La Universidad de Nebraska gana la competencia “We Give Blood Drive” a nivel nacional de Abbott y la Conferencia Big Ten, recibe una subvención de $1 millón de Abbott.

Nearly 20,000 estudiantes, ex alumnos y seguidores de la Big Ten en todo el país donaron sangre como parte de la competencia a nivel nacional Abbott-Big Ten durante esta temporada de fútbol americano universitario, ayudando a salvar hasta 60,000 vidas. La victoria de Nebraska fue anunciada en el Juego por el Campeonato de Fútbol Americano de la Big Ten, donde la universidad recibió $1 millón de la empresa de salud global Abbott para avanzar en la salud de los estudiantes y la comunidad. La competencia, que regresará el próximo otoño, tiene como objetivo ayudar a combatir la mayor necesidad de sangre en una generación, al mismo tiempo que ayuda a crear nuevos donantes de sangre de por vida.

ABBOTT PARK, Ill. e INDIANÁPOLIS, 7 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ — Esta temporada de fútbol americano universitario, Abbott (NYSE: ABT) y la Big Ten pusieron a prueba la pasión y los corazones de las comunidades de la Big Ten con su competencia inaugural de donación de sangre, “The We Give Blood Drive”.

Casi 20,000 estudiantes, ex alumnos y seguidores de la Big Ten en todo el país donaron sangre como parte de la competencia. Con cada donación salvando hasta tres vidas, la competencia ayudó a salvar hasta 60,000 vidas. La competencia hizo su parte para ayudar a aliviar la actual escasez de sangre en todo el país y educar a las personas sobre la necesidad de sangre mientras inspiraba donaciones de sangre en todo el país.

La Universidad de Nebraska-Lincoln se llevó la victoria, aceptando el trofeo “The We Give Blood Drive” durante el Juego por el Campeonato de la Big Ten, así como un cheque de $1 millón de la empresa de salud global Abbott, que la universidad utilizará para avanzar en la salud de los estudiantes y la comunidad.

“Hay muchas razones por las que me enorgullezco de ser nebraskano, y esta es una de ellas”, dijo el presidente de la Universidad de Nebraska, Jeffrey P. Gold, M.D. “Como cirujano cardíaco, he visto una y otra vez lo importantes que pueden ser los productos sanguíneos para salvar vidas, y como presidente de la Universidad de Nebraska, también he visto de primera mano la generosidad de espíritu y la pasión por ayudar a otros compartida por muchos de nuestros estudiantes, profesores y personal. No duele que a los nebraskanos también les guste ganar”.

“Estos últimos meses, hemos visto a estudiantes de toda la Big Ten dar un paso adelante y comprometerse a donar sangre, muchos de ellos donantes por primera vez”, dijo Robert Ford, presidente y director ejecutivo, Abbott. “Nuestro objetivo era tener una competencia divertida entre las escuelas para ayudar a abordar la mayor escasez de sangre en una generación y crear la próxima generación de donantes de sangre. Estudiantes, ex alumnos y seguidores de la Big Ten se remangaron y lo lograron, salvando decenas de miles de vidas”.

“The We Give Blood Drive” tiene como objetivo ayudar a construir la próxima generación de donantes de sangre en un momento en el que el país está experimentando una de las mayores escaseces de sangre en una generación y ha visto que la tasa de donantes entre 19 y 24 años ha disminuido en casi un tercio en los últimos años. Más de la mitad de los donantes en las campañas de donación de sangre en el campus de “The We Give Blood Drive” donaron sangre por primera vez.

Las donaciones de sangre son necesarias por una variedad de razones médicas, incluyendo víctimas de traumatismos y accidentes, personas que reciben tratamiento contra el cáncer, madres después del parto y bebés prematuros como Genevieve Wright, nativa de Lincoln, Nebraska, de ahora 9 años. Durante el primer mes de vida, Genevieve recibió múltiples transfusiones y constantes productos sanguíneos después de nacer con una rara condición llamada hidrops fetal severo, dándole menos de un 2% de posibilidades de sobrevivir.

“La donación de sangre es imperativa para muchos, incluyendo a mi pequeña niña que no estaría aquí hoy sin la generosidad de incontables nebraskanos que donaron la sangre que salvó su vida”, dijo la madre de Genevieve, Shelly Wright, de Lincoln. “Estas donaciones le dieron a Genevieve la oportunidad de crecer, prosperar y tener una vida plena, y no pasa un día en que no esté agradecida por ello”.

Los X’s y O’s

“Gracias a las casi 20,000 personas en todo el país que se presentaron a donar sangre durante este momento crítico en el que el país está experimentando una de las mayores escaseces de sangre en una generación”, dijo Tony Petitti, comisionado de la Big Ten Conference. “¡Felicidades a la Universidad de Nebraska-Lincoln por ganar la subvención de $1 millón para avanzar en la salud de los estudiantes o la comunidad! Juntos, se salvarán decenas de miles de vidas. Todos estamos agradecidos a Abbott por su importante trabajo y por su asociación con la Big Ten Conference”.

“La competencia de donación de sangre ‘The We Give Blood Drive’ se llevó a cabo durante toda la temporada de fútbol americano universitario, desde el 26 de septiembre hasta el 6 de diciembre, y volverá a estar presente la próxima temporada de fútbol. Los totales de donaciones se siguieron en vivo y los resultados finales por escuela están disponibles en BigTen.Org/Abbott.

Los participantes donaron sangre en el campus y en centros de sangre de los Estados Unidos y subieron prueba de la donación al sitio web de la campaña para que su donación contara para su escuela de la Big Ten. Los participantes participaron en el sorteo, que ofreció dos entradas para el Juego por el Campeonato de la Big Ten y recibieron una suscripción gratuita de un mes a B1G+, el servicio de transmisión de la Conferencia.

La Big Ten Conference es una asociación de universidades de primer nivel cuyas instituciones miembros comparten una misión común de investigación, enseñanza de posgrado, profesional y pregrado y servicio público. Fundada en 1896, la Big Ten ha mantenido un conjunto integral de prácticas y políticas compartidas que refuerzan la prioridad de la academia en la vida de los estudiantes que compiten en atletismo interuniversitario y enfatizan los valores de integridad, equidad y competitividad.

Abbott es un líder mundial en atención médica que ayuda a las personas a vivir plenamente en todas las etapas de la vida.

Conéctese con nosotros en www.abbott.com