limpiar su nombre. En marzo, agentes federales allanaron dos casas propiedad de la estrella “como parte de una investigación en curso” sobre tráfico sexual. Su abogado calificó la acción como una “emboscada sin precedentes” y un “uso excesivo de la fuerza a nivel militar”, y mantuvo la inocencia de su cliente.