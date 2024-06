La Unión Europea amenaza a los vehículos eléctricos de China con aranceles de hasta el 38%

Los coches eléctricos chinos podrían encarecerse en la Unión Europea (UE) después de que los políticos los consideraran una amenaza para su propia industria. Ha “provisionally concluded” que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos (EV) enfrentarán aranceles a partir del 4 de julio “en caso de que las conversaciones con las autoridades chinas no conduzcan a una solución efectiva”. El anuncio de la UE llega mientras continúa una investigación sobre lo que afirma es una avalancha de coches chinos baratos y subvencionados por el gobierno en el bloque comercial. China alegó que los aranceles violaban las normas internacionales de comercio y describió la investigación como “proteccionismo”. Los fabricantes de EV que cooperaron con la investigación, que la Comisión Europea de la UE lanzó en octubre, enfrentarán un arancel promedio del 21%, mientras que aquellos que no lo hicieron enfrentarán uno del 38.1%. Mientras tanto, se aplicarán cargos específicos a tres compañías: BYD: 17.4% Geely: 20% SAIC: 38.1%. Las empresas automovilísticas no chinas que producen algunos vehículos eléctricos en China, incluidas las europeas como BMW, también se verán afectadas. La comisión dijo que Tesla podría recibir una “tasa de arancel calculada individualmente” debido a una solicitud específica que había realizado. Estos cargos se sumarían a la tasa actual del 10% de arancel que se aplica a todos los coches eléctricos producidos en China. La intervención de la UE llega después de que Estados Unidos tomara la medida mucho más audaz de elevar su arancel a los coches eléctricos chinos del 25% al 100% el mes pasado. La decisión ha recibido críticas no solo de China, sino también de políticos dentro de la UE y varios líderes de la industria. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, In Jian, dijo que la “investigación antidumping es un caso típico de proteccionismo”. Añadió que los aranceles también podrían arriesgar el daño “la cooperación económica y comercial entre China y la UE y la estabilidad de la producción mundial de automóviles y la cadena de suministro”. Los aranceles se aplicarán definitivamente a partir de noviembre a menos que haya una mayoría cualificada de estados de la UE – 15 países que representen al menos el 65% de la población del bloque – votando en contra de la medida. El Ministro de Transporte de Alemania, Volker Wissing, dijo que correría un “riesgo de guerra comercial” con Pekín. “Los aranceles punitivos de la Comisión Europea afectan a empresas alemanas y sus productos principales”, escribió en X, anteriormente conocido como Twitter. La ACEA, la Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos, dijo que el “comercio libre y justo” es esencial para garantizar que la industria automovilística europea siga siendo competitiva. Sin embargo, añadieron que era solo una pieza del rompecabezas al pensar en cómo aumentar la adopción de coches eléctricos. Algunas empresas automovilísticas de la UE han pedido una política industrial a nivel de bloque para hacer frente a la competencia global de los EV. El año pasado, se vendieron más de ocho millones de vehículos eléctricos en China – aproximadamente el 60% del total mundial, según la Perspectiva Anual de Vehículos Eléctricos del International Energy Agency.