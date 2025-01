La unidad de ciberdelincuencia de Hyderabad investiga la subida pirata de ‘Pushpa 2: The Rule’, alegando una pérdida de 50 crore de rupias | Noticias de India

HYDERABAD: El último filme de Tollywood, Pushpa 2: La Regla, producido por Mythri Movie Makers, fue el tema de una queja presentada ante la Unidad de Cibercrimen de Hyderabad. Los productores alegaron que un usuario de YouTube subió una versión pirateada de la película, causando una pérdida de alrededor de Rs 50 crore a los realizadores. La Unidad de Cibercrimen registró un caso y comenzó una investigación. “Estamos en el proceso de rastrear al supuesto YouTuber. En consecuencia, la investigación continuará”, dijo un oficial de la Unidad de Cibercrimen de Hyderabad. La película se lanzó en cines el 5 de diciembre de 2024.

Según la policía, la queja fue presentada por I Laxman Rao, Gerente de Producción en Mythri Movie Makers. Rao alegó que la versión pirateada de la película fue subida a YouTube por un usuario identificado como Harish Valaboj, a través de su canal de YouTube, South New Movie. Como la película fue subida por él sin el permiso de los realizadores el 4 de enero de 2025, Mythri Movie Makers presentó una contra notificación el mismo día.

Harish justificó su acción usando un Acuerdo de Licencia Exclusiva falsificado creado en papel sellado, que muestra que una organización llamada Lyca Productions, con su oficina en Chennai, le había dado la autorización para reproducir la película en su canal de YouTube, alegó Rao, dijo el oficial de cibercrimen.

Rao también mencionó que Lyca Productions no son los titulares de los derechos de autor del filme protagonizado por Allu Arjun y planteó la sospecha de que la presunta carta era falsificada. Citando la queja, el oficial dijo que los realizadores incluso consultaron con Lyca Productions, y estos también confirmaron que era un documento falsificado.

Como YouTube no tiene un proceso de verificación adecuado, aceptaron el acuerdo falso y reinstalaron la película para el 21 de enero de 2025, después de lo cual los realizadores volvieron a presentar una reclamación por derechos de autor desde el canal de YouTube oficial de Mythri Movie Makers. El video fue finalmente eliminado por completo para el 24 de enero. Pero para entonces, la película había alcanzado 1 crore de visualizaciones, causando una gran pérdida a los realizadores. Los realizadores afirman alrededor de Rs 50 crore de pérdida debido a la subida de la versión pirata de la película en YouTube, añadió el oficial de la Unidad de Cibercrimen. Se registró un caso bajo BNS y la Ley de IT.

